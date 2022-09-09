Русские корни принца Чарльза, или нового короля Великобритании Карла III

Оказывается, британская королевская семья нам вовсе не чужая. Оба родителя нового короля были родственниками русских царей!

Все европейские монаршие семьи имели тесные родственные связи, Виндзоры и Романовы - не исключение. Во многом этому поспособствовала английская королева Виктория, которую называли «бабушкой Европы». У нее было девять детей и большое количество внуков, которые стали принцами, принцессами, королями и императорами по всей Европе.

Новый король Великобритании Карл III (почему Чарльз стал Карлом, читайте чуть ниже) является потомком Романовых, причем как по материнской, так и по отцовской линии.

Елизавета II и ее муж принц Филипп Global Look Press Global Look Press

Король Великобритании Георг V, дед Елизаветы II и прадед Карла, был одним из многочисленных внуков королевы Виктории.

Николай II был двоюродным братом Георга V. Их матери Александра Датская и Мария Фёдоровна были родными сестрами (дочерями датского короля). Николай и Георг были словно близнецы похожи друг на друга и очень близко дружили.

Николай II и король Великобритании Георг V были двоюродными братьями Getty Images Getty Images

Убийство царской семьи стало настоящим ударом для Георга. Правда, у него был шанс дать кузену убежище в Великобритании, но он решил, что его пребывание станет слишком опасным для политической обстановки в Англии.

В то же время жена Николая II, Александра Федоровна, была еще одной внучкой королевы Виктории.

С материнской линией нового короля разобрались. А что же отцовская? В ней также есть русские корни, причем прямые. Дед Карла-Чарльза по отцовской линии, принц Андрей Греческий и Датский, также был потомком Романовых (и даже служил в русской армии!). Русский император Николай I был дедом матери Андрея, Ольги Константиновны, королевы-консорта Греции.

Ольга Константиновна, внучка Николая II, и ее сын Андрей Греческий (дед Карла-Чарльза) Public domain Public domain

В то же время бабушка Чарльза-Карла (мать его отца, принца Филиппа), Алиса Баттенберг, была правнучкой Виктории - и племянницей последней русской императрицы Александры Федоровны.

Да, это довольно сложно.

Поездки в Россию

Многие представители отцовской линии Карла-Чарльза были греко-православными. Принц Филипп, его отец, был православным до женитьбы на королеве Елизавете, когда вынужден был принять англиканство. Чарльз также питает глубокую симпатию к православной церкви, он несколько раз совершал паломничество на святую гору Афон и в Иерусалим (где также похоронены его предки).

Ходили слухи, что Чарльз даже был крещен в православии или по крайней мере хотел креститься. Однако его статус и протокол не позволяют ему переходить из англиканской церкви в другие религии. И все же британские СМИ писали, что на стенах резиденции Чарльза висят православные иконы.

В отличие от своей матери, Елизаветы II, которая лишь раз была в России, Чарльз приезжал несколько раз.

В 1994 году Чарльз приехал в Санкт-Петербург по приглашению мэра Анатолия Собчака.

Визит английской делегации в Россию, 16-19 мая 1994 года. Наследник английского престола принц Чарльз (в центре) и Анатолий Собчак (слева) в Петропавловской крепости Сергей Компанийченко/Sputnik Сергей Компанийченко/Sputnik

Тогда принц прогулялся по городу и посетил Петропавловскую крепость и собор, где похоронены многие Романовы.

Чарльз у надгробия царской династии Романовых в соборе Петра и Павла Петропавловской крепости, 1994 Сергей Компанийченко/Sputnik Сергей Компанийченко/Sputnik

В 2003 году Чарльз вновь приехал в Россию - и снова в Санкт-Петербург, но уже с рабочим визитом. Он также побывал в Петергофе, где ему провели экскурсию по Большому Петергофскому, а потом он прогулялся по аллеям и, как говорят, был впечатлен знаменитыми петергофскими фонтанами.

Чарльз в Петергофе, 2003 Сергей Смольский/Sputnik Сергей Смольский/Sputnik

После этого Чарльз отправился на Соловецкие острова, он говорил, что побывать в Соловецком монастыре, было его давней мечтой. Он посетил все православные святыни и также почтил память жертв ГУЛАГа, посадив саженцы сибирской пихты на Мемориальной аллее.

Принц Чарльз в Соловецком монастыре, 2003 John Stillwell/PA Images/Getty Images/Sputnik John Stillwell/PA Images/Getty Images/Sputnik

Кстати, на свадьбе сына Чарльза принца Уильяма журналисты заметили православные иконы. Считается, что их присутствие - дань уважение православным предкам по отцовской линии.

Вестминстерское аббатство, где проходила свадьба принца Уильяма - слева и справа видны православные иконы John Stillwell/PA Images/ Getty Images/Sputnik John Stillwell/PA Images/ Getty Images/Sputnik

Почему Чарльз стал в русском Карлом?

В русском языке практика транскрипции европейских монархов сформировалась еще в Средние Века и ориентировалась всегда на латынь. Французские Луи у нас становятся Людовиками, а те же английские Джорджи - Георгами.

«Имя Карл германского происхождения, которое на латинском языке еще с первого тысячелетия нашей эры звучало как “Carolus”, произносилось в Англии — “Чарльз”, во Франции — “Шарль”, в Испании — “Карлос”», - поясняет полиглот Дмитрий Петров. «Но на межгосударственном уровне это всегда был “Carolus”, так как это было приемлемо согласно правилам латинского языка. Русская историография и дипломатическая практика сохранила именно такое произношение и написание имен западно-европейских монархов».

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