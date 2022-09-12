Зачем Ленин создал независимую Дальневосточную республику? (ФОТО)

Большевики не только позволили сформировать отдельное государство на своей территории, но и всячески его поддерживали. Официально оно включало в себя огромные территории от Байкала до Сахалина.

В период кровопролитной Гражданской войны в России в ее восточной части появилась независимая Дальневосточная республика. Удивительно, что создана она была по инициативе самой Москвы. Жертвуя своими территориями ради учреждения нового государства большевики намеревались остановить Японию, нацелившуюся на подчинение себе всего русского Дальнего Востока. Так в чем же заключался хитрый план Ленина?

Японцы участвовали в широкомасштабной интервенции держав Антанты в России во главе с Великобританией. Союзники были недовольны выходом Советской России после Брестского мира в марте 1918 года из Первой мировой войны и выступили на стороне Белого движения, чьи лидеры клятвенно обещали им после свержения большевиков и их прихода к власти продолжить сражаться против немцев до победного конца. Тем не менее, открыто воевать с Красной Армией высадившиеся в разных частях страны западные воинские контингенты не спешили, преимущественно держась в тылу своих русских союзников.

«Наши войска будут атаковать с земли, воздуха и воды, и выбьют врага из Сибири» — японская пропагандистская открытка. Общественное достояние Общественное достояние

К середине 1919 года Антанта стала задумываться о постепенном выводе своих войск с территории России: Первая мировая война к этому времени уже давно завершилась, да и надежды на крушение правительства Ленина таяли с каждым днем. Вместе с тем Япония не только не собиралась покидать русские земли, но наоборот, начала активно увеличивать здесь свое военное присутствие. Для нее Гражданская война в России открыла окно больших возможностей.

«Мировая война подарила Японии неожиданный подарок — нетронутую сокровищницу — Сибирь. Японцам… следует осваивать сибирскую сокровищницу… Присоединение к Японии — не в смысле вторжения, а в экономическом смысле — зависит от умения японцев», — писал редактор «Народной газеты» И. Рокуро. Японцы медленно, но верно брали территории Дальнего Востока и Восточной Сибири под свой контроль, где-то действуя напрямую, а где-то через своих ставленников, таких, как атаманы Григорий Семенов и Иван Калмыков. Экспансию «Страны восходящего солнца» сдерживали лишь опасение открытого народного восстания и жесткая позиция США, выступавших против такого усиления их геополитического соперника.

Японские интервенты у трупов расстрелянных ими партизан, 1920 год. Sputnik Sputnik

Долгое время Дальний Восток для Москвы был на второстепенных ролях: ожесточенные бои шли на европейской части России и против японцев сражались лишь разрозненные красные партизанские отряды. Однако в период весны 1919-начала 1920 года Красной Армии удалось разгромить Восточный фронт белой Русской армии, перейти Уральские горы и начать стремительное наступление вглубь Сибири, выйдя в итоге на подступы к озеру Байкал, за которым уже было недалеко и до японских гарнизонов.

С учетом продолжавшейся в это время советско-польской войны и наличия на юге страны крупных сил белых под командованием генерала Антона Деникина открытое военное столкновение с Японией казалось большевикам наихудшим исходом. «Мы окажемся идиотами, если дадим себя увлечь глупым движением вглубь Сибири, а в это время Деникин оживет и поляки ударят. Это будет преступление», — телеграфировал Ленин председателю Революционного военного совета Льву Троцкому в феврале 1920 года.

Митинг по поводу провозглашения Дальневосточной республики. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Именно тогда и возникла идея о создании буферного государства между территориями, находившимися под контролем Москвы и Токио. На «ничейной» земле действовал ряд просоветских правительств, которые с подачи Москвы 6 апреля 1920 года провозгласили создание Дальневосточной республики (ДВР), формально независимой от Советской России. Новое государство официально включало в себя огромные территории от Байкала до северного Сахалина, хотя по факту многие из них находились тогда под властью белых и японцев.

Создание ДВР на тот момент устроило почти всех: Москву, Вашингтон, антисоветские силы в Сибири, опасавшиеся распространения советской власти, а также Токио, который незамедлительно начал зачистку большевистских элементов на подчиненных ему территориях, в будущем рассчитывая подчинить себе и новое государство. Лишь некоторые из командиров красных партизанских отрядов выразили свой протест, и большевикам пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить их в необходимости этой временной меры.

Карта ДВР. Общественное достояние Общественное достояние

У Дальневосточной республики появились конституция, герб, флаг и валюта (рубль ДВР), были сформированы органы законодательной, судебной и исполнительной власти. «О, это была веселая республика — ДВР!» — вспоминал писатель и журналист Виктор Кин: «В парламенте бушевали фракции, что-то вносили, согласовывали, председатель умолял о порядке. Над председателем висел герб, почти советский, но вместо серпа и молота были кайло и якорь. Флаг был красный, но с синим квадратом в углу. Армия носила пятиконечные звезды — но наполовину синие, наполовину красные. И вся республика была такой же, половинной».

Когда в июле 1920 года глава правительства ДВР Александр Краснощеков спросил у Ленина, каким должно быть устройство республики, тот ответил: «Допустима демократия с маленькими привилегиями коммунистов». В действительности же процент большевиков в руководстве страны всегда был подавляющим.

Герб ДВР/1000 рублей ДВР. BFPlayer (CC BY-SA 3.0); Общественное достояние BFPlayer (CC BY-SA 3.0); Общественное достояние

Москва активно помогала Дальневосточной республике деньгами и ресурсами, а также усиленно вооружала ее Народно-революционную армию, объединившую регулярные войска с многочисленными партизанскими отрядами и к ноябрю 1920 года насчитывавшую 100 тысяч человек (столько же войск было в России и у японцев). На командные должности сюда отправляли командиров Красной Армии. Один из них, Василий Блюхер, одно время был военным министром ДВР и главнокомандующим ее войсками. Став Маршалом Советского Союза в 1935 году, он был расстрелян спустя три года в ходе массовых репрессий, известных как «Большой террор».

Народно-революционная армия не имела права сражаться против японцев (но им все еще противостояли партизанские отряды), однако активно добивала остатки белых частей на Дальнем Востоке. К октябрю 1920 года ей удалось очистить обширную территорию Забайкалья от войск атамана Семенова и в освобожденную Читу из Верхнеудинска перенесли столицу государства. Еще раньше дипломатическими методами ДВР смогла выдавить из региона японцев.

Переговоры между Японией и ДВР. МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

За несколько лет сфера влияния «Страны восходящего солнца» на Дальнем Востоке России сократилась до минимума. Истерзанные борьбой с партизанами японцы теряли одну позицию за другой. В Токио начали понимать, насколько внушительной силой стали большевики, чьим авангардом в регионе служила Народно-революционная армия ДВР. В феврале 1922 года ее части освободили от белых Хабаровск, а 25 октября того же года вошли во Владивосток буквально по пятам эвакуировавшегося японского гарнизона. Лишь Северный Сахалин остался в руках японцев, но и его они были вынуждены вернуть в 1925 году.

После освобождения восточных территорий страны от белых и интервентов необходимости в существовании Дальневосточной республики больше не было. 14 ноября 1922 года Народное собрание ДВР заявило о самороспуске и обратилось в Москву с просьбой «присоединить Дальний Восток к единой Российской Социалистической Советской Республике», что и было незамедлительно сделано.