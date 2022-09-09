Русские корни принца Чарльза, или нового короля Великобритании Карла III

Все европейские монаршие семьи имели тесные родственные связи, Виндзоры и Романовы - не исключение. Во многом этому поспособствовала английская королева Виктория, которую называли «бабушкой Европы». У нее было девять детей и большое количество внуков, которые стали принцами, принцессами, королями и императорами по всей Европе.
Новый король Великобритании Карл III (почему Чарльз стал Карлом, читайте чуть ниже) является потомком Романовых, причем как по материнской, так и по отцовской линии.
Елизавета II и ее муж принц ФилиппGlobal Look Press
Король Великобритании Георг V, дед Елизаветы II и прадед Карла, был одним из многочисленных внуков королевы Виктории.
Николай II был двоюродным братом Георга V. Их матери Александра Датская и Мария Фёдоровна были родными сестрами (дочерями датского короля). Николай и Георг были словно близнецы похожи друг на друга и очень близко дружили.
Николай II и король Великобритании Георг V были двоюродными братьямиGetty Images
Убийство царской семьи стало настоящим ударом для Георга. Правда, у него был шанс дать кузену убежище в Великобритании, но он решил, что его пребывание станет слишком опасным для политической обстановки в Англии.
В то же время жена Николая II, Александра Федоровна, была еще одной внучкой королевы Виктории.
С материнской линией нового короля разобрались. А что же отцовская? В ней также есть русские корни, причем прямые. Дед Карла-Чарльза по отцовской линии, принц Андрей Греческий и Датский, также был потомком Романовых (и даже служил в русской армии!). Русский император Николай I был дедом матери Андрея, Ольги Константиновны, королевы-консорта Греции.
Ольга Константиновна, внучка Николая II, и ее сын Андрей Греческий (дед Карла-Чарльза)Public domain
В то же время бабушка Чарльза-Карла (мать его отца, принца Филиппа), Алиса Баттенберг, была правнучкой Виктории - и племянницей последней русской императрицы Александры Федоровны.
Да, это довольно сложно.
Многие представители отцовской линии Карла-Чарльза были греко-православными. Принц Филипп, его отец, был православным до женитьбы на королеве Елизавете, когда вынужден был принять англиканство. Чарльз также питает глубокую симпатию к православной церкви, он несколько раз совершал паломничество на святую гору Афон и в Иерусалим (где также похоронены его предки).
Ходили слухи, что Чарльз даже был крещен в православии или по крайней мере хотел креститься. Однако его статус и протокол не позволяют ему переходить из англиканской церкви в другие религии. И все же британские СМИ писали, что на стенах резиденции Чарльза висят православные иконы.
В отличие от своей матери, Елизаветы II, которая лишь раз была в России, Чарльз приезжал несколько раз.
В 1994 году Чарльз приехал в Санкт-Петербург по приглашению мэра Анатолия Собчака.
Визит английской делегации в Россию, 16-19 мая 1994 года. Наследник английского престола принц Чарльз (в центре) и Анатолий Собчак (слева) в Петропавловской крепостиСергей Компанийченко/Sputnik
Тогда принц прогулялся по городу и посетил Петропавловскую крепость и собор, где похоронены многие Романовы.
Чарльз у надгробия царской династии Романовых в соборе Петра и Павла Петропавловской крепости, 1994Сергей Компанийченко/Sputnik
В 2003 году Чарльз вновь приехал в Россию - и снова в Санкт-Петербург, но уже с рабочим визитом. Он также побывал в Петергофе, где ему провели экскурсию по Большому Петергофскому, а потом он прогулялся по аллеям и, как говорят, был впечатлен знаменитыми петергофскими фонтанами.
Чарльз в Петергофе, 2003Сергей Смольский/Sputnik
После этого Чарльз отправился на Соловецкие острова, он говорил, что побывать в Соловецком монастыре, было его давней мечтой. Он посетил все православные святыни и также почтил память жертв ГУЛАГа, посадив саженцы сибирской пихты на Мемориальной аллее.
Принц Чарльз в Соловецком монастыре, 2003John Stillwell/PA Images/Getty Images/Sputnik
Кстати, на свадьбе сына Чарльза принца Уильяма журналисты заметили православные иконы. Считается, что их присутствие - дань уважение православным предкам по отцовской линии.
Вестминстерское аббатство, где проходила свадьба принца Уильяма - слева и справа видны православные иконыJohn Stillwell/PA Images/ Getty Images/Sputnik
В русском языке практика транскрипции европейских монархов сформировалась еще в Средние Века и ориентировалась всегда на латынь. Французские Луи у нас становятся Людовиками, а те же английские Джорджи - Георгами.
«Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке еще с первого тысячелетия нашей эры звучало как “Carolus”, произносилось в Англии — “Чарльз”, во Франции — “Шарль”, в Испании — “Карлос”», - поясняет полиглот Дмитрий Петров. «Но на межгосударственном уровне это всегда был “Carolus”, так как это было приемлемо согласно правилам латинского языка. Русская историография и дипломатическая практика сохранила именно такое произношение и написание имен западно-европейских монархов».
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