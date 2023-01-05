5 фактов о курильском бобтейле, самой необычной русской кошке (ФОТО)

Вместо хвоста у нее помпон, как у зайца, а задние лапы поражают своей мощью. Еще недавно эти коты жили только в дикой природе.

Коты, похожие на маленьких рысей - так чаще всего называют курильских бобтейлов. Эта порода была официально зарегистрировала лишь в 1990-х. Рассказываем, что это за коты и почему у них нет хвоста.

1. У курильского бобтейла есть сибирские предки

Мяу. Legion Media Legion Media

Эта порода еще мало изучена фелинологами, но самая популярная версия их появления - это скрещивание японских бобтейлов и сибирских кошек. Их привозили на Курильские острова японские и русские мореплаватели с середины XVII века, когда, собственно, открывали эти земли и наносили их на карту. В итоге обе породы долгое время общались между собой в дикой природе, и появился новый, уникальный вид кошек - курильский бобтейл. У них короткий хвост, «сибирская» морда и пушистая шуба, которая защищает их от морозов и ветров.

2. Попали на материк только в конце XX века

Кот на острове Шикотан. Legion Media Legion Media

О том, что на Курильских островах живет какая-то необычная порода кошек, раньше никто не задумывался. На них обратили внимание только в 1980-х годах советские исследователи, которые решили взять домой нескольких диких кошек с островов Кунашир и Итуруп и показать специалистам. Тогда фелинология только зарождалась в СССР как наука, и сначала их приняли за японских бобтейлов, но оказалось, что они очень сильно отличаются и внешним видом, и характером. В 1991 году фелинолог Ольга Миронова из Москвы описала стандарт породы, который был утвержден сначала в Советском Союзе, а в 1994 году - во Всемирной ассоциации кошек. С тех пор появились сотни питомников, большая часть которых находится в Москве.

3. Короткий хвост бывает разных видов

Так они выглядят котятами. Legion Media Legion Media

У котов хвост служит чем-то вроде руля (тут мы объясняем этот феномен на примере снежного барса), благодаря которому они сохраняют баланс при маневрах. Но у этих кошек из-за отсутствия хвоста развились задние ноги - если присмотреться, то видно, что они гораздо массивнее и мощнее, чем у длиннохвостых. При этом длина «помпона» бывает разной, до 12 см. Формы его тоже разные - есть округлые, есть похожие на спираль, есть прямые.

4. У них очень дружелюбный характер

Кот Абрикос. Личный архив Личный архив

Хотя это самые настоящие хищники, они очень коммуникабельны, любят людей и особенно детей. «Когда я выбирала кота, хотела, чтобы у него был хороший иммунитет, чтобы он ладил с детьми и был активным, чтобы с ним можно было поиграть, и он не спал целый день», - рассказывает москвичка Мария, хозяйка годовалого кота Абрикоса и большая поклонница этой породы. Это уже третий «курилец» в ее семье. «Эти коты не позволяют себе агрессии в сторону маленьких детей, они спокойно себя позволяют тискать», - говорит она.

Пойдем играть? Legion Media Legion Media

Мария говорит, курильские бобтейлы обычно очень общительные, они хотят играть минимум два раза в день даже во взрослом возрасте, и нужно быть к этому готовым. Самцы, кстати, в полтора раза тяжелее самок - их вес достигает более 7 кг. В домашних условиях они и правда живут довольно долго, 15-20 лет. У них хорошее здоровье, как у большинства аборигенных кошек.

5. Их до сих пор можно встретить в дикой природе

Кот на острове Шикотан. Legion Media Legion Media

Сегодня все курильские котята разводятся в питомниках по стандартам породы. Они бывают как короткошерстные, так и полудлинношерстные, причем разных окрасок. Самым древним и популярным считается «дикий» тигровый окрас в сочетании с полудлинной шерстью. Кроме того, распространены всевозможные мраморные окрасы (например, окрас кота Абрикоса называется «красный мрамор»), дымчатые и пятнистые. Стандарт породы не признает колорпоинтовые окрасы, так как запрещает скрещивание этой породы с другими.

При этом эти коты до сих пор обитают на Курильских островах, а также на Камчатке в дикой природе. В отличие от многих других кошек, курильские не боятся воды. Живут они прайдами, а не по одиночке.

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