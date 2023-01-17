Какие леопарды живут в России?

В России живут самые настоящие леопарды и не один вид, а сразу несколько. Где они обитают и чем отличаются?

Мы уже рассказывали о том, насколько велика вероятность встретить тигра в России, а как насчет леопарда? Оказывается, здесь живут и такие дикие кошки, причем, сразу три вида. Все они очень редкие.

Дальневосточный леопард

Tom Brakefield/Getty Images Tom Brakefield/Getty Images

Это самый северный в мире леопард, который тропическим джунглям предпочел непроходимую тайгу и пушистый снег Приморья. Внешне он раза в полтора меньше своих африканских родственников (весит не более 50 кг), но не менее изящен и так же пятнист.

Ученые различают каждого леопарда по индивидуальному рисунку на шубке.

У дальневосточного вида черные пятна зимой бледнеют, что улучшает маскировку кошки в условиях приморской зимы (нет, яркий цвет ему не мешает охотиться, так как его добыча - косули - обладают черно-белым зрением).

Дальневосточный леопард долгое время был желанным объектом для браконьеров, и хотя охота на него запрещена с 1956 года, этот вид находится на грани вымирания.

Всего их насчитывается около 130: в России 120 леопардов, в основном все они живут на территории национального парка «Земля леопарда», остальные в Китае, в пограничном с Россией районе. Среди них есть и путешественники, которые спокойно гуляют из одной страны в другую без документов. А кто у них спросит?

Переднеазиатский леопард

Дмитрий Феоктистов/TASS Дмитрий Феоктистов/TASS

Этот леопард живет в горах, особенно он уважает скалы и россыпи камней. До недавнего времени переднеазиатский, или кавказский леопард считался исчезнувшим видом. В далекие времена он обитал на Кавказе и в Центральной Азии, к 1950-м годам практически был истреблен.

Восстанавливать популяцию в России стали в 2006 году. Несколько пар животных привезли в Сочинский национальный парк из дикой природы Туркменистана, Ирана (где они еще остались), а также из зоопарков Португалии и Швеции. В итоге леопарды перезнакомились, и их потомство было замечено в Чечне и Северной Осетии. Кстати, на гербе Северной Осетии изображен именно этот вид леопарда.

Сейчас на Кавказе живет 13 леопардов, причем девять из них как раз «привезенные»: трое в Сочи, пятеро в Северной Осетии, и одна самка в Кабардино-Балкарии.

Переднеазиатский леопард немного крупнее дальневосточного, при этом зимой его мех очень светлый, с серым оттенком. Пятна у него не черные, а бурые.

Снежный барс

Сайлюгемский национальный парк/TASS Сайлюгемский национальный парк/TASS

Снежный барс, он же снежный леопард, он же ирбис - самый высокогорный. Конечно, все кошки любят забраться повыше, но снежный леопард живет там, куда не всякие туристы-экстремалы могут добраться.

Эту дикую пятнистую кошку встречают на высоте 1500-6000 метров над уровнем моря в горах Тянь-Шань, Памир, Гималаях. В России ирбис живет в южной части Сибири, в горах Восточного Саяна и Алтая. В мире ирбисов всего несколько тысяч, и везде они охраняются государством.

Только посмотрите, как они резво скачут по горам

Как и других леопардов России, их практически невозможно увидеть в дикой природе, они редкие и очень скрытные. А еще у ирбиса очень длинный хвост - около метра длиной. И забавная привычка носить этот хвост в зубах. А зачем он это делает, рассказываем здесь.

Бонус: Амурский леопардовый кот

Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Этот милейший лесной кот живет в Приморье у берегов озера Ханка на границе с Китаем и в национальном парке «Земля леопарда». Он и сам напоминает небольшого леопарда и ходит на охоту как серьезный хищник.

Шансы увидеть этого кота в дикой природе минимальны, так как они тоже очень редкие. Тем не менее, они могут заходить в гости к людям, если посчитают, что у них превышена популяция гусей и куриц. Главное - никогда не пытайтесь его приручить. Подробнее читайте здесь.

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