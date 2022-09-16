Когда электрическое освещение появилось в России?

«Вдруг из темноты мы попали на улицу с ярким освещением. В двух фонарях керосиновые лампы были заменены лампами накаливания, изливавшими яркий белый свет. Собравшиеся с восторгом и удивлением любовались этим огнем с неба, светом без огня, как его тут же окрестили петербуржцы», – так описывает современник первое публичное испытание лампы накаливания в России. В 1873 году российский ученый, Александр Лодыгин, зажег фонари на Одесской улице в Петербурге, решив убедиться в работе своего изобретения. Тогда никто не мог подумать, сколь большое значение будет иметь это событие для дальнейшей жизни страны.

Началось всё с лампочки

Дом на Одесской улице в Петербурге, где находилась контора Лодыгина Google maps Google maps

После такой эффектной презентации имя Лодыгина стало известно по всему миру. На волне успеха он создал организацию «Русское Товарищество Электрического Освещения “Лодыгин и компания”». Команда ставила амбициозные цели: осветить сначала отдельные районы, а потом и весь Петербург. Но местные бизнесмены, которые занимались газовым и масляным освещением города, не хотели отказываться от прибыльного дела. Кроме того, Александр Лодыгин был на дурном счету у власти: было известно, что он сочувствовал революционерам.

Александр Николаевич Лодыгин Public domain Public domain

В это же время над осветительными приборами работал еще один русский ученый, Павел Яблочков. Он создал электрическую свечу, которая давала бОльшую освещенность, по сравнению с лампой Лодыгина. Чтобы по-настоящему громко о себе заявить, компании Яблочкова нужно было устроить представление уже большее по масштабам, чем то, что делал Лодыгин.

Литейный мост Public domain Public domain

Шанс подвернулся в 1879 году: в Петербурге был открыт Литейный мост, на освещение которого местные «газовщики» не получили разрешение – оно досталось Яблочкову. Несмотря на успех этой иллюминации, заработать в России своим изобретением Яблочков не смог – его компания быстро прогорела. И те не менее электрическое освещение вошло в жизнь Петербурга. «Вечером эти фонари загорались уже без фонарщика, все сразу по всему Невскому и по Большой Морской; сначала в них что-то начинало потрескивать, слегка посверкивать. Потом молочно-белые яйца становились слегка лиловыми, и сверху на головы проходящих начинало литься вместе с чуть-чуть сиреневым, трепещущим светом задумчивое, на что-то намекающее пчелиное жужжание», – такими писатель Лев Успенский запомнил первые электрические фонари.

Как иностранцы осветили Россию

Вернер фон Сименс Public domain Public domain

В XIX-м веке Россию всё чаще стали посещать иностранные предприниматели, которые видели в огромной стране новый рынок сбыта. Эрнст Вернер фон Сименс, немецкий инженер, получил заказ русского правительства на прокладку телеграфной сети, соединяющей Россию с Европой. Организовав вместе со своими братьями российскую дочернюю компанию «Сименс и Гальске», он начал работу. Было решено развивать свой бизнес в России, в связи с большими таможенными пошлинами не используя импортные комплектующие.

В 1882-м «Сименс и Гальске» представили образцы своей продукции на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве. Возле выставочных павильонов прошла миниатюрная электрическая железная дорога с маленьким поездом, на котором несколько раз проехал император со своей семьей. Александр III был настолько рад тому, что все представленные на выставке изделия были созданы в России, что незамедлительно присвоил звание «поставщика Двора Его Величества» компании Сименса и дал право на использование двуглавого орла в качестве товарного знака.

Иллюминация Кремля по случаю коронации в 1883 году Константин Маковский Константин Маковский

Спустя несколько месяцев, Александр III предложил компании братьев Сименс организовать электрическую иллюминацию в день своей коронации, которая была назначена на 15 мая 1883 года. Специально для такого случая была построена передвижная электростанция, которая смогла обеспечить электричеством Московский Кремль и колокольню Ивана Великого. Коронация прошла на ура! В официальном отчете о коронации было сказано: «Народ стоял по набережной молча; многие уселись на ступенях сходов на Москву и, очарованные, безмолвно смотрели на эту небесную картину … Словно рубины, яхонты и алмазы, заиграли огни на высоких башнях; вся противоположная Кремлю набережная перевелась одной неразрывной цепью золотистых гирлянд; двенадцать высоких фонтанов, вылетающих из самого тротуара, заблистали радужными огнями. На досках повсюду загорались роскошные вензеля, щиты и надписи. Кремль, этот могучий, величавый богатырь, ждал своей очереди. Миллионы огней заиграли на его позлащенных главах и торжественно засвидетельствовали о величии и святости минувшего дня… ».

В 1886 году братья Сименс открыли «Общество электрического освещения» – компанию, которая вскоре стала главной в России в области электрического освещения. Консервативное российское общество медленно привыкало к наступлению электрификации. Многие ей противились, ссылаясь на дороговизну. Тем не менее, московские купцы буквально нашли в электроосвещении золотую жилу, используя лампочки на витринах своих магазинов и рекламных вывесках. Действительно, это вызывало восторг у публики, и многие люди охотно посещали эти торговые дома. Некоторые культурные заведения тоже не оставили без внимания электричество. Театра Корша в Москве, внедрив электрическое освещение в свои постановки, добился невероятного – даже преданные посетители Большого театра стали чаще ходить на спектакли Театра Корша – поглазеть на электрические новшества.

Георгиевская электростанция в Москве Public domain Public domain

Через два года после создания «Общества электрического освещения» была запущена первая электростанция в Москве – «Георгиевская». Ее мощность, по современным меркам, была смехотворно низкой – всего лишь 10 кВт (​​это равно мощности, сегодня выделяемой на одну городскую квартиру). Но для Российской Империи конца XIX века это был настоящий прорыв.

Электрический букет

Иллюминация Москвы в честь коронации Николая II Альберт Бенуа Альберт Бенуа

Тем временем императорская семья внимательно наблюдала за работой компании братьев Сименс. Будущий император Николай Второй понимал, кому будет поручено освещение во время его коронации, и ни на секунду не сомневался в своём выборе. В 1896 году произошло знаменательное событие для Российской Империи. Такой яркой коронации ещё не видело российское общество. В один миг Кремль осветился тысячами фонарей, и казалось, что этот свет может увидеть вся страна.

«..Кремлевская иллюминация, – вспоминал генерал Владимир Джунковский, – зажглась в один миг, в тот самый миг, когда государыня взяла в руки поднесенный ей букет с электрическими цветами. Засветился букет, и в тот же момент засветился разноцветными электрическими огнями весь Кремль, точно огненной кистью нарисованный на потемневшем небе».

Достаточно бурное начало электрификации в стране предвещало в скором времени повсеместное использование электричества. Но Российская Империя совершенно не была готова к таким нововведениям. В стране отсутствовали крупные электростанции, которые могли бы создать централизованную систему электроснабжения. Члены «Общества электрического освещения» начали продумывать план постройки тепловых электростанций и гидроэлектростанций по всей России.

К 1914 году в России только гидроэлектростанций работало порядка 80. Однако Первая Мировая война и внутриполитическая нестабильность в начале двадцатого века стали причиной ухода компании Сименса из России. Электрификация, конечно, оставалась насущной проблемой страны – но решать её предстояло уже новой, большевистской власти.