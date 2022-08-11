4 восточные княжны, которые жили и умерли в России

Знатная азиатская женщина, кадр из сериала «Золотая Орда»Тимур Алпатов/АМЕДИА, 2018
Эта свадьба была из ряда вон выходящей – в 1317 году московский князь Юрий Данилович женился на родной сестре хана Золотой Орды – Узбек-хана. При этом оба супруга меняли статус – Кончака крестилась в православие и стала Агафьей, а Юрий Данилович, по законам Орды, получал титул гургана – зятя самого хана. Династический брак был наверняка призван укрепить отношения Орды и русских князей, однако совместная жизнь Юрия и Агафьи оказалась недолгой.
Михаил Ярославич Тверской в ставке Узбек-Хана, рисунок Василия ВерещагинаPublic domain
В том же 1317 году князь Юрий отправился с походом на Тверскую землю, при этом жена была с ним. После того, как Юрий потерпел поражение в Бортеневской битве, Агафья была захвачена тверским князем Михаилом Ярославичем и вскоре умерла в плену в Твери. Ходили слухи, что она была отравлена.
Больше о её жизни ничего не известно, однако ее смерть стала первым звеном в цепи больших событий. В ярости из-за гибели сестры хан Узбек вызвал Михаила Тверского в Орду, судил его и в итоге казнил, причем в казни участвовали люди московского князя Юрия. Эти события надломили Тверское княжество, и вскоре оно сдало свои позиции Москве. Получается, что своим возвышением московские князья частично обязаны покойной татарской княжне.
Сююмбике, портрет XVI векаPublic domain
Семь дней брал Иван Грозный Казань, и в честь каждого из дней было построено по ярусу семиэтажной Башни Сююмбике в Казанском Кремле. С этой башни царевна Сююмбике и прыгнула вниз, когда московский царь пожелал взять ее замуж. Однако «Башня Сююмбике» была построена не раньше начала XVIII века, а Казань Грозный брал, как известно, в веке XVI. Все остальное в этой истории – тоже легенда.
Царевна Сююмбике с ранних лет стала важной фигурой в политической игре между Москвой и Казанским ханством. Сююмбике была праправнучкой основателя Ногайской Орды, темника Едигея, и дочерью ногайского правителя Юсуфа, который постоянно вел войны против Казани и Москвы. В 12 лет Сююмбике выдали замуж за 16-летнего хана Казани Джан-Али, но брак был несчастен – муж не обращал на Сююмбике внимания, у них не было детей. В 1535 году хан был убит в результате переворота, а Сююмбике стала женой следующего хана, Сафа-Гирея. Ему она родила нескольких детей, в том числе хана Утямыша, который унаследовал казанский престол в два года, после ранней смерти своего отца в 1549.
Пленённая царица Сююмбике, покидающая Казань. 1870. Василий Худяков.Ульяновский художественный музей
Так Сююмбике стала регентшей Казанского ханства, но в 1551 году во время похода на Казань Ивана Грозного была выдана ему казанцами вместе с малолетним сыном и казанской казной – горожане хотели на престол другого хана, Шах-Али (в России его звали хан Шигалей). Сююмбике отвезли в Россию, ее сын Утямыш был крещен в православие как Александр Сафакиреевич и служил в войске Ивана Грозного. А саму Сююмбике отправили в город Касимов. В 1553 она ее насильно выдали замуж за того самого хана Шигалея после того, как Иван Грозный изгнал его из Казани и присоединил ханство к московским землям.
Башня Сююмбике в Казанском КремлеAleksey Shubin (CC BY-SA 4.0)
Как и где умерла Сююмбике, неизвестно. Существует гипотеза, что она жила под опекой своего личного телохранителя в окрестностях города Выкса. А башня Сююмбике до сих пор остается одним из главных символов Казани.
Памятник Марии Темрюковне в честь 400-летия присоединения Кабарды к России, Нальчик, Кабардино-Балкария.Masha Linnik (CC BY-SA 4.0)
Иван Грозный не мог взять Сююмбике в жены прежде всего потому, что был женат – с 1547 года царицей была Анастасия Романовна, которая в 1560 году скоропостижно скончалась. Исследования ее останков подтверждают, что царица была отравлена. После ее смерти Иван Васильевич впал в тяжелый кризис, не зная, кого именно из знати винить в отравлении любимой жены. Однако уже через неделю после смерти Анастасии царь начал искать новую супругу.
Княжна Кученей была дочерью кабардинского князя Темрюка, не чужого человека при московском дворе – с 1557 года его сын и брат Кученей, Салтанкул, служил Ивану Грозному, приняв крещение под именем Михаила Черкасского. После смерти Анастасии Иван послал сватов именно к князю Темрюку, и ими же княжна Кученей была выбрана в жены царю. В 1561 году княжна прибыла в Москву, приняла крещение под именем Марии Темрюковны и стала царицей. Царь Иван поднес невесте богатые дары, в том числе трехкилограммовое блюдо из чистого золота. Английский дипломат Джером Горсей писал: «Обряды и празднества, сопровождавшие эту женитьбу, были столь странными и языческими, что трудно поверить, что всё это происходило в действительности.
О жизни Марии Темрюковны как царицы известно немного. Она сопровождала Ивана в его частых поездках по богомольям и монастырям, а в 1563 году родила мальчика, царевича Василия, который прожил всего 5 недель. Больше детей у царской четы не было, а в 1569 году Мария Темрюковна скоропостижно умерла. Как полагал царь, она также была отравлена. Виновным объявили стольника Василия Хомутова и заживо сварили его вместе с подельниками в котле.
Город Касимов в XVII веке, рисунок из альбома Адама ОлеарияPublic domain
В городе Касимове, столице Касимовского ханства, издавна жила семья купцов Алянчиковых. Они рассказывали, что их фамилия происходит от слова «алян» – «упрямый». Царица Фатима-Султан (? – 1681), последняя правительница Касимова, имела обыкновение ездить по городу в экипаже, запряженном людьми. Как-то раз один из крестьян воспротивился этому порядку. «Экий ты алян», – сказала ему царица, но запрягать людей с тех пор перестала.
Фатима-Султан была из старого касимовского знатного рода и стала царицей, выйдя замуж за хана Арслана, внука сибирского хана Кучума. Арслан с юности жил в русском плену, и когда в 1614-м он стал касимовским царем, уже был человеком в возрасте. Хану оказывалось соответствующее его статусу уважение – трижды он был в Москве на приеме у царя Михаила Федоровича, а его жена, соответственно, была принята государыней Евдокией. Реальной власти, впрочем, у хана не было – например, в качестве дворовых ему служили едва ли 30 человек (ничтожно мало по тем меркам – у московских бояр дворня исчислялась сотнями). Хан Арслан умер в 1626 году, оставив ханом 2-летнего сына Сеид-Бурхана.
Текие (мавзолей) Афган-Мухаммед султана в Касимове. Рядом находилось текие Фатимы-Султан и ее сына.Вадим Агеев (CC BY-SA 3.0)
Поначалу фактической правительницей была сама Фатима-Султан. Она настояла на том, чтобы ее сына не крестили в православие в детстве, предоставив ему осознанный выбор. Но уже в 9 лет Сеид-Бурхана пригласили к царскому двору в Москву, подчеркивая его статус как касимовского правителя, а ещё через пять лет у него уже был свой двор в Москве. В 1653 году уже взрослый Сеид-Бурхан принял православие как Василий Арсланович и вскоре взял в жены русскую женщину, Марию Плещееву. Тем не менее, в нарушение всех традиций Касимовского ханства, Василий остался его правителем, не будучи мусульманином. Как известно из челобитной монахинь Казанского женского монастыря в Касимове, Василий Арсланович и его мать поддерживали монастырь: «игуменью с сестрами кормили и поили и на одежду давали из своих доходов. А как царевича и царицы не стало…, то им денежной и хлебной руги не дают».
Фатима-Султан пережила своего сына, умершего в 1679 году, и последние два года своей жизни управляла Касимовским ханством, которое было ликвидировано после ее смерти в 1681 году.