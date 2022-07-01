3 необычных рецепта ОКРОШКИ от шеф-повара 

Споры на тему «Какая окрошка самая правильная» разгораются каждое лето. Обычно половина выступает за квас, 20% за кефир или другой кисломолочный продукт, кому-то все равно, а есть и те, кто не ест окрошку «ни под каким соусом».
Шеф-повар московского ресторана Л.Е.С. Андрей Колодяжный поделился своими оригинальными рецептами окрошки, которые стоит попробовать каждому. Может быть, вам понравится окрошка на комбуче?!
1. Квас смешать с пудрой мухоморов.
2. Телячий язык отварить до готовности - примерно 1.5 - 2 часа. Затем его опустить на 2 минуты в холодную воду и очистить.
3. Картофель отварить, очистить и нарезать кубиком, огурцы и редис – тонкими ломтиками.
4. Грибы нарезать на сегменты. Перепелиные яйца отварить.
5. Собрать в тарелке нарезанные овощи и нарезанный кубиком язык, залить квасом с
мухоморами.
6. Перепелиные яйца очистить и разрезать пополам.
7. Сбрызнуть окрошку зеленым маслом (растительным маслом с измельченной зеленью) и украсить - перепелиными яйцами, цветами и микрозеленью.
*Используйте только покупной порошок из мухоморов, проверенный в лаборатории и сертифицированный. Строго соблюдайте дозировку. Лицам, страдающим психическими расстройствами, а также беременным и кормящим матерям продукт противопоказан.
1. Картофель отварить и очистить.
2. Отварной картофель, огурцы и редис нарезать брусочками.
3. Собрать в тарелке нарезанные овощи, добавить фаланги краба.
4. Залить нарезанные ингредиенты таном. Если его нет, можно заменить кефиром.
5. Перепелиные яйца отварить, очистить и разрезать пополам.
6. Сбрызнуть окрошку оливковым маслом, украсить цветами, микрозеленью (например, ростками гороха) и перепелиными яйцами.
1. Все овощи нарезать кубиком, спаржу и ревень нарезать тонкими ломтиками.
2. Картофель запечь.
3. Грибы нарезать на сегменты.
4. Томаты черри бланшировать и очистить от кожуры.
5. Комбучу смешать с зернистой горчицей, медом и лимонным соком.
6. Выложить все ингредиенты в глубокую тарелку, при подаче залить комбучей.
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