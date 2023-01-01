Правда ли, что Толкиен срисовал Мордор с СССР?

Во время холодной войны читатели думали, что Мордор – это аллегория СССР. В Средиземье есть и другие русские и славянские мотивы.

Мордор, вотчина Саурона, главного злодея романа Джона Р. Р. Толкиена «Властелин колец», располагается на востоке Средиземья, придуманного им континента.

Из-за географического расположения в годы холодной войны многие западные читатели воспринимали Мордор как аллегорию СССР. Сам Толкиен, противник лобовых метафор и прямых политических аллюзий, отрицал такое прочтение. Саурон жил первоначально на Севере, – напоминал автор, – и только потом переместился за горные хребты на восток, где чувствовал себя в безопасности. Вот и все, никакого второго дна – лишь логика сюжета. А все сюжеты происходят на нашей Земле в далеком прошлом и не имеют отношения к текущей повестке. Но «русский след» в произведении Толкиена все-таки можно найти.

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Медвежья услуга в «Хоббите»

Один из самых могучих персонажей повести «Хоббит» – это воитель Беорн, человек-оборотень, умеющий превращаться в медведя. Именно его участие в знаменитой Битве пяти воинств на стороне людей, эльфов и гномов и решило исход сражения – в медвежьем облике он обратил в бегство орков и варгов (огромных волков).

Как отмечают исследователи, этот образ был создан писателем под впечатлением от скандинавской мифологии и англосаксонского эпоса: его ближайшие литературные родственники – это берсерки и Беовульф. В кинотрилогии «Хоббит» Питера Джексона Беорна сыграл шведский артист Микаэль Персбрандт.

Микаэль Персбрандт в роли Беорна New Line Cinema, 2013 New Line Cinema, 2013

Имя героя с древнеанглийского переводится как «медведь». Однако в черновиках книги его звали совсем иначе. А именно – Medwed, русским словом «медведь», записанным на латинице. Также называлась, в честь персонажа, и одна из глав «Хоббита» (переименованная позднее в «Небывалое пристанище»).

По предположению исследователя Дугласа Андерсона, слово Толкиен почерпнул из комментариев к поэме «Беовульф», написанных товарищем писателя Рэймондом Чемберсом, профессором английского языка в Университетском колледже Лондона.

Чемберс там приводит длинный список произведений мирового фольклора о полулюдях-полумедведях и, в частности, упоминает русскую сказку про Иванко Медведко – она входит в знаменитый сборник Александра Афанасьева, известный и за рубежом (например, именно эту книгу Киану Ривз в третьем «Джоне Уике» использует и как тайник, и как оружие в рукопашном бою).

Сказки Афанасьева - кадр из третьей части "Джона Уика" Chad Stahelski/Summit Entertainment, 2019 Chad Stahelski/Summit Entertainment, 2019

Иванко Медведко действительно многим напоминает Беорна – силой, смекалкой, свирепостью, происхождением (оба они – дети женщины и медведя). Поэтому неудивительно, что Толкиен решил использовать это слово. Однако ближе к публикации писатель передумал и дал персонажу англосаксонское имя, чтобы стилистически Беорн не выделялся на общем фоне.

Отголоски славянских богов во «Властелине колец»

У Беорна был друг Радагаст – «славный малый, хотя и волшебник». Друг зверей и птиц, отшельник и чудак – причем в экранной версии (его роль исполнил шотландец Сильвестр Маккой) он даже более эксцентричен, чем в книгах: весь в мехах даже в жару, перемещается на санях, запряженных гигантскими кроликами, и ест грибы.

Тепло к Радагасту относится и маг Гэндальф — их дружбе сотни лет. Именно Радагаст в первой книге «Властелина колец» отправляет орла, чтобы вызволить Гэндальфа из плена злого волшебника Сарумана.

Сильвестр Маккой в роли Радагаста в фильме "Хоббит: Пустошь Смауга" Legion Media Legion Media

Специалисты по Толкиену до сих пор спорят о происхождении имени Радагаста, и одна из самых убедительных версий отсылает к северогерманским хроникам. По свидетельствам хронистов и историков Гельмольда, Писториуса, Адама Бременского и многих других, западные славяне в древности поклонялись верховному божеству Радагаст (Радегаст).

Филолог Якоб Гримм прямо называет его славянским вариантом скандинавского Одина. Среди прочего, Радегаст неоднократно упоминается в опере-балете Николая Римского-Корсакова «Млада» по мотивам фольклора прибалтийских славян – несколько сцен даже разворачиваются у подножия языческого храма в его честь.

Эльфы немного говорят по-русски

Толкиен – не только писатель, но и видный лингвист, а его романы можно считать практической лабораторией по разработке альтернативных языков по мотивам реально существующих.

«”Истории” в большей степени были написаны для того, чтобы создать мир для этих языков, а не наоборот. Для меня сначала возникает слово, а затем — история, связанная с ним», – говорил он сам.

Всего в общей сложности он разработал – с разной степенью детализации – более двадцати новых языков, которые в той или иной степени напоминают современные языки. И русский язык в том числе.

Толкиен в юности честно пытался выучить язык Толстого и Достоевского, и пусть, по собственному признанию, не сильно преуспел, однако остался под впечатлением от морфемной структуры и звучания.

Кве́нья — искусственный язык, разработанный Дж. Р. Р. Толкином Matharon (CC BY-SA) Matharon (CC BY-SA)

Кроме Medwed, в записях Толкиена можно встретить рисунок, подписанный «Ei, Uchnem», – иллюстрацию к песне бурлаков «Эй, ухнем». В книгах упоминаются русские слова, например, «великий» (топоним Haloisi Velike на эльфийском наречии квенья означает «Великое море») или народ Variags (варяги – то есть, «викинги» по-русски). И как обратил внимание автор энциклопедии о Толкиене, Иван Держански, в том же эльфийском языке квенья часто используется русский уменьшительный суффикс -инк. Katinka – свеча, patinka – тапочки.

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