Эдита Пьеха: как польская девочка стала советской поп-звездой (ФОТО + ВИДЕО)

Маленький шахтерский городок Нуайель-су-Ланс на севере Франции был местом обитания польских гастарбайтеров. Здесь в 1937 году, в семье шахтеров, родилась девочка Эдит-Мари Пьеха. Ее отец вскоре умер от «шахтерской болезни» – силикоза, из-за постоянного вдыхания вредной пыли. Вместо него в шахту вышел старший брат Эдиты, и через несколько лет тоже умер, от туберкулеза. Проведя тяжелые годы под фашистской оккупацией, после войны семья переехала в Польшу. Эдите было 9 лет.

О своем первом городе в жизни и событиях того времени уже звезда советской эстрады споет в 1965 году в песне «Город детства», одном из самых популярных своих хитов: «Где-то есть город, тихий, как сон, пылью тягучей по грудь занесен…». У нее уже рекордные тиражи пластинок и гастроли по миру.

Счастливый билет

«Во Франции, где я родилась, война началась в 1939 году. Наши края бомбились, потому что там добывали уголь и отправляли в вагонах в Германию. Я помню все: бомбежки, бомбоубежища, куда нас загоняли», – рассказывала Пьеха позже в одном из интервью.

После войны ее отчим-коммунист сказал: «Я - поляк, вы - поляки. Уедем от этих капиталистов, в народную Польшу». Так семья оказалась уже в польском шахтерском городе Богушув. Ехать туда пришлось 9 дней в товарном вагоне. Денег не хватало и там: «Самое лучшее в нашей семье, то есть мясные блюда, доставались отчиму, работающему шахтером. А мне - супчик», – так она описывала их финансовое положение.

Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Эдит собиралась стать учителем, поэтому поступила в педагогический лицей. Петь она начала еще в школьном хоре, но это занятие воспринималось исключительно как хобби. Поворотным стал 1955 год, когда Эдита Пьеха «вытащила счастливый билет» – получила направление на учебу в СССР (редкая и престижная возможность). Она выбрала Ленинградский университет, философский факультет (в педагогическом институте мест уже не осталось) и уехала от семьи. Мать тогда сказала ей на вокзале: «Ты не вернешься». И оказалась права.

Лыжные ботинки и сильный акцент

В университете Эдита записалась в хор польских студентов. Близилась новогодняя ночь 1955 года, и дирижер Александр Броневицкий предложил: «В Консерватории будет вечер для профессоров, давай ты споешь одну-две песенки».

Валерий Генде-Роте/TASS Валерий Генде-Роте/TASS

19-летняя Эдита согласилась, хотя у нее не было даже платья. На сцену она вышла в шерстяном свитере, юбке и лыжных ботинках, купленных на первую стипендию. Девушка полагала, что одета очень хорошо. «А в зале сидели дамы в необыкновенных платьях, дорогих украшениях. Они меня внимательно слушали, а потом вдруг - взрыв аплодисментов. Четыре раза меня вызывали на бис», – вспоминала Эдита.

Валерий Генде-Роте/TASS Валерий Генде-Роте/TASS

Ее начали разыскивать уже на следующий день: необычный голос, сильный акцент и яркая внешность врезались в память профессорской публике. С этого началась ее слава. Тут же был сформирован ансамбль «Дружба», где Пьеху сделали солисткой. Чтобы совмещать университет и эстраду, девушка добилась перевода на заочное обучение: ради этого ей пришлось поехать в Москву на прием к министру образования. Русский язык пришлось учить на месте, на нем она не говорила до второго курса: по ее словам, она учила язык буквально по труду Карла Маркса «Капитал», «коммунистической Библии».

Пропаганда джаза

Пьеха была совсем непохожа на других певиц советской сцены. Она первой стала активно общаться с публикой во время концертов, «оторвалась» от стойки с микрофоном и свободно двигалась по сцене в весьма сексуальных по тем меркам сценических костюмах.

Валерий Генде-Роте/TASS Валерий Генде-Роте/TASS

При этом она не только ориентировалась на мировую эстраду в манере выступления, но и сильно походила на заграничную звезду: «Иногда чиновники критиковали за акцент, говорили, что она мол пропагандистка буржуазной идеологии», – вспоминала Пьеха.

В 1959 году «Дружбе» почти пришел конец – ансамбль запретили якобы за пропаганду джаза (идеологически чуждой буржуазной музыки) и за то, что ее члены были стилягами (первая контркультурная группа СССР). Александр Броневицкий (ставший первым мужем Эдиты Пьехи) сумел отстоять коллектив: добился отдельного смотра в Министерстве культуры, после чего часть участников из ансамбля уволили, и в обновленном составе «Дружбы» она продолжила работу.

Рисковать Эдита Пьеха действительно любила. Она пела не только близкие советской публике баллады, романсы и лирику, но также открывала стране новые танцевальные и музыкальные стили - джаз, твист, фокстрот. Властям это не нравилось, но народная любовь к певице росла.

Рыбаков/Sputnik Рыбаков/Sputnik

«Было время, когда мне, польке, которая родилась во Франции, чиновники отказывались давать почетное звание Народной артистки СССР, говорили, что это идеологически неправильно. И лишь после того, как народ забросал компартию письмами, мне все-таки дали звание», – говорил Пьеха.

Мировая слава

Только в составе «Дружбы» певица записала 20 пластинок. Ее «Наш сосед», «Так уж бывает», «Город детства», «Песня остается с человеком», «Белый вечер» и многие другие вошли в золотой фонд советской эстрады. Но летом 1976 года певица ушла из «Дружбы» и организовала собственный ансамбль, что пошло ей только на пользу.

Пьеха дважды пела в знаменитой парижской «Олимпии», причем однажды дала там 47 концертов подряд. Ей аплодировали в США, Аргентине, Германии, Италии. В Каннах на «Мидем-70» ей вручили главный приз «Нефритовый диск» за миллионные тиражи пластинок.

Евгений Матвеев/Global Look Press Евгений Матвеев/Global Look Press

В СССР редкая музыкальная передача обходилась без ее участия. Ее обожали все – от вахтерш и дворников до партийной верхушки, художников и советских космонавтов. С Юрием Гагариным ей даже приписывали роман, что, впрочем, так и осталось слухами.

В кино Эдита Пьеха тоже играла – небольшие, но яркие роли, и, как правило, иностранок. Одна из самых известных ее ролей – агент западной разведки Жозефина Клер в фильме «Судьба резидента» (1970).

Певица трижды была замужем, но призналась, что крепкий брак - не ее судьба. «Я считаю, что это уже обжорство – нельзя в жизни получить все сразу. Я не смогла создать себе уютную семью, уютный дом и быть только мамой, домохозяйкой, ухаживать за мужем. Меня звали и зовут совсем другие дороги», – считает она.

Сегодня Пьеха живет в загородном доме под Санкт-Петербургом, куда переехала с началом пандемии коронавируса, и редко появляется на сцене из-за состояния здоровья. Она дважды прабабушка, и, по словам внука Стаса Пьехи (тоже популярного поп-исполнителя), ведет обычный образ жизни пенсионера.

Руслан Кривобок/Sputnik Руслан Кривобок/Sputnik

Он уверен, что арист ее масштаба в другой стране был бы богатым, имел бизнес и развивал другие направления. «А Эдита всегда была далека от коммерции. У нее нет никаких накоплений и связей, она всегда была особняком и посвящена только профессии. …Она осталась со своим величием, со своим багажом и поклонниками, которые, к сожалению, в силу возраста уже уходят», – говорит внук и добавляет, что это ее выбор, и на бабушку «никаких обид».