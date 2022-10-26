Как Иван Грозный сватался к английской королеве Елизавете

Елизавета I была единственной женщиной, которой Иван Грозный когда-либо писал. Почему же не сложился этот роман?

«… Некому было быть переводчиком в таком великом деле, и передали … устно тайные дела великого значения, желая с тобой дружбы… Прислать Антона [посла Энтони Дженкинсона] мы просили потому, что хотели его расспросить, передал ли он тебе те слова, которые мы ему говорили, согласна ли ты на наше предложение и каковы твои намерения», – так писал Иван Грозный английской королеве Елизавете I 24 октября 1570 года.

Это письмо и свидетельства современников положили начало истории о неудавшемся объединении двух династий. О каких именно «тайных делах великого значения» шла речь?

С чего вообще началась переписка русского и английского монархов?

Портрет Елизаветы I, Nicholas Hilliard, 1572 // Прижизненный портрет Ивана Грозного, ксилография Ганса Вейгеля Старшего (1520–1577), напечатанная в Нюрнберге в 1563 г. Nicholas Hilliard/Walker Art Gallery; Hans Weigel der Ältere Nicholas Hilliard/Walker Art Gallery; Hans Weigel der Ältere

Как это часто бывает – с торговых дел. В 1551 году по инициативе известного английского астронома Джона Ди в Англии создали «Торговую компанию купцов-путешественников для открытия земель, стран, островов и неизвестных мест». Ее целью было найти так называемый Северо-восточный проход к Китаю. Но вместо этого английские купцы наладили постоянные торговые связи с Московским царством. Англичане основали Московскую торговую компанию и стали возить в страну олово, сукно и оружие. Взамен они получали пеньку, лес, ворвань и дёготь. Иван Грозный предоставил компании право вести беспошлинную торговлю на территории страны.

Рост товарооборота между странами привел к тому, что между Иваном Грозным и Елизаветой I завязалась оживленная деловая переписка. Английская королева была единственной женщиной, которой Грозный когда-либо писал. При этом не все темы можно было доверить бумаге, и тогда информацию передавали через доверенное лицо, английского посла Энтони Дженкинса. От деловых переговоров российский монарх в итоге перешел к сватовству.

Зачем Ивану Грозному был нужен этот брак?

Иоанн Грозный показывает свои сокровища английскому послу Горсею Александр Литовченко Александр Литовченко

К этому моменту в 1570 году сорокалетний Иван Грозный был дважды вдовцом, причем в обоих случаях ходили настойчивые слухи о смерти его жен от отравления. 37-летняя Елизавета I тогда правила Англией уже 12 лет, успешно избегая требований Парламента выбрать себе супруга и обеспечить английский трон наследником.

Джером Горсей, представитель Московской торговой компании, оставивший подробные воспоминания о Московском царстве, в своих записках пишет, что Иван Грозный расспрашивал своего придворного лекаря Элизиуса Бомелиуса о том, сколько лет королеве Елизавете и насколько успешным могло бы быть его сватовство к ней: «и хотя он имел причины сомневаться в успехе, так как …королева отказывала в сватовстве многим королям и великим князьям, однако он не терял надежды, считая себя выше других государей по личным качествам, мудрости, богатству и величию. Он решился на эту попытку».

Горсей указывает и на причину, побудившую Ивана Грозного искать невесту далеко от Московского царства: подобный брак обеспечивал царю возможность искать убежища в Англии в случае катастрофических последствий Ливонской войны или внутренних заговоров, которых царь опасался на протяжении всей своей жизни. Информацию Горсея подтверждает Псковская летопись за 1570 год, указывая о намерении царя бежать в Англию и там жениться.

Итак, в октябрьском письме Елизавете 1570 года среди обычных вопросов торговли царь неоднократно упоминает некие «тайные дела великого значения», которые Грозный передал королеве через её посланника Энтони Дженкинса. Историки считают, что речь идет о предложении руки и сердца, которое было отвергнуто. Иван Грозный отреагировал на отказ по обыкновению резко. В конце ответного письма он презрительно заметил, что Елизавета жила не как настоящая королева, а как «пошлая девица»:

«И мы чаяли того, что ты на своемъ государьстве государыня и сама владѣеш и своей государской чести смотриш и своему государству прибытка, и мы потому такие дѣла и хотѣли с тобою дѣлати. Ажно у тебя мимо тебя люди владѣют, и не токмо люди, но мужики торговые, и о нашихъ о государских головах и о честех и о землях прибытка не смотрят, а ищут своих торговых прибытков. А ты пребываеш въ своемъ девическомъ чину, как есть пошлая девица».

Надо заметить, что в XVI веке слово «пошлый» не означало «распутный», а употреблялось в значении «обычный». Таким образом, своими словами, пусть и очень резко, Иван Васильевич намекал на неспособность Елизаветы быть самодержавной правительницей в своей собственной стране, вместо этого перенаправляя власть другим людям. Переписка прервалась на долгих 12 лет.

Пытался ли Иван Грозный жениться на Марии Гастингс?

Смотрины царской невесты послом Иоанна Грозного в Англии. Гравюра Шюблера по рис. С. С. Соломко (кон. XIX в.) Public domain Public domain

Однако неудачное сватовство не отвратило Ивана Грозного от мысли породниться с английским королевским домом. В 1582 году царь отправляет к Елизавете своего посла Федора Писемского с заданием, во-первых, обсудить условия союзного договора с Англией, а во-вторых, обговорить условия возможного брака между царем и родственницей королевы Елизаветы I Марией Гастингс, которую в Московском царстве называли княжной Хантинской. Часть историков считает, что вопрос о женитьбе был тесно связан с проблемой подписания союзного договора и практически неотделим от него.

Писемский получил подробные инструкции относительно тех щепетильных вопросов, которые могли бы возникнуть у Елизаветы I относительно предложения Грозного. Главным из этих вопросов было то, что Иван Грозный на момент сватовства был женат на своей шестой (по некоторым сведениям, седьмой) жене Марии, и в процессе сватовства даже успел стать отцом. Жениха, однако, этот факт нисколько не смущал, и Писемскому было велено пообещать, что царь разведется, а дети от нового брака, хотя и не унаследуют престол, однако будут наделены обширными владениями.

Старый Английский двор в Зарядье. Здесь в XVI веке было представительство Московской торговой компании – английской фирмы по торговле с Московским царством. Здесь же проживали английские послы и купцы во время визитов в Москву. A.Savin A.Savin

Эпидемия чумы в Лондоне и очевидное нежелание заключения брака с английской стороны привело к тому, что сватовство затянулось. Английский посол, приехавший вместе с Писемским в Московское царство, вместо обсуждения условий союза всячески отговаривал царя от брака с Марией Гастингс. Еще до принятия окончательного решения в 1584 году Иван Грозный скончался.

История с двумя несостоявшимися попытками породниться с Туманным Альбионом подогрела теории о насильственной смерти Ивана Грозного. Ряд историков, поддерживающих версию смерти царя от отравления мышьяком и ртутью, считают, что настойчивое стремление Ивана IV жениться на англичанке стало катализатором его гибели, так как шло вразрез с амбициями Бориса Годунова и его родственников. Женитьба царя на близкой родственнице королевы Англии могла привести к закреплению за потомством от этого брака права наследовать царский престол – в обход сына Грозного Федора Ивановича, за которым была замужем сестра Годунова Ирина. Существует версия, что именно сторонники Годунова могли «ускорить» смерть Ивана Васильевича.

Следующий шанс на брак представителей правящих домов Россия и Англия получили только в XIX веке, когда несмотря на противодействие обеих семей, обвенчались дочь российского императора Александра II Мария и второй сын королевы Виктории, принц Альфред, герцог Эдинбургский.