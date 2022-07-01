3 необычных рецепта ОКРОШКИ от шеф-повара 

В роли заправки для любимого холодного супа выступают квас с пудрой из мухоморов, кисломолочный напиток тан и комбуча для веганов.

Споры на тему «Какая окрошка самая правильная» разгораются каждое лето. Обычно половина выступает за квас, 20% за кефир или другой кисломолочный продукт, кому-то все равно, а есть и те, кто не ест окрошку «ни под каким соусом».

Шеф-повар московского ресторана Л.Е.С. Андрей Колодяжный поделился своими оригинальными рецептами окрошки, которые стоит попробовать каждому. Может быть, вам понравится окрошка на комбуче?!

1. Окрошка на мухоморовом квасе с языком

Пресс-служба Пресс-служба

Ингредиенты на порцию:

Квас (без подсластителей) – 250 мл

Порошок из мухоморов – 3 г* ( Можно заменить на порошок из шампиньонов.)

Можно заменить на порошок из шампиньонов.) Редис – 20 г

Картофель – 20 г

Огурцы – 20 г

Перепелиное яйцо – 2 шт.

Рыжики маринованные – 30 г ( Можно заменить на шампиньоны или сморчки.)

Можно заменить на шампиньоны или сморчки.) Микрозелень – 3 г

Зеленое масло – 3 мл

Телячий язык – 50 г

Пресс-служба Пресс-служба

Приготовление:

1. Квас смешать с пудрой мухоморов.

2. Телячий язык отварить до готовности - примерно 1.5 - 2 часа. Затем его опустить на 2 минуты в холодную воду и очистить.

3. Картофель отварить, очистить и нарезать кубиком, огурцы и редис – тонкими ломтиками.

4. Грибы нарезать на сегменты. Перепелиные яйца отварить.

5. Собрать в тарелке нарезанные овощи и нарезанный кубиком язык, залить квасом с

мухоморами.

6. Перепелиные яйца очистить и разрезать пополам.

7. Сбрызнуть окрошку зеленым маслом (растительным маслом с измельченной зеленью) и украсить - перепелиными яйцами, цветами и микрозеленью.

*Используйте только покупной порошок из мухоморов, проверенный в лаборатории и сертифицированный. Строго соблюдайте дозировку. Лицам, страдающим психическими расстройствами, а также беременным и кормящим матерям продукт противопоказан.

2. Окрошка на тане с мясом краба, огурцами и микрозеленью

Пресс-служба Пресс-служба

Ингредиенты на порцию:

Тан – 250 мл

Фаланги краба – 50 г

Редис – 20 г

Картофель – 20 г

Огурцы – 20 г

Яйцо перепелиное – 2 шт.

Микрозелень – 3 г

Оливковое масло – 5 мл

Пресс-служба Пресс-служба

Приготовление:

1. Картофель отварить и очистить.

2. Отварной картофель, огурцы и редис нарезать брусочками.

3. Собрать в тарелке нарезанные овощи, добавить фаланги краба.

4. Залить нарезанные ингредиенты таном. Если его нет, можно заменить кефиром.

5. Перепелиные яйца отварить, очистить и разрезать пополам.

6. Сбрызнуть окрошку оливковым маслом, украсить цветами, микрозеленью (например, ростками гороха) и перепелиными яйцами.

3. Веганская окрошка на комбуче

Пресс-служба Пресс-служба

Ингредиенты на порцию:

Редис – 20 г

Картофель – 20 г

Огурцы – 20 г

Спаржа – 20 г

Ревень – 10 г

Рыжики маринованные – 15 г Можно заменить другими грибами, например, шампиньонами или сморчками.

Можно заменить другими грибами, например, шампиньонами или сморчками. Помидоры черри – 15 г

Комбуча - 250 мл

Зернистая горчица - 1 ст.л.

Мед - 1 ст.л.

Лимонный сок - 1 ст.л.

Пресс-служба Пресс-служба

Приготовление:

1. Все овощи нарезать кубиком, спаржу и ревень нарезать тонкими ломтиками.

2. Картофель запечь.

3. Грибы нарезать на сегменты.

4. Томаты черри бланшировать и очистить от кожуры.

5. Комбучу смешать с зернистой горчицей, медом и лимонным соком.

6. Выложить все ингредиенты в глубокую тарелку, при подаче залить комбучей.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен