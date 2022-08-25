Как ислам пришел в Россию?

Русские жили бок о бок с мусульманами почти 14 веков. Ислам даже мог стать государственной религией в стране вместо христианства.

Ислам сегодня является второй по распространенности религией в России. Его исповедуют около 20 миллионов человек, проживающие на территории Поволжья и Приуралья, Северного Кавказа и Сибири. Когда же и как мусульманская вера сюда пришла?

Путь через Кавказ

В VII веке арабы приступили к масштабным завоеваниям Ближнего Востока и Северной Африки, неся покоренным народам слово Аллаха. Их усилиями через Кавказские горы ислам проник и на Восточно-Европейскую равнину, где сегодня расположена европейская часть Российской Федерации, а в то время проживали многочисленные языческие славянские, финно-угорские и тюркоязычные племена.

Требование хазарами дани с полян; решение полян платить от дыма по мечу. Радзивиловская летопись Радзивиловская летопись

В 643 году арабские войска захватили персидский город-крепость Дербент на побережье Каспийского моря (в наши дни расположен в российской Республике Дагестан) и переименовали его в Баб-аль-Абваб. Город стал важнейшим опорным пунктом арабов в кавказском регионе и центром распространения мусульманской религии.

Арабское продвижение через Кавказские горы встретило, однако, упорное сопротивление тюркоязычных хазар (ныне исчезнувший кочевой народ). Им удалось создать огромное мощное государство — Хазарский каганат, включавшее часть территорий современных России, Украины и Казахстана. В политической зависимости от каганов (правителей) хазар находились тогда многие племенные союзы восточных славян.

Арабо-хазарское противостояние продолжалось почти полтора столетия с переменным успехом. В 737 году арабское войско, нанеся хазарам чувствительное поражение, вклинилось вглубь его земель и достигло берегов реки Дон. Каган был вынужден формально подчиниться халифату, а уже в X веке хазары стали стремительно терять свое могущество под ударами другого мощного врага. К этому моменту набрало силу первое централизованное древнерусское государство, известное сегодня как Киевская Русь.

Бок о бок с мусульманами

На руинах Хазарского каганата возвысилось первое мусульманское государство в Восточной Европе — Волжская Булгария. Образованная объединившимися тюркоязычными булгарскими племенами Волжская Булгария располагалась на территории современной российской Республики Татарстан. Именно здесь ислам пустил глубокие корни.

Джума мечеть города Дербент. Сулим Кудусов (CC BY-SA 3.0) Сулим Кудусов (CC BY-SA 3.0)

В 921 году ко двору багдадского халифа Джаффара ал-Муктадира прибыли послы от йылтывара (правителя) Волжской Булгарии Алмуша с просьбой прислать ему проповедников для распространения веры, а также строителей мечетей. Получивший шанс расширить свое влияние халиф ни минуты не колебался.

В итоге Волжская Булгария стала крупнейшим мусульманским центром Восточной Европы. Здесь активно открывались мечети, школы, библиотеки, распространялась арабская письменность, а вместе с ней и труды ведущих арабских ученых и исламских богословов.

Булгары были одними из главных соперников Руси, но вместе с тем через них славяне знакомились с миром арабского Востока: налаживались политические, торговые и культурные контакты. Киевский князь Владимир Святославич даже рассматривал возможность принять ислам в качестве государственной религии.

В 986 году к князю прибыли булгарские послы, намеревавшиеся вывести русичей «из мрака язычества». Однако, как свидетельствует летопись «Повесть временных лет», правителю пришлись не по душе некоторые мусульманские обряды, а особенно запрет на питье вина. «Руси есть веселие пить: не можем без того быть», — заявил тогда князь. В итоге Владимир сделал выбор в пользу крещения по «греческому» (византийскому) обряду.

Комплекс памятников архитектуры XIII-XIV вв. на территории Булгарского городища (архитектурный комплекс «Болгары»), Республика Татарстан. Indeikin (CC BY-SA 3.0) Indeikin (CC BY-SA 3.0)

В XIII веке Волжская Булгария вместе с русскими княжествами была сметена монгольским нашествием. Однако это фактически не поколебало положение ислама в этих землях, так как завоеватели терпимо относились ко всем верованиям. А в 1320-е годы ислам стал господствующей религией в самой Золотой Орде.

В XV веке Золотая Орда распалась на множество ханств (Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымское и другие), которые постепенно один за другим были поглощены Русским государством. В общей сложности процесс присоединения мусульманских территорий к России продолжался вплоть до начала XX века.