4 восточные княжны, которые жили и умерли в России

В России проживали не только европейские принцессы, но и женщины из Золотой Орды и других ханств. Одна даже стала царицей

1. Кончака

Знатная азиатская женщина, кадр из сериала «Золотая Орда» Тимур Алпатов/АМЕДИА, 2018 Тимур Алпатов/АМЕДИА, 2018

Эта свадьба была из ряда вон выходящей – в 1317 году московский князь Юрий Данилович женился на родной сестре хана Золотой Орды – Узбек-хана. При этом оба супруга меняли статус – Кончака крестилась в православие и стала Агафьей, а Юрий Данилович, по законам Орды, получал титул гургана – зятя самого хана. Династический брак был наверняка призван укрепить отношения Орды и русских князей, однако совместная жизнь Юрия и Агафьи оказалась недолгой.

Михаил Ярославич Тверской в ставке Узбек-Хана, рисунок Василия Верещагина Public domain Public domain

В том же 1317 году князь Юрий отправился с походом на Тверскую землю, при этом жена была с ним. После того, как Юрий потерпел поражение в Бортеневской битве, Агафья была захвачена тверским князем Михаилом Ярославичем и вскоре умерла в плену в Твери. Ходили слухи, что она была отравлена.

Больше о её жизни ничего не известно, однако ее смерть стала первым звеном в цепи больших событий. В ярости из-за гибели сестры хан Узбек вызвал Михаила Тверского в Орду, судил его и в итоге казнил, причем в казни участвовали люди московского князя Юрия. Эти события надломили Тверское княжество, и вскоре оно сдало свои позиции Москве. Получается, что своим возвышением московские князья частично обязаны покойной татарской княжне.

2. Сююмбике

Сююмбике, портрет XVI века Public domain Public domain

Семь дней брал Иван Грозный Казань, и в честь каждого из дней было построено по ярусу семиэтажной Башни Сююмбике в Казанском Кремле. С этой башни царевна Сююмбике и прыгнула вниз, когда московский царь пожелал взять ее замуж. Однако «Башня Сююмбике» была построена не раньше начала XVIII века, а Казань Грозный брал, как известно, в веке XVI. Все остальное в этой истории – тоже легенда.

Царевна Сююмбике с ранних лет стала важной фигурой в политической игре между Москвой и Казанским ханством. Сююмбике была праправнучкой основателя Ногайской Орды, темника Едигея, и дочерью ногайского правителя Юсуфа, который постоянно вел войны против Казани и Москвы. В 12 лет Сююмбике выдали замуж за 16-летнего хана Казани Джан-Али, но брак был несчастен – муж не обращал на Сююмбике внимания, у них не было детей. В 1535 году хан был убит в результате переворота, а Сююмбике стала женой следующего хана, Сафа-Гирея. Ему она родила нескольких детей, в том числе хана Утямыша, который унаследовал казанский престол в два года, после ранней смерти своего отца в 1549.

Пленённая царица Сююмбике, покидающая Казань. 1870. Василий Худяков. Ульяновский художественный музей Ульяновский художественный музей

Так Сююмбике стала регентшей Казанского ханства, но в 1551 году во время похода на Казань Ивана Грозного была выдана ему казанцами вместе с малолетним сыном и казанской казной – горожане хотели на престол другого хана, Шах-Али (в России его звали хан Шигалей). Сююмбике отвезли в Россию, ее сын Утямыш был крещен в православие как Александр Сафакиреевич и служил в войске Ивана Грозного. А саму Сююмбике отправили в город Касимов. В 1553 она ее насильно выдали замуж за того самого хана Шигалея после того, как Иван Грозный изгнал его из Казани и присоединил ханство к московским землям.

Башня Сююмбике в Казанском Кремле Aleksey Shubin (CC BY-SA 4.0) Aleksey Shubin (CC BY-SA 4.0)

Как и где умерла Сююмбике, неизвестно. Существует гипотеза, что она жила под опекой своего личного телохранителя в окрестностях города Выкса. А башня Сююмбике до сих пор остается одним из главных символов Казани.

3. Кученей

Памятник Марии Темрюковне в честь 400-летия присоединения Кабарды к России, Нальчик, Кабардино-Балкария. Masha Linnik (CC BY-SA 4.0) Masha Linnik (CC BY-SA 4.0)

Иван Грозный не мог взять Сююмбике в жены прежде всего потому, что был женат – с 1547 года царицей была Анастасия Романовна, которая в 1560 году скоропостижно скончалась. Исследования ее останков подтверждают, что царица была отравлена. После ее смерти Иван Васильевич впал в тяжелый кризис, не зная, кого именно из знати винить в отравлении любимой жены. Однако уже через неделю после смерти Анастасии царь начал искать новую супругу.

Княжна Кученей была дочерью кабардинского князя Темрюка, не чужого человека при московском дворе – с 1557 года его сын и брат Кученей, Салтанкул, служил Ивану Грозному, приняв крещение под именем Михаила Черкасского. После смерти Анастасии Иван послал сватов именно к князю Темрюку, и ими же княжна Кученей была выбрана в жены царю. В 1561 году княжна прибыла в Москву, приняла крещение под именем Марии Темрюковны и стала царицей. Царь Иван поднес невесте богатые дары, в том числе трехкилограммовое блюдо из чистого золота. Английский дипломат Джером Горсей писал: «Обряды и празднества, сопровождавшие эту женитьбу, были столь странными и языческими, что трудно поверить, что всё это происходило в действительности.

О жизни Марии Темрюковны как царицы известно немного. Она сопровождала Ивана в его частых поездках по богомольям и монастырям, а в 1563 году родила мальчика, царевича Василия, который прожил всего 5 недель. Больше детей у царской четы не было, а в 1569 году Мария Темрюковна скоропостижно умерла. Как полагал царь, она также была отравлена. Виновным объявили стольника Василия Хомутова и заживо сварили его вместе с подельниками в котле.

4. Фатима-Султан

Город Касимов в XVII веке, рисунок из альбома Адама Олеария Public domain Public domain

В городе Касимове, столице Касимовского ханства, издавна жила семья купцов Алянчиковых. Они рассказывали, что их фамилия происходит от слова «алян» – «упрямый». Царица Фатима-Султан (? – 1681), последняя правительница Касимова, имела обыкновение ездить по городу в экипаже, запряженном людьми. Как-то раз один из крестьян воспротивился этому порядку. «Экий ты алян», – сказала ему царица, но запрягать людей с тех пор перестала.

Фатима-Султан была из старого касимовского знатного рода и стала царицей, выйдя замуж за хана Арслана, внука сибирского хана Кучума. Арслан с юности жил в русском плену, и когда в 1614-м он стал касимовским царем, уже был человеком в возрасте. Хану оказывалось соответствующее его статусу уважение – трижды он был в Москве на приеме у царя Михаила Федоровича, а его жена, соответственно, была принята государыней Евдокией. Реальной власти, впрочем, у хана не было – например, в качестве дворовых ему служили едва ли 30 человек (ничтожно мало по тем меркам – у московских бояр дворня исчислялась сотнями). Хан Арслан умер в 1626 году, оставив ханом 2-летнего сына Сеид-Бурхана.

Текие (мавзолей) Афган-Мухаммед султана в Касимове. Рядом находилось текие Фатимы-Султан и ее сына. Вадим Агеев (CC BY-SA 3.0) Вадим Агеев (CC BY-SA 3.0)

Поначалу фактической правительницей была сама Фатима-Султан. Она настояла на том, чтобы ее сына не крестили в православие в детстве, предоставив ему осознанный выбор. Но уже в 9 лет Сеид-Бурхана пригласили к царскому двору в Москву, подчеркивая его статус как касимовского правителя, а ещё через пять лет у него уже был свой двор в Москве. В 1653 году уже взрослый Сеид-Бурхан принял православие как Василий Арсланович и вскоре взял в жены русскую женщину, Марию Плещееву. Тем не менее, в нарушение всех традиций Касимовского ханства, Василий остался его правителем, не будучи мусульманином. Как известно из челобитной монахинь Казанского женского монастыря в Касимове, Василий Арсланович и его мать поддерживали монастырь: «игуменью с сестрами кормили и поили и на одежду давали из своих доходов. А как царевича и царицы не стало…, то им денежной и хлебной руги не дают».

Фатима-Султан пережила своего сына, умершего в 1679 году, и последние два года своей жизни управляла Касимовским ханством, которое было ликвидировано после ее смерти в 1681 году.