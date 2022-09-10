Углич: что смотреть в городе, где убили царевича Димитрия

Как добраться: на корабле по Волге из Москвы (время в пути: 2 дня) или из Петербурга (8 дней), на автобусе из Москвы (4-5 часов) или из Ярославля (2ч45м)

Церковь Димитрия на Крови Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Город Углич стоит на «углу» Волги. Воды главной русской реки делают в этом месте небольшой изгиб перед тем, как влиться в огромное Рыбинское море.

Чек-лист того, что нужно сделать в Угличе:

Обойти все здания Угличского кремля,

Рассмотреть росписи в Церкви Димитрия на Крови и узнать историю убийства, которое повлекло Смутное Время на Руси,

Полюбоваться причаливающими к пристани кораблями,

Купить безделушку на сувенирном рынке у Кремля,

Пройтись по набережной и сфотографировать мощь работающей ГЭС,

Выпить кофе с шикарным видом на Волгу в гостинице «Волжская ривьера» или в кафе «Опята»

Бриллиант на «Золотом кольце» России

Углич находится в Ярославской области, в 100 км от Ярославля, в некотором отдалении от знаменитого туристического маршрута «Золотое кольцо», оставаясь, тем не менее, яркой его частью.

Резные наличники в Угличе Maria Vashchuk/Global Look Press Maria Vashchuk/Global Look Press

Практически все дома здесь деревянные, и буквально на каждому шагу стоит невероятной красоты церковь или монастырь.

На въезде в город туриста встречают маленькие деревянные домики. И на контрасте - белая громада Богоявленского собора. Он стоит на подъезде к центру города и его голубые купола видно издалека (кстати, если видите голубые купола - это всегда означает, что церковь посвящена Богородице).

Новый Богоявленский собор в Богоявленском монастыре Maria Vashchuk/Global Look Press Maria Vashchuk/Global Look Press

Точная дата основания Углича неизвестна, но историки склоняются к 937 году. Первое же упоминание в летописи относится к 1148 году (на год позже, чем первое упоминание Москвы) и связано с междоусобными войнами князей феодально-раздробленной Руси.

Угличский кремль - вид с Волги Maria Vashchuk/Global Look Press Maria Vashchuk/Global Look Press

Главные достопримечательности Углича сосредоточены в Кремле. Но вы не увидите тут привычных крепостных стен - защитой служила с одной стороны Волга, а с другой стороны глубокий и широкий ров, наполненный водой.

Сейчас вокруг этого места сосредоточена и туристическая жизнь Углича - базар с сувенирами, новая набережная с модными кафешками.

Убийство царевича Димитрия

Ивану Грозному не повезло с наследниками. Главный претендент на трон - Иван - умер при загадочных обстоятельствах (ходили слухи, что его убил сам Иван Грозный - случайно задел посохом. Об этой сцене фантазирует Илья Репин в своей знаменитой картине).

Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Другой сын - Федор - слыл как минимум слабохарактерным. После смерти Грозного Федор вступил на престол, но за него управляли бояре.

Но был и еще один сын - малолетний Димитрий, который родился от Марии Нагой, с которой Грозный не венчался в церкви. Поэтому мальчика с матерью сослали в Углич. В Кремле сохранились Палаты угличских князей XV века постройки, где они жили. Еще в конце XIX века здесь был открыт музей с древностями, который работает до сих пор.

Палаты угличских князей Меснякин/Sputnik Меснякин/Sputnik

15 мая 1591 во время прогулки царевичу Димитрию перерезали горло (по одной версии это было убийство, заказанное Борисом Годуновым, а по другой версии царевич играл в ножички и сам упал на нож в припадке). Убийство восьмилетнего мальчика породило Смутное время: появилось два самозванца, выдававших себя за чудом выжившего Димитрия.

Вид на Церковь Димитрия на Крови и Угличскую ГЭС Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В 1681-92 годах на месте убийства построили Церковь Димитрия на Крови, которую британская газета the Telegraph, например, включила в список 23 самых красивых храмов мира. Внутри храма есть росписи, показывающие сцену убийства, расправу толпы над убийцами и беспорядки, а также библейские сюжеты о сотворении мира - редкие для православной церкви, где обычно изображали новозаветные истории.

Строительство ГЭС и церковь, которую Сталин защитил от сноса

Вид на Угличскую ГЭС, церковь Рождества Иоанна Предтечи и Воскресенский монастырь Илья Тимин/Sputnik Илья Тимин/Sputnik

Особое расположение Углича дало возможно построить в 1930-х годах одну из старейших ныне советских ГЭС. Во время ее строительства не пожалели многие памятники архитектуры - несколько монастырей и церквей затопили или снесли. Но один храм - Церковь Рождества Иоанна Предтечи - чудом уцелел. Его построил богатый купец Никифор Чеполосов в 1689 году в память об убитом сыне.

Церковь Иоанна Предтечи Konstantin Mikhailov/Global Look Press Konstantin Mikhailov/Global Look Press

Снести такое произведение искусства даже в сталинское время посчитали варварством - план ГЭС переработали и построили ее чуть выше по течению. Кстати, у легендарного художника Николая Рериха есть картина с изображением этой церкви.

Николай Рерих. Углич. Крыльцо церкви Иоанна Предтечи. 1904 Международный центр Рерихов Международный центр Рерихов

В годы Второй мировой войны ГЭС снабжала электричеством всю Москву. Сегодня ее здание является объектом культурного наследия и поражает масштабом, архитектурными пропорциями и величественной красотой. Рядом есть шлюз, через который проходят все суда, курсирующие по Волге.

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