Какого героя из «Войны и Мира» Джоан Роулинг использовала для книги о Гарри Поттере?

Почти все магические события Поттерианы происходят внутри «параллельной» Великобритании. Но время от времени Роулинг напоминает о том, что волшебный мир существует и в других странах, в том числе и в России.

Не школа – институт!

Восточная Европа вообще – мало исследованная часть в волшебном мире Гарри Поттера. Что мы знаем о ней? Там живут вампиры – с одним таким у Хагрида, наставника и друга Гарри, случилась стычка в минской пивной. Там живут диковинные существа вроде погребина – мохнатого демона с головой, похожей на булыжник. Но бояться его не надо – как пишет эксперт Ньют Скамандер, герой цикла Роулинг «Фантастические твари», погребина легко прогнать обычными пинками.

Конечно, здесь полно волшебников, есть и свой «Хогвартс» – институт Дурмстранг, который открыт для учащихся любых национальностей.

Директор Дурмстранга Игорь Каркаров Warner Bros Pictures Warner Bros Pictures

Здесь учился и звезда мирового квиддича болгарин Виктор Крам, и некто Поляков - очевидно русский персонаж, наглый выпивоха и любимчик директора Игоря Каркарова (вполне вероятно, тоже русского). В экранизации нам даже покажут герб Дурмстранга – на нем изображен двуглавый орёл a la russe и купол православного храма.

Герб Дурмстранга Warner Bros Pictures Warner Bros Pictures

Русский злодей

Единственный важный для сюжета русский персонаж во всей саге – это печально известный Антонин Долохов, один из первых и самых сильных соратников Волан-де-Морта (которых еще называют Пожирателями смерти). Убийца и садист – он пытал и магов, и маглов, перешедших дорогу Темному лорду – Дорохов был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме Азкабан, однако неоднократно оттуда сбегал.

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Впервые он упоминается еще в «Кубке огня», а собственной персоной появляется в «Ордене Феникса» – участвует в кульминационной сцене книги, а именно в сражении в Министерстве магии. Тогда Долохов тяжело ранил Гермиону, а несколько лет спустя в битве за Хогвартс он убьет Римуса Люпина, бывшего преподавателя защиты от темных искусств и одного из самых близких друзей Гарри. В экранизации Долохова сыграл Арбен Байрактарай, французский артист албанского происхождения.

Сама Джоан Роулинг признавалась, что фамилию злодею «подарил» Федор Долохов – один из героев романа «Война и мир» Льва Толстого, не черный маг и не монстр, однако крайне противоречивый персонаж. Офицер элитного Семеновского полка, заядлый дуэлянт и шулер, толстовский Долохов был подвержен приступам ярости – мог застрелить лошадь ямщика или даже убить человека.

Олег Ефремов в роли Долохова в фильме-эпопее режиссера С. Бондарчука "Война и мир" Sputnik Sputnik

После дуэли с Пьером Безуховым он был разжалован в солдаты и героически себя проявил в войнах против наполеоновской Франции. В советской экранизации эпопеи «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука – которая в 1969 году получила премию «Оскар» – роль Долохова исполнил Олег Ефремов.

Петрова Порсков (Petrova Porskoff) – легенда квиддича

Среди лучших игроков в квиддич за всю историю можно встретить и русское имя – правда, написанное с явной ошибкой. Женскую форму фамилии Петров – Петрова – в англоязычных странах нередко принимают за женское имя.

Например, в популярной в Великобритании детской книге Ноэля Стритфейлда «Балетные туфельки» (впервые опубликована в 1936 году) героиню с русскими корнями зовут именно Петрова Фоссил. Интересно, что в экранизации «Балетных туфелек» (2007) появилась сама «Гермиона» – точнее, актриса Эмма Уотсон. Жаль, играла она не саму Петрову, а Полин Фоссил, ее сводную сестру.

Иными словами, в качестве имени персонажа Роулинг использовала фамилию, тогда как вместо фамилии, видимо, поставила неточно воспроизведенное имя Прасковья (Praskovya). Случай для Поттерианы не уникальный – имя Чжоу Чанг, дамы сердца Гарри с факультета Когтевран, представляет собой контаминацию двух китайских фамилий. Впрочем, фамилия Порсков (Porskov) действительно существует – пусть и встречается не так часто – и, очевидно, происходит от устаревшего слова «порскать» (то есть, фыркать от смеха). В первом русском издании Поттерианы переводчики решили поберечь читателя и просто превратили героиню в мужчину – в Петра Порскова.

В мире квиддича существует финт Порсковой, названный именно в честь Петровы. Это обманный прием, когда один охотник резко взмывает ввысь, незаметно перебрасывая квоффл (мяч) своему партнеру внизу.

Иван Грозный – директор Хогвартса?

В фильмах про Гарри Поттера поклонники русской культуры могут заметить много знакомых лиц. В школе полным-полно оживающих портретов магов прошлого – и некоторые экспонаты явно переехали сюда из Третьяковской галереи. Стены кабинета Дамблдора украшают изображения бывших директоров Хогвартста, и в их числе – легко узнаваемый Иван Грозный кисти Виктора Васнецова.

Портрет Нестора Кукольника Карла Брюллова и портрет Ивана Грозного работы Виктора Васнецова на стене Хогвартса Третьяковская Галерея; Warner Bros Pictures Третьяковская Галерея; Warner Bros Pictures

Причем в другой части замка висит полноразмерная репродукция этой же картины. Внимательные пользователи нашли и другие «позаимствованные» шедевры – такие, как «Протодиакон» и «Отдых» Ильи Репина, портрет драматурга Нестора Кукольника авторства Карла Брюллова.

Кроме того, антиквары-энтузиасты по специфическому узору атрибутировали подстаканник Ленинградской ювелирной фабрики на столе Дамблдора. Быть может, некогда великий волшебник путешествовал поездом по России и прихватил с собой сувенир.

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