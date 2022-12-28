Как праздновали Рождество и Новый год в ГУЛАГе

Тексты
Александра Гузева

Russia Beyond (Фотоколлаж: Глеб Панфилов/Телеканал «РОССИЯ 1», 2021; ТАСС)
Даже в самое страшное время и в самых страшных условиях, какие были в сталинских лагерях, находилось место для праздника.

Атеистическая советская власть запретила православное Рождество, но вскоре поняла, что народу нужен новый зимний праздник. Так «придумали» другой — в 1936 году Сталин ввел традицию широко отмечать Новый год.

Запрещенное Рождество

«Среди беспросветных дней каторжного труда, унижений, боли, голода и недосыпа в жизни заключенных сталинских лагерей случались редкие радостные дни. Как и сегодня, самыми любимыми, долгожданными праздниками были Рождество и Новый год», — говорит Татьяна Полянская, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГа.  

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К 1936 году в сталинских лагерях находилось уже более миллиона человек. И пока советский Новый год еще не успел стать народным праздником, там преимущественно отмечали Рождество. Конечно, тайно: за религиозный праздник и нарушение лагерных правил можно было получить серьезное наказание. Нередко о такого рода нарушениях режима доносили стукачи, так что малейшая неосторожность могла привести в лучшем случае к уничтожению атрибутов праздника, в худшем – «провинившемуся» грозил карцер. Так что — всё на свой страх и риск.

Праздновали 24 декабря (по старому стилю, а не как в современной России 7 января). В этот день время работы в лагерях нередко нарочно увеличивали, чтобы испортить верующим праздник. Но заключенные прикладывали все усилия, чтобы отметить этот день, создать атмосферу праздника и сохранить о нем светлые воспоминания. 

Рождественская ель и лагерные угощения

Готовить праздничный стол приходилось сильно заранее — порой еще осенью. Угощения были скромные. Каждый старался отложить какие-то продукты из посылок от родственников, в особенности те, что долго не портятся: например, сухофрукты, муку, сахар, вяленую рыбу. 

В лагерном бараке

В лагерном бараке

Государственный архив Российской Федерации

Все это тщательно прятали, «как правило, в сугробах во дворе, потому что каждый угол в лагере тщательно обыскивался», — вспоминала Вера Прохорова, которая провела в 1950-е шесть лет в лагере. По ночам в печке, которая обогревала барак, готовили угощения — кашу с медом и сухофруктами, сушеный картофель, даже пирожки.

Прохорова вспоминала, что иногда удавалось выпросить у лагерного начальства новую простыню, якобы взамен прохудившейся, — из нее делали импровизированную скатерть.

Заключенные старались пронести в барак и еловые ветки — в канун Рождества те, кто работал на лесоповале в тайге, прятал под арестантской одеждой маленькую елочку или ветку и тайком проносил с собой.

В сам праздник, когда барак закрывался на ночь, все садились за трапезу и молились. К столу звали и неверующих коммунистов. В большинстве случаев атеисты присоединялись к празднику. Представители разных конфессий и народов праздновали вместе, и в рождественскую ночь у них было чувство невероятного духовного единения. На память читали Евангелие, пели рождественские песни на разных языках.

«В Рождественскую, а затем Новогоднюю ночь в лагерных бараках царило волшебство – объединенные общим возвышенным чувством, надеждой на лучшее, ощущением радости жизни как таковой – люди разных национальностей, происхождения, «политические» и «уголовники» заключенные становились друг другу ближними», - говорит Татьяна Полянская.

Новый год и открытки на волю

В то же время к празднованию Нового года лагерное руководство относилось снисходительно и никак не препятствовало заключенным. Его поначалу отмечала в лагерях лишь партийная интеллигенция и атеисты. Однако вскоре праздник стал действительно всенародным — лишний повод привнести в жизнь что-то хорошее.

Елка для сотрудников яслей и лагерных детей

Елка для сотрудников яслей и лагерных детей

Музей Истории ГУЛАГа

И хотя в конце 1930-х лагерные условия ужесточились, пайки хлеба стали мизерными, кормили заключенных только жидкой баландой, люди цеплялись за любую возможность сделать хотя бы эфемерную видимость праздника — а без застолья можно было и обойтись.

Сами мастерили украшения для новогодней елки из подручных средств, для лагерных детей делали подарки и игрушки (Новый год воспринимался тогда в первую очередь как детский праздник). 

Многие лагерники старались радовать и близких на воле — рисовали самодельные открытки: например, сохранилось несколько таких, что отправлял домой инженер Алексей Силин, пять лет отсидевший на севере за «антисоветскую агитацию», и Людмила Хачатрян, проведшая восемь лет в лагерях за брак с иностранцем.

Алексей Силин. Открытка из Котласа, Архангельская обл. 1944

Алексей Силин. Открытка из Котласа, Архангельская обл. 1944

Музей Истории ГУЛАГа
Открытка Алексея Силина

Открытка Алексея Силина

Музей Истории ГУЛАГа
Алексей Силин. Открытка из Салехарда, Ямало-Ненецкий автономный округ, 1952

Алексей Силин. Открытка из Салехарда, Ямало-Ненецкий автономный округ, 1952

Музей Истории ГУЛАГа
Алексей Силин. Открытки из Салехарда, Ямало-Ненецкий автономный округ, 1952

Алексей Силин. Открытки из Салехарда, Ямало-Ненецкий автономный округ, 1952

Музей Истории ГУЛАГа
Людмила Хачатрян. Открытка «Поздравляю С новым годом! 1954»

Людмила Хачатрян. Открытка «Поздравляю С новым годом! 1954»

Музей Истории ГУЛАГа
Людмила Хачатрян. «С Новым Годом! С Новыми надеждами! 1954»

Людмила Хачатрян. «С Новым Годом! С Новыми надеждами! 1954»

Музей Истории ГУЛАГа

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