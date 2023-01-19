Софья Лебедева – русская красавица из «Викингов: Вальхалла» от Netflix

Эта актриса успешно покоряет западный кинематограф и уже успела сыграть во внушительном списке картин от сериала «Макмафия» до «Тетриса» Джона С. Бейрда.

Софья Лебедева из тех актрис, которым большую часть жизни говорили: «Ты никогда не станешь востребованной». Тем не менее, она стала. В свои 28 она уже снялась в почти полусотне российских и зарубежных проектов. Зимой состоится премьера сразу двух с ее участием – это второй сезон спин-офф сериала «Викинги» от Нетфликс, «Викинги: Вальхалла» (его действия разворачиваются спустя 100 лет после событий оригинала), и фильме о создании знаменитой видеоигры «Тетрис» Джона С. Бейрда.

Ольга Тупоногова-Волкова Ольга Тупоногова-Волкова

Софья родом из Обнинска Калужской области, первого наукограда России. Она из семьи ученых - этот факт сильно повлиял на ее жизнь. Родители пророчили ей такое же будущее.

Андрей Федечко Андрей Федечко

Ее растили как разностороннего ребенка, отдали в местную театральную студию и на художественную гимнастику. Последней она посвятила 10 лет жизни и стала кандидатом в мастера спорта России. Но спортивную карьеру тоже не сделала: «О профессиональном спорте я не думала. Меня хвалили, но в целом мои данные не позволили бы добиться серьезных высот. Я склонна к полноте, и сколько помню, тренер всегда говорила: “Соня, надо худеть, надо худеть”», – рассказывает Софья.

Егор Комаров Егор Комаров

А вот с обнинской театральной студией все сложилось. Режиссер Олег Демидов разглядел в девочке талант. Однако ее родители все еще надеялись, что она станет ученым, готовили ее к поступлению в МГУ на факультет глобальных процессов.

Егор Комаров Егор Комаров

Получив школьный аттестат, 15-летняя Софья набрала достаточно баллов, чтобы пойти в МГУ, но в итоге выбрала столичный театральный вуз, куда поступила со второго раза. «Когда я поступила в театральный вуз и меня не пропустили на следующий тур в Щепкинском училище, я спросила у педагога - почему? Что не так? Мне сказали, что у меня нет таланта, и актрисой я никогда не стану. Потом во время учебы в театральном вузе мне говорили, что у меня высокий странный голос, с таким актерской карьеры не будет», – вспоминает Софья. Однако все это только подстегнуло в ней азарт.

Соня Петрова Соня Петрова

Закончив обучение, она получила место в театре и регулярно выходила на сцену МХТ, театра имени Маяковского, Центра имени Мейерхольда и другие столичные сцены, получая главные роли. Но ее съемки в кино тогда ограничивались эпизодическими ролями в сериалах и короткометражных фильмах.

Соня Петрова Соня Петрова

Все изменилось в 2014 году, когда Софье Лебедевой дали роль в полнометражной военной драме «А зори здесь тихие». Чтобы заполучить роль, ей пришлось поправиться на 8 кг, обрезать роскошные длинные волосы и преодолеть боязнь воды: в одной из сцен ее героиня тонет в болоте. На эту сцену ушло 20 дублей, которые стали «настоящей пыткой».

Хоссейн Амини, Джеймс Уоткинс/BBC One, 2018 г. Хоссейн Амини, Джеймс Уоткинс/BBC One, 2018 г.

Самоотдача в дебютном фильме сделала свое дело – после него ее заметили кинорежиссеры. Тогда она решила не ограничиваться работой в российском кино и наняла себе агента из Англии. Уже в 2018 году ее талант смог оценить зарубежный зритель: Софья сыграла в британском сериале «Макмафия» роль девушки, побывавшей в сексуальном рабстве. В период подготовки актриса встречалась с жертвами насилия.

PEOPLETALK PEOPLETALK

Этот результат сотрудничества с зарубежной командой превзошел все ожидания – сериал отметили премией «Эмми». Софья стала восходящей звездой на зарубежном рынке.

Тэрон Эгертон на съемках «Тетриса» с Софией Лебедевой и Никитой Ефремовым в Абердине, Шотландия Legion Media Legion Media

Снимаясь в «Тетрисе», она 1,5 года провела в Глазго – «городе-призраке», как вспоминает его Софья, потому что из-за ковидных ограничений работали только супермаркеты. Кастинг проходила дистанционно – актеру присылают сцену и он сам себя снимает на камеру.

«Викинги: Вальхалла» Кр. Бернард Уолш/Netflix, 2022 г. Кр. Бернард Уолш/Netflix, 2022 г.

После этого она больше полугода снималась в «Викингах» в Ирландии в роли «несгибаемой» Елены. «Во время работы над “Викингами” у меня сформировалась своя команда, которая помогала мне готовиться. В нее входили историк-консультант (я теперь XII век знаю очень подробно), был коуч по произношению, поскольку в проекте много разных акцентов и диалектов, еще была девушка, которая занимается разными древними практиками. Мы с ней глубинно изучали, как себя ощущала женщина в XII веке, что чувствовала телесно, какое мировоззрение у нее было. Еще много было именно физической подготовки – верховая езда, искусство сражаться», – говорит Софья.

«Макмафия» Хоссейн Амини, Джеймс Уоткинс/BBC One, 2018 г. Хоссейн Амини, Джеймс Уоткинс/BBC One, 2018 г.

С собой на зарубежные съемки она всегда берет несколько небольших картин, которые нарисовали ее сестра и слепоглухая лучшая подруга, а также мягкую игрушку – мамин подарок. «Семья – это один из моих фундаментов. Мама, вырастив троих детей, получила второе высшее образование в пятьдесят пять лет. Она училась на стилиста и художника по костюмам и после этого начала работать в кино. Я ею очень горжусь. Часто слышу от людей, что уже поздно идти к своей мечте, – никогда не поздно!»

Анна Темерина Анна Темерина

Помимо съемок, Софья занимается современными танцами, учит языки и любит активный отдых – теннис и сноуборд. О личной жизни она предпочитает не говорить, уверяя, что после нескольких неудачных романов решила сфокусироваться на карьере.

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