Углич: что смотреть в городе, где убили царевича Димитрия

Как добраться: на корабле по Волге из Москвы (время в пути: 2 дня) или из Петербурга (8 дней), на автобусе из Москвы (4-5 часов) или из Ярославля (2ч45м)
Церковь Димитрия на КровиKonstantin Kokoshkin/Global Look Press
Город Углич стоит на «углу» Волги. Воды главной русской реки делают в этом месте небольшой изгиб перед тем, как влиться в огромное Рыбинское море.
Углич находится в Ярославской области, в 100 км от Ярославля, в некотором отдалении от знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо», оставаясь, тем не менее, яркой его частью.
Резные наличники в УгличеMaria Vashchuk/Global Look Press
Практически все дома здесь деревянные, и буквально на каждому шагу стоит невероятной красоты церковь или монастырь.
На въезде в город туриста встречают маленькие деревянные домики. И на контрасте - белая громада Богоявленского собора. Он стоит на подъезде к центру города и его голубые купола видно издалека (кстати, если видите голубые купола - это всегда означает, что церковь посвящена Богородице).
Новый Богоявленский собор в Богоявленском монастыреMaria Vashchuk/Global Look Press
Точная дата основания Углича неизвестна, но историки склоняются к 937 году. Первое же упоминание в летописи относится к 1148 году (на год позже, чем первое упоминание Москвы) и связано с междоусобными войнами князей феодально-раздробленной Руси.
Угличский кремль - вид с ВолгиMaria Vashchuk/Global Look Press
Главные достопримечательности Углича сосредоточены в Кремле. Но вы не увидите тут привычных крепостных стен - защитой служила с одной стороны Волга, а с другой стороны глубокий и широкий ров, наполненный водой.
Сейчас вокруг этого места сосредоточена и туристическая жизнь Углича - базар с сувенирами, новая набережная с модными кафешками.
Ивану Грозному не повезло с наследниками. Главный претендент на трон - Иван - умер при загадочных обстоятельствах (ходили слухи, что его убил сам Иван Грозный - случайно задел посохом. Об этой сцене фантазирует Илья Репин в своей знаменитой картине).
Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 годаТретьяковская галерея
Другой сын - Федор - слыл как минимум слабохарактерным. После смерти Грозного Федор вступил на престол, но за него управляли бояре.
Но был и еще один сын - малолетний Димитрий, который родился от Марии Нагой, с которой Грозный не венчался в церкви. Поэтому мальчика с матерью сослали в Углич. В Кремле сохранились Палаты угличских князей XV века постройки, где они жили. Еще в конце XIX века здесь был открыт музей с древностями, который работает до сих пор.
Палаты угличских князейМеснякин/Sputnik
15 мая 1591 во время прогулки царевичу Димитрию перерезали горло (по одной версии это было убийство, заказанное Борисом Годуновым, а по другой версии царевич играл в ножички и сам упал на нож в припадке). Убийство восьмилетнего мальчика породило Смутное время: появилось два самозванца, выдававших себя за чудом выжившего Димитрия.
Вид на Церковь Димитрия на Крови и Угличскую ГЭСKonstantin Kokoshkin/Global Look Press
В 1681-92 годах на месте убийства построили Церковь Димитрия на Крови, которую британская газета the Telegraph, например, включила в список 23 самых красивых храмов мира. Внутри храма есть росписи, показывающие сцену убийства, расправу толпы над убийцами и беспорядки, а также библейские сюжеты о сотворении мира - редкие для православной церкви, где обычно изображали новозаветные истории.
Вид на Угличскую ГЭС, церковь Рождества Иоанна Предтечи и Воскресенский монастырьИлья Тимин/Sputnik
Особое расположение Углича дало возможно построить в 1930-х годах одну из старейших ныне советских ГЭС. Во время ее строительства не пожалели многие памятники архитектуры - несколько монастырей и церквей затопили или снесли. Но один храм - Церковь Рождества Иоанна Предтечи - чудом уцелел. Его построил богатый купец Никифор Чеполосов в 1689 году в память об убитом сыне.
Церковь Иоанна ПредтечиKonstantin Mikhailov/Global Look Press
Снести такое произведение искусства даже в сталинское время посчитали варварством - план ГЭС переработали и построили ее чуть выше по течению. Кстати, у легендарного художника Николая Рериха есть картина с изображением этой церкви.
Николай Рерих. Углич. Крыльцо церкви Иоанна Предтечи. 1904Международный центр Рерихов
В годы Второй мировой войны ГЭС снабжала электричеством всю Москву. Сегодня ее здание является объектом культурного наследия и поражает масштабом, архитектурными пропорциями и величественной красотой. Рядом есть шлюз, через который проходят все суда, курсирующие по Волге.
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