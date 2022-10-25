Эти португальцы блистательно служили России

Вплоть до XVIII века две находившиеся на противоположных концах Европы державы практически ничего не знали друг о друге. Это, однако, не помешало некоторым португальцам сделать в России головокружительную карьеру.

Любимчик императора

В 1697 году царь Петр I в рамках своей продолжительной поездки по европейским странам посетил Нидерланды, где местные власти организовали для высокого гостя показательное учебное морское сражение. Наслаждавшийся зрелищем самодержец обратил внимание на бойкого юнгу, который ловко «яко обезьяна» лазил по вантам и крепил паруса.

Этим юношей был Антонио де Виейра из бедной еврейской семьи, переселившейся из Португалии в Амстердам. Царь, который обычно судил людей не по происхождению и достатку, а по способностям и силе характера, предложил юнге поступить на русскую службу, на что последний с охотой согласился.

Петр I в своем выборе не ошибся — португалец за десять лет от простого пажа вырос до генерал-адъютанта. В 1718 году самодержец назначил его на должность первого генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга, отвечавшего за наведение порядка в тогдашней столице Российской империи.

Антон Мануилович Девиер. Общественное достояние Общественное достояние

Антон Мануилович Девиер, как португалец стал зваться на русский манер, рьяно взялся за дело. Он сформировал полицейские штаты, поставил заставы на въездах в город и ввел ночные дежурства на улицах. Кроме того, его усилиями была налажена пожарная служба, активно осушались болота и строились дренажные системы. За выбрасывание мусора в Неву следовало наказание кнутом, также секли торговцев за продажу некачественного товара или необоснованное повышение цен.

Петр I был весьма доволен своим генерал-полицмейстером. «Непреклонный и быстрый в выполнении царских приказов, он (Девиер) вызывал такой страх у всех жителей города, что они дрожали от одного звука его имени», — писал некоторое время проживший в России голштинский дворянин Фридрих Бергхольц.

Падение Антона Мануиловича началось вскоре после смерти императора в 1725 году. Не последнюю роль в этом сыграл другой близкий сподвижник Петра — светлейший князь Александр Меншиков.

Два государственных деятеля невзлюбили друг друга с того момента, как еще не занимавший высоких постов Девиер посватался к сестре Меншикова Анне. Португалец не только получил грубый отказ, но и был схвачен и избит слугами Александра Даниловича.

Александр Данилович Меншиков. Общественное достояние Общественное достояние

Император вмешался и своей волей разрешил брак, но вражда между его породнившимися сподвижниками только разгоралась. Никто из них впоследствии не упускал возможности подложить другому свинью.

В конечном итоге, 27 мая 1727 года в самом начале правления двенадцатилетнего Петра II, находившегося под полным контролем Меншикова, Антон Мануилович был обвинен в намерении отстранить монарха от власти. Его лишили дворянского титула, имущества, подвергли наказанию кнутом и сослали в Сибирь.

В 1741 году императрица Елизавета Петровна сняла с Девиера все обвинения и вернула его в Санкт-Петербург. Спустя три года его даже вновь назначили генерал-полицмейстером столицы. Однако здоровье 63-летнего португальца было уже порядком подорвано, и, пробыв на должности всего около полугода, он скончался.

Герой двух войн

Первоначально сын португальского посланника в Вене Гомеш Фрейри де Андраде и не думал ехать в далекую Россию. Он планомерно делал военную карьеру в Португалии, при этом чередуя службу в сухопутной армии со службой в военно-морском флоте страны.

Фрейри де Андраде. Общественное достояние Общественное достояние

Тем не менее, отсутствие возможности проявить себя в большой войне сильно угнетало Гомеша, и в 1788 году он с дозволения королевского двора отправился на русско-турецкую войну, в ходе которой в чине секунд-майора егерского полка Екатеринославской армии принял участие в осаде крепости Очаков (сегодня — город на юге Украины).

Ранним морозным утром 17 декабря, пробиваясь через метель, русские войска пошли на штурм, и Фрейри де Андраде был одним из первых, кто взобрался на стены цитадели. Указом императрицы Екатерины II отважный португалец был награжден военным орденом Святого Георгия 4-го класса.

Одной войны Гомешу оказалось мало, и в 1789 году он обратился к русскому командованию с просьбой отправить его на Балтийское море, где в это время уже шли боевые действия против Швеции. По своей старой привычке он легко переквалифицировался в офицера флота.

Штурм Очакова. Януарий Суходольский Януарий Суходольский

За отличное командование плавучей батарей (тихоходным кораблем с мощными артиллерийскими орудиями для осады прибрежных крепостей) в ходе Первого Роченсальмского сражения 24 августа ему вручили золотую шпагу с гравировкой «За храбрость» и повысили до полковника. «Приятно слышать похвалы, которые не только начальники, но и его товарищи высказывают в отношении храбрости, усердия и активной деятельности командора Гомеша Фрейри де Андраде», — докладывал в Лиссабон секретарь португальской миссии в Санкт-Петербурге Ф. Ш. де Норонья Торрезана.

В 1791 году после завершения войн против турок и шведов Фрейри де Андраде вернулся на родину. В России Гомеш вновь оказался в 1812 году, вот только дружеским этот визит не был. В качестве офицера Португальского легиона он участвовал в полномасштабном вторжении Великой Армии Наполеона в пределы Российской империи.

В сражениях против своих бывших боевых товарищей португалец, однако, участия не принимал, поскольку выполнял обязанности военного губернатора города Дисна (сегодня в северной Белоруссии). Зимой того же года он покинул Россию вместе с немногочисленными остатками французских войск. В этот раз уже навсегда.