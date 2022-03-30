Как японцы впервые появились в России

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Борис Егоров

Константин Маковский; Universal History Archive/Getty Images
Из-за многовековой самоизоляции «cтраны восходящего солнца» русские мало сталкивались с японцами. Но некоторые по воле случая все-таки попадали на территорию России.

До 17 века русские практически ничего знали о Японии. Они обладали лишь той скудной обрывчатой информацией, которую получали от европейцев. Далекая азиатская страна рисовалась им сказочным богатым краем, «золотым островом», где живут «природою жестоконравные» люди (до России доходили сведения о японских гонениях на христиан).

К середине столетия направленные царем исследовать Сибирь казачьи отряды достигли Камчатского полуострова и вышли к побережью Тихого океана. Именно здесь и состоялась встреча двух цивилизаций.

К этому моменту Япония усилиями сегунов из рода Токугава уже закрылась от остального мира, предоставив ограниченный доступ в страну лишь китайским и голландским торговцам. Предназначенные для дальних заморских путешествий корабли изымались и уничтожались, а в прибрежных водах курсировали небольшие торговые суда.  

Порт Нагасаки, открытый для иностранных торговцев.

Порт Нагасаки, открытый для иностранных торговцев.

Общественное достояние

Не раз случалось так, что буря или шторм выносили эти хрупкие суденышки к Камчатке, а выжившие в ходе кораблекрушений японские моряки выбирались на берег, который русские монархи уже рассматривали в качестве своего собственного.

Японец Петра Великого

Одним из таких спасшихся стал торговец из Осаки Дэмбэй Татэкава. В 1697 году его обнаружили и защитили от местных племен камчадалов (ительменов) казаки отряда первопроходца Владимира Атласова. 

«И как Володимер Отласов с казаками в Камчадальскую землю пришли, — описывал позже свои злоключения в третьем лице японец, — и он-де, Денбей, видя у них в ествах чистоту, приехал к ним, чтоб ево от голоду не покинули. И Володимир-де с товарищи взяли ево, Денбея, к себе, а камчадальским иноземцам не отдали и вывезли в Сибирскую землю». 

Татэкава, которого из Сибири вскоре отправили в Москву, фактически стал первым японцем, посетившим Россию. Есть сведения, что еще в 1600 году в Москве оказался прибывший с Филиппин крещеный в католичество миссионер Николай, сгинувший в ходе разразившегося вскоре политического и экономического кризиса, известного как Смутное время. Однако версия о том, что он был японцем, не подтверждается фактами. 

Петр Великий в своей мастерской.

Петр Великий в своей мастерской.

Константин Маковский

Выучив русский язык, Дэмбэй в 1702 году встречался с царем, которому подробно рассказывал о быте и нравах своей страны. Он был бы и рад вернуться домой к своей жене и двумя детям, но жесткая политика сегуната по самоизоляции страны делала это невозможным. Став на местный манер Гавриилом Богдановым, японец остался в Русском государстве, где стал по велению государя преподавать свой язык.

В 1706 году в Санкт-Петербурге была учреждена школа изучения японского языка, перебравшаяся позже в Иркутск. Ее преподавательский состав пополнялся все тем же трагическим способом, каким попал к русским сам Дэмбэй — в результате кораблекрушений японских судов у берегов Камчатки. 

Так помощником и преемником первого японца стал некий Саниму. В 1736 году в Санкт-Петербург прибыли спасенные японцы Содза и Гонза, после принятия православия ставшие Кузьмой Шульцом и Дамианом Поморцевым. Сенат распорядился «немедленно сыскать японское судно, на котором они были и при том и книги на том языке кто из российских людей взяли, и те книги у кого ныне обретаются, и сколько тех книг или писем каких на японском языке отыскано будет, оные прислать в Сенат немедленно».  

Общественное достояние

Гонза составил подобие первого русско-японского словаря — небольшой «Новый лексикон словено-японский». В 1782 году был издан составленный выпускником школы Андреем Татариновым русско-японский «Лексикон», содержавший свыше тысячи слов и фраз на русском языке и на азбуке Хирагана.

«Окно» в Японию

Петра I очень заинтересовала информация, полученная от Дэмбэя. Несмотря на то, что в это время он был всецело поглощен Северной войной против шведов, завоеванием Прибалтики и прорубанием для России «окна в Европу», азиатское направление выглядело столь же важным. 

Царь понимал, что установление политических и экономических контактов с Японией существенно поможет в деле освоения Дальнего Востока. Расположенным там русским поселениям было бы куда легче получать все необходимое из соседней «страны восходящего солнца», нежели из далекого центра.

Купец Дайкокуя Кодаю с корабля «Синсё-мару», после кораблекрушения проведший 10 лет в России.

Купец Дайкокуя Кодаю с корабля «Синсё-мару», после кораблекрушения проведший 10 лет в России.

Общественное достояние

Еще при жизни Петра I русские стали закрепляться на Курильских островах, ставших для них своеобразной ступенькой в Японию. Однако непосредственные контакты начались позже в период правления императрицы Анны Иоанновны.

В 1739 году японские берега достигли корабли находившихся на русской службе датчанина Мартина Шпанберга и англичанина Вильяма Вальтона. Шпанберг вошел в бухту острова Кюсю и принял на борту прибывшую с дарами японскую делегацию. 

Вальтон, в свою очередь, добрался до острова Хонсю и решился сойти на берег, где и провел некоторое время, общаясь с местными.

Мореплавателям сильно повезло, поскольку японцы не жаловали непрошенных гостей, и подобные визиты могли закончиться для них гибелью. В дальнейшем русские корабли у берегов «страны восходящего солнца» встречали отряды вооруженных воинов и скопления сторожевых лодок, препятствовавшие высадке и вынуждающие их уйти в открытое море. 

Представители Японии на коронации Николая II в 1896 году.

Представители Японии на коронации Николая II в 1896 году.

Общественное достояние

Еще одна попытка установить взаимоотношения с Японией была предпринята императрицей Екатериной II в 1792 году. Стороны даже провели переговоры на острове Хоккайдо, однако никакого серьезного продолжения за этим не последовало.

В 1811 году японцы захватили русский шлюп «Диана», проводивший гидрографическое описание Курильских островов. Не имевшие дипломатических отношений державы оказались на грани войны. Конфликт удалось погасить, а русские моряки вернулись домой после двух лет плена.

В 1850-х годах США практически силой вывели Японию из самоизоляции. Открывшаяся миру страна встала на путь ускоренной модернизации и масштабного перевооружения. Россия получила на Дальнем Востоке не только важного экономического партнера, но и серьезного геополитического соперника, в чем ей и пришлось убедиться в начале 20 века.   

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