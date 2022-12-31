От шоколада до авто: как немцы снабжали императорский двор Романовых

Поставлять свои товары высочайшим особам было крайне престижно. В XIX — начале XX века почетное звание Поставщика Двора Его Императорского Величества было предметом стремлений многих торговцев. И многими из них оказались немцы.

Статус Поставщика Двора Его Императорского Величества был фактически золотым билетом. Снабжать товарами и услугами монарших особ было весьма выгодно: некоторые историки утверждают, что на подобные закупки выделялись значительные суммы, а в случае успеха сотрудничество становилось стабильным и многолетним.

Однако даже те производители, чьи контракты не приносили больших денег, в накладе не оставались: удостоенные этой чести бренды считались «лучшими из лучших» и имели право изображать на упаковке, вывесках, визитках и рекламе государственный герб. Существовали также поставщики дворов императорских высочеств, снабжавшие членов монаршей семьи.

Однако насколько желанным было звание Поставщика, настолько же сложно было его заслужить. Для этого торговец или ремесленник должен был соответствовать ряду строгих требований. Прежде всего, поставлять свою продукцию или выполнять работы для императорской семьи нужно было непрерывно в течение 8-10 лет. Если к качеству товаров или обслуживанию возникали нарекания, сотрудничество могло быть прекращено.

Однажды Торговый дом «Мельцер Ф. и К°», занимаясь обстановкой комнат в Аничковом дворце, совершил роковую ошибку. Он дважды выставил счет за один и тот же проект — и император запретил нанимать Мельцера.

Сложность заключалась еще и в том, что соблюдение всех требований не гарантировало сохранение этого статуса. Поскольку звание зачастую закреплялось за главой предприятия, при смене владельца, например, в случае его смерти, этот долгий путь приходилось начинать заново. В таких условиях получить статус Поставщика удавалось только действительно выдающимся людям. Больше 20% из них в 1910-х составили иностранцы, в том числе немцы.

Клинки от Шафов

Клыч офицерский Лейб-гвардии Уральского Казачьего полка российского Императора Николая II. Мастерская «Шафъ сыновья». Начало XX века. kalashnikov.ru

Род оружейников Шафов принято отсчитывать от Вильгельма Николая Шафа, золингенского мастера по изготовлению украшенного холодного оружия. В начале XIX века Шаф вместе сыновьями приехал в российский город Златоуст, чтобы передать местным ремесленникам свои знания и умения по декорированию клинков золотыми и серебряными рисунками и надписями.

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Через некоторое время он перепоручил это оружейное предприятие своим ученикам и перебрался в Санкт-Петербург, где принялся наращивать собственное производство. На первых порах выпуская преимущественно металлические изделия и посуду, к середине XIX века семья полностью сосредоточилась на офицерском холодном оружии.

Шафы открыли мастерскую, магазин, а затем и фабрику — предположительно самую крупную частную по производству холодного оружия в России того времени. Клинки Шафов поставлялись всем российским императорам от Александра I до Николая II и до сих пор хранятся в отечественных музеях.

Сладости от «Эйнема»

Фердинанд Теодор фон Эйнем. Общественное достояние Общественное достояние

Немец Фердинанд Теодор фон Эйнем приехал в Москву в возрасте примерно 20 лет, мечтая открыть в Российской империи кондитерское производство. Начал Федор Карлович (именно так предприниматель называл себя в новой стране) с небольшого предприятия по изготовлению конфет и шоколада.

По мере роста производства Эйнем нашел себе компаньона — соотечественника, молодого кондитера по имени Юлиус Фердинанд Гейс. Вместе они открыли магазин в центре Москвы, а также трехэтажную фабрику.

Фабрика Эйнем. Общественное достояние Общественное достояние

Визитной карточкой их предприятия стал широкий ассортимент и головокружительная реклама. В коробках со сладостями «Эйнем» лежали открытки и музыкальные ноты, упаковку украшали картины знаменитых художников, а имя производителя красовалось на первых дирижаблях.

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В 1882 году, участвуя в масштабной Всероссийской художественно-промышленной выставке, Эйнем преподнес императрице Марии Федоровне совершенно невиданный подарок — букет цветов, сделанных из конфет.

Звание поставщика, однако, фирма получила уже после смерти основателя — в 1913 году. Тогда компания полностью перешла к Юлиусу Гейсу, сохранившему прежнее название.

Музыкальные инструменты от Якоба Беккера

«Много ли концертов минувшего сезона обошлось без роялей г. Беккера? Если не ошибаемся, все здешние и приезжие виртуозы-пианисты играли в концертах на роялях Беккера, да и вообще в каждом сколько-нибудь замечательном концерте, где требовался рояль, почти наверно на эстраде являлся рояль не чей другой, как г. Беккера», — написала в 1855 году газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Якоб Беккер. Общественное достояние Общественное достояние

Клавишные инструменты уроженца Пфальца, открывшего в Санкт-Петербурге сначала небольшую мастерскую, а потом и целую фабрику, действительно пользовались огромной популярностью — как в Российской империи, так и за ее пределами.

Не только прекрасный мастер, но и смелый новатор, Яков Давидович Беккер стал автором нескольких усовершенствований, обеспечивавших его роялям, пианино и фортепиано высочайшее качество звука.

Рояль фирмы "Беккер", принадлежавший композитору. Государственный дом-музей П.И. Чайковского. Михаил Озерский/Sputnik Михаил Озерский/Sputnik

На изделиях Беккера играли многие знаменитые пианисты: Ференц Лист, Антон и Николай Рубинштейны, Петр Ильич Чайковский, Эмиль фон Зауэр, Альфред Грюнфельд, Ханс фон Бюлов, София Ментер и другие. Антон Рубинштейн даже уверял, что за 30 лет работы в России работал только с беккеровскими роялями.

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В число именитых клиентов фирмы входили и высочайшие особы: датский король, австрийский император и, конечно, члены семьи Романовых — сам Император Всероссийский и великие князья — Владимир Александрович, Константин Николаевич и Николай Николаевич.

Автомобили от «Daimler Motoren Gesellschaft»

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Однажды, посещая родственников своей супруги в Дармштадте, Николай II прокатился на автомобиле. Будучи прекрасным наездником, он до сих пор относился к новому виду транспорта без особенного восторга. Однако после этой поездки не раз бывал у князя Владимира Орлова, почти каждый день совершая с ним автомобильные прогулки, пока однажды не принял решение обзавестись несколькими собственными машинами.

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В 1905 году в Санкт-Петербург для Николая II прибыло целых семь автомобилей Mercedes, уже тогда известных своей быстроходностью. С этого момента императорский гараж пополнялся в основном за счет машин немецкого производства.

Две из них — фургоны на шасси грузовиков Mercedes, нагруженные принадлежностями для пикника — венценосцу преподнес сам германский император Вильгельм II. В 1912 году «Daimler Motoren Gesellschaft» стала Поставщиком Двора Его Императорского Величества. Неудивительно: к весне следующего года 11 из 29 автомобилей в гараже Николая II принадлежали этой марке.

Снадобья от Пелей

Александр Васильевич Пель. Общественное достояние Общественное достояние

Здание аптеки Пелей в Санкт-Петербурге до сих пор окружено мистическими легендами. Про ее владельцев говорили, будто они занимаются алхимией и держат в башне над своей лабораторией настоящих грифонов — в действительности же немцы были талантливыми фармацевтами и управленцами.

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Вильгельм Пель приобрел старинную аптеку в середине XIX века. Он расширил и оборудовал лабораторию, организовал склад, ввел контроль качества сырья, основал Русское общество торговли аптекарскими товарами и начал сотрудничество с императорским двором.

Его сын Александр, унаследовав семейное дело, продолжил преобразования отца и превратил предприятие в целый производственный комплекс. Именно он, например, изобрел единственный лекарственный препарат, экспортировавшийся в то время из России — «Sperminum-Poehl».

Одними из первых в стране Пели начали продавать снадобья в ампулах, таблетках и растворяющихся капсулах. Были у них в ассортименте и совсем диковинные товары — например, покрытые позолотой таблетки для самых обеспеченных клиентов.

Розы от Эмиля Веркмейстера

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В XIX веке в Одессе активно развивались предприятия, продававшие садовые саженцы из европейских питомников. Не только возможность морских поставок, но и большое количество дач и усадеб на побережье Черного моря обеспечивали таким компаниям большой успех. Садам и паркам южных имений требовались растения, в том числе розы, которые вслед за российскими императрицами сажали на своих владениях хозяева здешних дач.

Главным одесским поставщиком роз был баварец Эмиль Георгиевич Веркмейстер. В ассортименте его питомника, созданного в 1867 году, в 1904 было представлено около 900 сортов этих цветов. Розы Веркмейстера не раз получали высшие награды на различных выставках, а исследователи биографии предпринимателя отмечают его вклад в восстановление Аллеи роз в императорском имении «Массандра».

«В одной этой комнате в деревянном шкафу с маленькими узкими ящичками помещалось столько будущих цветущих растений, что они могли бы превратить весь наш Причерноморский край в Эдем», — вспоминал питомник Веркмейстера советский писатель Валентин Катаев, родившийся в Одессе.

Резина от «Треугольника»

Фердинанд Краускопф (старший), основатель Российско-американской резиновой мануфактуры. Общественное достояние Общественное достояние

«Самые лучшие в мире галоши», — заявляли рекламные плакаты фирмы Т.Р.А.Р.М., Товарищество Российско-Американской Резиновой мануфактуры. Именно эта компания и ее основатель Фердинанд Краускопф запустили в России производство резины, заметив огромный потенциал местного рынка.

До сих пор Краускопф продавал в Гамбурге американские галоши, потому хорошо знал, как развивать подобное предприятие. Найдя себе компаньонов, немец построил в Санкт-Петербурге завод, оборудовав его по последнему слову техники.

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Потребителям Краускопф предлагал непромокаемую одежду и галоши, позволявшие сберечь от воды дорогую кожаную обувь, а промышленникам — машинные ремни, трубы для газопроводов, клапаны для насосов и вентилей и прочую продукцию.

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Свою продукцию фирма обозначала треугольником — знаком, который должен был понимать даже неграмотный покупатель — и в дальнейшем сменила название на «Треугольник».

Инструменты от «Швабе»

Федор Борисович Швабе. Общественное достояние Общественное достояние

Одна из самых крупных в России XX века компаний по производству оптических, физических, геодезических приборов и медицинских инструментов началась с небольшого магазина, где немец (по другим источникам, швейцарец) Теодор Швабе торговал очками и пенсне.

Успех пришел к купцу с расширением ассортимента и участием в выставках, где фирма Швабе неоднократно завоевывала престижные награды. Благоволил иностранцу и император: еще в 1854 году Швабе преподнес Николаю I модель пушки, которая привела монарха в такой восторг, что тот подарил мастеру бриллиантовый перстень с рубином.

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Вторым лицом компании был племянник владельца, Давид Альберт Гамбургер. Попав в фирму на правах простого служащего, он со временем стал компаньоном, а позже, после ухода Швабе, и единоличным руководителем фирмы. Именно он вывел предприятие в российские регионы, существенно расширил штат и завоевал звание Поставщика Двора Его Императорского Величества.

Приобрести в «Ф. Швабе» можно было всевозможные инструменты и технику — от биноклей и барометров до медицинских корсетов и рентгеновских аппаратов.

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