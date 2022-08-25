Как ислам пришел в Россию?

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Борис Егоров

Legion Media
Русские жили бок о бок с мусульманами почти 14 веков. Ислам даже мог стать государственной религией в стране вместо христианства.

Ислам сегодня является второй по распространенности религией в России. Его исповедуют около 20 миллионов человек, проживающие на территории Поволжья и Приуралья, Северного Кавказа и Сибири. Когда же и как мусульманская вера сюда пришла? 

Путь через Кавказ

В VII веке арабы приступили к масштабным завоеваниям Ближнего Востока и Северной Африки, неся покоренным народам слово Аллаха. Их усилиями через Кавказские горы ислам проник и на Восточно-Европейскую равнину, где сегодня расположена европейская часть Российской Федерации, а в то время проживали многочисленные языческие славянские, финно-угорские и тюркоязычные племена. 

Требование хазарами дани с полян; решение полян платить от дыма по мечу.

Требование хазарами дани с полян; решение полян платить от дыма по мечу.

Радзивиловская летопись

В 643 году арабские войска захватили персидский город-крепость Дербент на побережье Каспийского моря (в наши дни расположен в российской Республике Дагестан) и переименовали его в Баб-аль-Абваб. Город стал важнейшим опорным пунктом арабов в кавказском регионе и центром распространения мусульманской религии.

Арабское продвижение через Кавказские горы встретило, однако, упорное сопротивление тюркоязычных хазар (ныне исчезнувший кочевой народ). Им удалось создать огромное мощное государство — Хазарский каганат, включавшее часть территорий современных России, Украины и Казахстана. В политической зависимости от каганов (правителей) хазар находились тогда многие племенные союзы восточных славян.

Арабо-хазарское противостояние продолжалось почти полтора столетия с переменным успехом. В 737 году арабское войско, нанеся хазарам чувствительное поражение, вклинилось вглубь его земель и достигло берегов реки Дон. Каган был вынужден формально подчиниться халифату, а уже в X веке хазары стали стремительно терять свое могущество под ударами другого мощного врага. К этому моменту набрало силу первое централизованное древнерусское государство, известное сегодня как Киевская Русь.

Бок о бок с мусульманами

На руинах Хазарского каганата возвысилось первое мусульманское государство в Восточной Европе — Волжская Булгария. Образованная объединившимися тюркоязычными булгарскими племенами Волжская Булгария располагалась на территории современной российской Республики Татарстан. Именно здесь ислам пустил глубокие корни.

Джума мечеть города Дербент.

Джума мечеть города Дербент.

Сулим Кудусов (CC BY-SA 3.0)

В 921 году ко двору багдадского халифа Джаффара ал-Муктадира прибыли послы от йылтывара (правителя) Волжской Булгарии Алмуша с просьбой прислать ему проповедников для распространения веры, а также строителей мечетей. Получивший шанс расширить свое влияние халиф ни минуты не колебался.

В итоге Волжская Булгария стала крупнейшим мусульманским центром Восточной Европы. Здесь активно открывались мечети, школы, библиотеки, распространялась арабская письменность, а вместе с ней и труды ведущих арабских ученых и исламских богословов.

Булгары были одними из главных соперников Руси, но вместе с тем через них славяне знакомились с миром арабского Востока: налаживались политические, торговые и культурные контакты. Киевский князь Владимир Святославич даже рассматривал возможность принять ислам в качестве государственной религии. 

В 986 году к князю прибыли булгарские послы, намеревавшиеся вывести русичей «из мрака язычества». Однако, как свидетельствует летопись «Повесть временных лет», правителю пришлись не по душе некоторые мусульманские обряды, а особенно запрет на питье вина. «Руси есть веселие пить: не можем без того быть», — заявил тогда князь. В итоге Владимир сделал выбор в пользу крещения по «греческому» (византийскому) обряду.

Комплекс памятников архитектуры XIII-XIV вв. на территории Булгарского городища (архитектурный комплекс «Болгары»), Республика Татарстан.

Комплекс памятников архитектуры XIII-XIV вв. на территории Булгарского городища (архитектурный комплекс «Болгары»), Республика Татарстан.

Indeikin (CC BY-SA 3.0)

В XIII веке Волжская Булгария вместе с русскими княжествами была сметена монгольским нашествием. Однако это фактически не поколебало положение ислама в этих землях, так как завоеватели терпимо относились ко всем верованиям. А в 1320-е годы ислам стал господствующей религией в самой Золотой Орде.

В XV веке Золотая Орда распалась на множество ханств (Казанское, Астраханское, Сибирское, Крымское и другие), которые постепенно один за другим были поглощены Русским государством. В общей сложности процесс присоединения мусульманских территорий к России продолжался вплоть до начала XX века.

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