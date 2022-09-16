Когда электрическое освещение появилось в России?

«Вдруг из темноты мы попали на улицу с ярким освещением. В двух фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий белый свет. Собравшиеся с восторгом и удивлением любовались этим огнем с неба, светом без огня, как его тут же окрестили петербуржцы», – так описывает современник первое публичное испытание лампы накаливания в России. В 1873 году российский ученый, Александр Лодыгин, зажег фонари на Одесской улице в Петербурге, решив убедиться в работе своего изобретения. Тогда никто не мог подумать, сколь большое значение будет иметь это событие для дальнейшей жизни страны.
Дом на Одесской улице в Петербурге, где находилась контора ЛодыгинаGoogle maps
После такой эффектной презентации имя Лодыгина стало известно по всему миру. На волне успеха он создал организацию «Русское Товарищество Электрического Освещения “Лодыгин и компания”». Команда ставила амбициозные цели: осветить сначала отдельные районы, а потом и весь Петербург. Но местные бизнесмены, которые занимались газовым и масляным освещением города, не хотели отказываться от прибыльного дела. Кроме того, Александр Лодыгин был на дурном счету у власти: было известно, что он сочувствовал революционерам.
Александр Николаевич ЛодыгинPublic domain
В это же время над осветительными приборами работал еще один русский ученый, Павел Яблочков. Он создал электрическую свечу, которая давала бОльшую освещенность, по сравнению с лампой Лодыгина. Чтобы по-настоящему громко о себе заявить, компании Яблочкова нужно было устроить представление уже большее по масштабам, чем то, что делал Лодыгин.
Литейный мостPublic domain
Шанс подвернулся в 1879 году: в Петербурге был открыт Литейный мост, на освещение которого местные «газовщики» не получили разрешение – оно досталось Яблочкову. Несмотря на успех этой иллюминации, заработать в России своим изобретением Яблочков не смог – его компания быстро прогорела. И те не менее электрическое освещение вошло в жизнь Петербурга. «Вечером эти фонари загорались уже без фонарщика, все сразу по всему Невскому и по Большой Морской; сначала в них что-то начинало потрескивать, слегка посверкивать. Потом молочно-белые яйца становились слегка лиловыми, и сверху на головы проходящих начинало литься вместе с чуть-чуть сиреневым, трепещущим светом задумчивое, на что-то намекающее пчелиное жужжание», – такими писатель Лев Успенский запомнил первые электрические фонари.
Вернер фон СименсPublic domain
В XIX-м веке Россию всё чаще стали посещать иностранные предприниматели, которые видели в огромной стране новый рынок сбыта. Эрнст Вернер фон Сименс, немецкий инженер, получил заказ русского правительства на прокладку телеграфной сети, соединяющей Россию с Европой. Организовав вместе со своими братьями российскую дочернюю компанию «Сименс и Гальске», он начал работу. Было решено развивать свой бизнес в России, в связи с большими таможенными пошлинами не используя импортные комплектующие.
В 1882-м «Сименс и Гальске» представили образцы своей продукции на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве. Возле выставочных павильонов прошла миниатюрная электрическая железная дорога с маленьким поездом, на котором несколько раз проехал император со своей семьей. Александр III был настолько рад тому, что все представленные на выставке изделия были созданы в России, что незамедлительно присвоил звание «поставщика Двора Его Величества» компании Сименса и дал право на использование двуглавого орла в качестве товарного знака.
Иллюминация Кремля по случаю коронации в 1883 годуКонстантин Маковский
Спустя несколько месяцев, Александр III предложил компании братьев Сименс организовать электрическую иллюминацию в день своей коронации, которая была назначена на 15 мая 1883 года. Специально для такого случая была построена передвижная электростанция, которая смогла обеспечить электричеством Московский Кремль и колокольню Ивана Великого. Коронация прошла на ура! В официальном отчете о коронации было сказано: «Народ стоял по набережной молча; многие уселись на ступенях сходов на Москву и, очарованные, безмолвно смотрели на эту небесную картину … Словно рубины, яхонты и алмазы, заиграли огни на высоких башнях; вся противоположная Кремлю набережная перевелась одной неразрывной цепью золотистых гирлянд; двенадцать высоких фонтанов, вылетающих из самого тротуара, заблистали радужными огнями. На досках повсюду загорались роскошные вензеля, щиты и надписи. Кремль, этот могучий, величавый богатырь, ждал своей очереди. Миллионы огней заиграли на его позлащенных главах и торжественно засвидетельствовали о величии и святости минувшего дня… ».
В 1886 году братья Сименс открыли «Общество электрического освещения» – компанию, которая вскоре стала главной в России в области электрического освещения. Консервативное российское общество медленно привыкало к наступлению электрификации. Многие ей противились, ссылаясь на дороговизну. Тем не менее, московские купцы буквально нашли в электроосвещении золотую жилу, используя лампочки на витринах своих магазинов и рекламных вывесках. Действительно, это вызывало восторг у публики, и многие люди охотно посещали эти торговые дома. Некоторые культурные заведения тоже не оставили без внимания электричество. Театра Корша в Москве, внедрив электрическое освещение в свои постановки, добился невероятного – даже преданные посетители Большого театра стали чаще ходить на спектакли Театра Корша – поглазеть на электрические новшества.
Георгиевская электростанция в МосквеPublic domain
Через два года после создания «Общества электрического освещения» была запущена первая электростанция в Москве – «Георгиевская». Ее мощность, по современным меркам, была смехотворно низкой – всего лишь 10 кВт (это равно мощности, сегодня выделяемой на одну городскую квартиру). Но для Российской Империи конца XIX века это был настоящий прорыв.
Иллюминация Москвы в честь коронации Николая IIАльберт Бенуа
Тем временем императорская семья внимательно наблюдала за работой компании братьев Сименс. Будущий император Николай Второй понимал, кому будет поручено освещение во время его коронации, и ни на секунду не сомневался в своём выборе. В 1896 году произошло знаменательное событие для Российской Империи. Такой яркой коронации ещё не видело российское общество. В один миг Кремль осветился тысячами фонарей, и казалось, что этот свет может увидеть вся страна.
«..Кремлевская иллюминация, – вспоминал генерал Владимир Джунковский, – зажглась в один миг, в тот самый миг, когда государыня взяла в руки поднесенный ей букет с электрическими цветами. Засветился букет, и в тот же момент засветился разноцветными электрическими огнями весь Кремль, точно огненной кистью нарисованный на потемневшем небе».
Достаточно бурное начало электрификации в стране предвещало в скором времени повсеместное использование электричества. Но Российская Империя совершенно не была готова к таким нововведениям. В стране отсутствовали крупные электростанции, которые могли бы создать централизованную систему электроснабжения. Члены «Общества электрического освещения» начали продумывать план постройки тепловых электростанций и гидроэлектростанций по всей России.
К 1914 году в России только гидроэлектростанций работало порядка 80. Однако Первая Мировая война и внутриполитическая нестабильность в начале двадцатого века стали причиной ухода компании Сименса из России. Электрификация, конечно, оставалась насущной проблемой страны – но решать её предстояло уже новой, большевистской власти.