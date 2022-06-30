Почему чукчи менялись женами

Этот брачный обычай сегодня может показаться как минимум странным. Но малые народы находили в нем существенные плюсы.

Чукчи – коренной народ Крайнего Севера – живут по законам левирата. Это брачный обычай, когда в случае потери кормильца о его семье должен заботиться брат или другой близкий родственник погибшего. Он обязан жениться на вдове и усыновить ее детей.

Но это лишь часть брачных традиций. На самом деле, долгое время этот народ считал абсолютно нормальным групповой брак: когда женатые мужчины обмениваются женами со своими близкими друзьями или дальними родственниками.

Как устроен групповой брак

Чукчи называют его «товариществом по жене» или нэвтумгыт. Его суть в том, что мужчины заключали между собой договор дружбы, который давал каждому из участников договора право на жену своего друга. Само заключение договора оформлялось так же, как и ритуальный брак: с помазанием кровью и жертвоприношением.

Чукчи сидят у входа в свое жилище, 1901 Sputnik Sputnik

В групповом браке могло участвовать как две, так и больше пар. Основное условие это раздельное хозяйство (то есть они должны жить на разных стойбищах), отсутствие родства и примерно один и тот же возраст. Родные братья в таком участвовать не могли, как и люди разных поколений.

При этом обмен женами происходил сравнительно редко – во время поездок на стойбище «товарища по жене». Каждый мужчина брал себе жену другого, жил с ней несколько месяцев и, как правило, возвращал ее затем обратно мужу (хотя бывали случаи, когда оставлял ее себе на совсем). Все члены этой большой коллективной семьи считались друг другу равноправными родственниками, отвечали друг за друга в равной степени, а всех рожденных в «товариществе по жене» детей считали родными братьями и сестрами, которые не могли вступать в интимные отношения. Раздельным оставалось только имущество: дети от группового брака на него претендовать не могли, никакого общего имущества «товарищи по жене» не имели.

Чукотка, 1968 Лев Устинов /Sputnik Лев Устинов /Sputnik

Долгое время, вплоть до середины XX века, чукчи считали, что этот брачный обычай имел веские основания.

Выгодно выживать

Выживание и продолжение рода – главная задача для кочевых обществ. Чукчи были вынуждены выживать в очень суровых условиях. В этой ситуации выгоднее держаться большими группами: большое число участников расширенной семьи увеличивало шансы на выживание, поэтому слабым или бедным было выгодно присоединиться к своим обеспеченным сородичам. А рождение любого ребенка в условиях тундры воспринималось чукчами как большое счастье, и им было не столь важно, кто именно стал биологическим родителем. За детьми приглядывали все вместе, как это было в первобытных обществах.

Обмен товаром и налаживание связей

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Русский этнограф Константин Куксин отмечал, что такое «братание» было выгодно для товарного обмена в северных условиях: заключать коллективный брак старались с представителями разных «профессий» – морскими охотниками, оленеводами и т.д. Это превращало такую семью в сильный независимый конгломерат.

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Также этнографы наблюдали, как чукчи предлагают своих жен на ночь чужеземцам в обмен на какие-то вещи (вроде табака или украшений для жены) или в знак дружелюбия. При этом все наблюдатели отмечали, что женщина была не против. В газете «Полярная звезда» за 1924 год в нескольких номерах печатались очерки из жизни коренного населения Чукотки, где описывался обычай нэвтумгыт: «Взгляд на семейные связи у них очень прост. Чукча, например, дорогому гостю предлагает свою жену, а сам уходит погулять по берегу на это время. Нет у них собственнического отношения к жене или мужу».

Замена левирата

В отношения нэвтумгыт стремились вступать преимущественно мужчины, у которых не было младших кровных родственников по мужской линии. Потому что в случае гибели, у их жен и детей не оставалось покровителя и кормильца. В этом плане нэвтумгыт заменял им институт левирата – вступив в такие отношения, женщина в любом случае не останется одна с детьми на руках посреди тундры.

Отсутствие детей

Веской причиной для группового брака было отсутствие собственных детей у супружеской пары. Если своих детей пара не имела из-за репродуктивной дисфункции мужчины, то у женщины появлялся шанс забеременеть.

Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

«Семья чукчей Антаку долго не имела детей. Тогда они вступили в отношения нэвтумгыт с семьей чукчи Антолина. От этого союза родился сын, а затем родилось еще двое детей от самого Антаку. Когда к Антолину приходил любой из сыновей Антаку, он встречал его как собственного ребенка и готов был отдать ему любую понравившуюся вещь. Если бы от такого союза никто не родился, родство между этими семьями не образовалось бы», - писали исследователи о случае в селе Ваеги Анадырского района.

Здоровый генофонд

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В малых сообществах создание большого числа новых комбинаций выгодно еще и генетически. В противном случае, вынужденные жить в изоляции от большого мира кочевые малые народы могут страдать от генетических проблем. Чтобы избежать этого, первобытные общества стали интуитивно обеспечивать себе большее разнообразие за счет такого смешения. Чем разнообразнее пары, тем больше шансов, что потомство будет здоровым и крепким. По этой же причине чукчи охотно приглашали к обмену женщинами чужакам.

Когда это закончилось

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Если в конце XIX в. групповой брак охватывал значительную часть чукотских семей, то уже к середине XX в. эта форма союза сошла на нет. Главная причина – переход чукчей на современный оседлый образ жизни, глобализация и развитие народных промыслов. Многие преимущества, которые давал брачный обычай, стали просто бессмысленны. Например, оленеводство на Крайнем Севере развилось более интенсивно, чем морской промысел – и обмен женами с парами, где были рыболовы, стал неравноценен.