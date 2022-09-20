5 фактов о ТОЛКИЕНИСТАХ в СССР и России

В сентябре начался показ сериала «Кольца власти», приквела знаменитой трилогии «Властелин колец» Джона Р.Р. Толкиена. В России есть своя давняя история любви к писателю и к его книгам.

1. Первые переводы Толкиена распространялись в самиздате

J. R. R. Tolkien, Interprint, 1990 J. R. R. Tolkien, Interprint, 1990

Уже в 1960-е слава Толкиена докатилась до СССР. Книги привозили из редких тогда загранпоездок, далее они ходили «по рукам» тех, кто знал английский язык. Среди первых читателей Толкиена был ленинградец Борис Гребенщиков, будущий лидер легендарной рок-группы «Аквариум». Именно роман «Властелин колец» навсегда превратил музыканта в поклонника жанра fantasy и серьезно повлиял на содержание ранних песен. Даже название группы на развороте альбома «Треугольник» написано двумя типами эльфийской письменности, изобретенной Толкиеном – Tengwar и Cirth.

Русские переводы «Властелина колец» распространяли переводчики-любители. Текст перепечатывали на ручных печатных машинках под копирку, а потом самостоятельно переплетали в книгу. Известно не менее 8 советских полных или частичных переводов романа. Наиболее распространенный и близкий к оригиналу принадлежит пермскому филологу Александру Грузбергу (выполнен в 1976 г.).

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Только в 1982 году в московском издательстве «Детская литература» выходят «Хранители» – сокращенный и адаптированный для детей вариант первой книги романа, в котором переводчики Андрей Кистяковский и Владимир Муравьев попытались сделать фэнтези-роман более похожим на сказку. Юные читатели годами штурмовали книжные магазины и библиотеки в поисках продолжения, которого не существовало в природе – полностью роман будет издан только в начале следующего десятилетия.

2. Первый советский фанфик по Толкиену был соединением «Властелина колец» и романа Станислава Лема

Мир Фантастики, 2013 Мир Фантастики, 2013

Один из первых переводов «Властелина колец» (1966) можно считать и первым фанфиком. Зинаида Бобырь не только сильно сократила текст, но ввела новые линии и новый артефакт – Серебряный Венец. В одной из версий она даже добавила научно-фантастический антураж – здесь все события романа представляют собой рассказ персонажей, позаимствованных из романа «Эдем» поляка Станислава Лема!

По сюжету, ученые будущего в ходе археологических раскопок находят Кольцо Всевластия, с помощью приборов «узнают» его историю и в ходе исследований пытаются дать научное объяснение происходящему. Иными словами, первый фанфик по Толкиену был и фанфиком по Лему. На такое насилие над текстом Бобырь пошла сознательно, чтобы облегчить публикацию перевода – тогда в СССР был бум научной фантастики, тогда как жанр фэнтези был совершенно неизвестен.

В итоге впервые версия Бобырь (та, что без научной фантастики) была издана только в начале 1990-х, на волне популярности жанра вообще и Толкиена в частности. За ней последовали и другие фанфики. В частности, трехтомник «Кольцо тьмы» Ника Перумова – неофициальное продолжение «Властелина колец». Начав с подражания Толкиену, впоследствии Перумов нашел свой собственный голос и стал одним самых популярных российских фантастов.

3. В СССР сняли две экранизации Толкиена. Правообладатели были не в курсе

Толкиенисты в московском клубе имени Джерри Рубина. Игорь Зотин/TASS Игорь Зотин/TASS

Повесть «Хоббит» была ближе к сказке, и ей в СССР повезло больше. Первый перевод был издан в 1976 г., а три года спустя в популярном Ленинградском театре юного зрителя вышел спектакль «Баллада о славном Бильбо Бэггинсе», который продержался в репертуаре почти десять лет, и даже был снят для телевидения. В СССР часто игнорировали авторские права зарубежных писателей – и в этот раз разрешения у правообладателей спрашивать не стали.

В 1985 г. для цикла экранизаций «Сказка за сказкой» на ленинградском ТВ была снята часовая экранизация «Хоббита» в жанре телеспектакля под названием «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса». Фактически это была еще одна попытка театральной адаптации повести – но в павильоне и перед видеокамерами. Сюжет был предельно сокращен, артисты играли в дешевых костюмах, в дешевом гриме, но были использованы простые спецэффекты вроде рир-проекции.

Примерно также выглядит и телепостановка «Хранителей» (1991) на том же Ленинградском телевидении. Автором музыки и рассказчиком там выступил Андрей «Дюша» Романов, один из создателей упомянутой группы «Аквариум». Запись долгое время считалась потерянной, но в 2021 году ее выложили на YouTube. Онлайн-премьера привлекла внимание мировых СМИ. Американское издание Variety даже опубликовало большой профайл о съемках.

4. Первые ролевые игры толкиенистов прошли еще в 1990 году – за год до распада СССР

Екатерина Кэт-Бильбо Ливанова Екатерина Кэт-Бильбо Ливанова

Уже в конце 1980-х в СССР образовалась многочисленная субкультура толкиенистов. Ее ядро составили участники самых разных молодежных движений – клубов любителей фантастики (КЛФ), клубов самодеятельной песни (КСП), коммунаров (первые советские энтузиасты ролевых игр), а также хиппи.

Екатерина Кэт-Бильбо Ливанова Екатерина Кэт-Бильбо Ливанова

В 1990 году в Сибири, под Красноярском, состоялись первые Хоббитские игрища – масштабная ролевая игра живого действия по мотивам произведений Толкиена, ставшая позднее ежегодной.

Екатерина Кэт-Бильбо Ливанова Екатерина Кэт-Бильбо Ливанова

В Москве 1990-х традиционным местом встречи толкиенистов стала поляна в Нескучном саду, получившая среди участников субкультуры название Эгладор – так называлось первое эльфийское королевство Средиземья.

Екатерина Кэт-Бильбо Ливанова Екатерина Кэт-Бильбо Ливанова

Каждый четверг сюда стекалась молодежь в плащах из занавесок и с щитами из дорожных знаков. Позднее подтянулась самая разношерстная и часто нетрезвая публика, которая сильно подпортила репутацию всему движению.

5. Любовь к Толкиену в России не иссякает, а ярые поклонники стали объектом для шуток

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Новый импульс движению толкиенистов придала экранизация «Властелина колец» Питера Джексона. По данным всероссийской переписи 2002 года, порядка 600 тыс. человек назвались эльфами, хоббитами или иными вымышленными национальностями. Некоторые не только носили эльфийские плащи и отращивали волосы – в газетах начала 2000-х писали о пластических операциях по «удлинению» ушей. Карикатурный образ толкиениста-фанатика выведен, например, в комедии «Суперменеджер, или Мотыга судьбы» (2011).

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Не все толкиенисты обязательно ролевики. Кто-то пишет книги, стихи и песни по мотивам мира Толкиена – в том числе, вполне профессионально. Например, в 2017 году в московском метро состоялась премьера оперы по «Сильмариллиону» на эльфийском языке с участием Президентского оркестра России. Мотивы Толкиена звучат в сольном творчестве рок-певицы Хелависы (лидер фолк-группы «Мельница) и песнях метал-группы «Эпидемия».

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Есть среди толкиенистов и те, кто изучает мир, придуманный Толкиеном, исследует биографию самого писателя, переводит еще неизданные произведения. Проводятся научные конференции и семинары, защищаются диссертации, пишутся монографии.

Предпоказ оперы-оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина» на станции метро «Деловой центр». Александр Авилов/Moskva agency Александр Авилов/Moskva agency

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