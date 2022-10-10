Зачем советские ученые построили дом на дне Черного моря

«Ихтиандр» был первым экспериментом, изучавшим как влияет на человека проживание под водой. Причем провели его не профессионалы, а любители.

«Первые сутки под водой. Близко видна скала, поросшая подводными джунглями. Там кишит жизнь. В углублении пристроился краб Митька. Он иногда выходит из своего укрытия, флегматично проползает по скале и при этом все время что-то жует. Наступила ночь. То в одном, то в другом иллюминаторе полыхают молнии — это светятся простейшие микроорганизмы», — писал в августе 1966 года акванавт-любитель Александр Хаес, житель первого в СССР подводного дома.

1960-е годы в Советском Союзе ознаменовались жаждой освоения не только космического пространства, но и подводных глубин. Пионерами в этом деле стали донецкие водолазы, чей энтузиазм подогрели сведения об успешных экспериментах французского исследователя Жака-Ива Кусто. В 1962 году тот опустил на морское дно в Марселе первый в мире подводный дом «Коншельф I», а в 1963-м «построил» целую деревню на дне Красного моря.

Груда металлолома и нержавеющий энтузиазм

Ихтиандр-66 Архивное фото Архивное фото

Если на Западе созданием и апробацией подводных домов занимались профессионалы, в СССР первые попытки предприняли любители — члены водолазного клуба «Ихтиандр», получившего название в честь героя романа советского фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия».

Подводный дом начали собирать осенью 1965 года. Железные листы — будущие стены — энтузиастам предоставил донецкий Институт горной механики и технической кибернетики. Компрессор, наполняющий баллоны водолазов сжатым воздухом, нашли в аэропорту и отремонтировали. Электростанция в распоряжении аквалангистов была только списанная, но и она пригодилась.

Первый в СССР подводный дом по форме напоминал маленький ангар с арочной крышей, площадь его составляла 6 кв. м, вместимость — 2 человека. Внутри были две койки одна над другой, столик с телефоном, контрольные и медицинские приборы, санузел. Обзор обеспечивали четыре иллюминатора. Принудительная вентиляция была спроектирована так, что акванавты могли внутри даже курить. Электроэнергию, пресную воду и воздух планировалось закачивать с берега по трубам и кабелям, а еду обитателям — дневной рацион на 5000 ккал — должны были доставлять другие водолазы.

5 августа 1966 года дом привезли на мыс Тарханкут в Крыму. Местные подводные глубины к тому моменту уже были хорошо исследованы: здесь находили древние амфоры и предметы быта скифов. На мысу водолазы разбили палаточный городок на сто человек. Инженеры и спасатели дежурили на берегу и обеспечивали проведение эксперимента. Медики вели исследования дыхания, кровообращения, обмена веществ, психических реакций подводников. Кинооператоры фиксировали исторический момент. Самих подводных поселенцев было трое.

«С хирургической точностью»

Ихтиандр-66 Архивное фото Архивное фото

Первую попытку опустить дом на 11-метровую глубину с помощью пяти полуторатонных бетонных блоков предприняли 19 августа, но планам помешал трехдневный шторм, который разметал блоки по всей бухте. 23 августа была предпринята вторая, успешная попытка. Дом к месту погружения два часа буксировали на веслах, поскольку лодочный мотор отказал.

Первым жителем дома стал председатель клуба подводников, хирург Александр Хаес, которого на глубину сопроводил коллега Жора Тунин. Первые сутки Хаес провел в одиночестве.

«Всю ночь раскачивало дом. Несколько раз с ужасом просыпался — я терял ощущение пространства; иногда мне казалось, что вот-вот лопнут тросы, придется стремглав бросаться к выходу, но где он, с какой стороны? И где потом искать скалу, под которой лежат аварийные акваланги?! Каждый раз звонил на базу с тревогой, но уверенный голос неизменно повторял: «Саша, все в полном порядке...» Теперь все сомнения позади. Эксперимент, наш эксперимент, удался…», – приводил в 1976 году выдержки из дневника Александра Хаеса журнал «Вокруг света».

В 7:30 утра 24 августа Хаеса навестили врачи, проверившие его показатели здоровья, в 8:30 к нему спустился «официант» с завтраком, которые затем сопроводил Александра на подводную прогулку. Под вечер к нему подселился инженер из Москвы Дмитрий Галактионов. А 26 августа первопроходца сменил донецкий шахтер Юрий Советов.

Перед всплытием Хаес прошел в подводном доме десатурацию — выведение из организма азота путем вдыхания сначала смеси кислорода с гелием, а затем чистого кислорода. Во время всплытия, на глубине семи метров, у Хаеса была первая остановка на 20 минут. В трех метрах от поверхности — еще одна. Паузы предусмотрены для декомпрессии — плавного выведения из организма излишков азота. За 60 минут, после трех суток подводной жизни, первый в СССР акванавт вышел на поверхность живым и здоровым.

На следующий день, 27 августа, начался шторм. В 8 утра врачи успели спуститься и проверить показатели здоровья акванавтов Галактионов и Советова, но уже к двум часам дня весь эксперимент решили свернуть.

По возвращении в Донецк коллектив проекта «Ихтиандр» получил из Федерации подводного спорта запоздавшее письмо о запрещении эксперимента, однако через несколько месяцев Федерация все же наградила подводников грамотой.

Дальнейшее пополнение в семье «Ихтиандров»

Подводная лаборатория "Ихтиандр-67" перед спуском на глубину М.Туровский/TASS М.Туровский/TASS

«Ихтиандр-66» дал старт серии экспериментов донецких водолазов с подводными домами. 28 августа 1967 года тоже в Крыму, в Ласпинской бухте близ Севастополя, на глубину уже 12 м они спустили «Ихтиандр-67» — четырехкомнатный дом, рассчитанный на пятерых, с кухней, спальней, ванной и лабораторией. Акванавты — а теперь и акванавтки — попеременно прожили под водой в общей сложности 14 дней. Они проверяли организм на работоспособность в неестественных условиях, а еще «завели» в доме подопытных морских свинок, мышей, кролика и кота. Так вышло, что на прочность акванавты проверяли еще и нервную систему — дважды в дом просачивалась вода, причем во второй раз она залила его наполовину.

Подводный дом "Ихтиандр 68" Государев Буерак

Последний дом серии «Ихтиандр» спустился на дно в 1968 году также в бухте Ласпи. Целью эксперимента были геологические исследования: недалеко от дома на дне работала буровая установка, которую и обслуживали акванавты. Проект свернули через 4 дня из-за шторма. Это был последний эксперимент советских подводников-любителей.

В 1970 году на мысе Тарханкут появилась табличка в память о первом подводном доме с надписью «Вперед смотри и не смотри назад». А в 2006 году, спустя 40 лет после эксперимента, там же появились три плиты в черно-белую клетку, символизирующие форму второго «Ихтиандра».

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