Самые многочисленные диаспоры в России

Россия всегда была многонациональной страной. Кроме многочисленных коренных народов, в ней всегда проживали и общины из сопредельных государств.

На сегодняшний день в России проживает порядка 147 миллионов человек (данные 2021 года) и около 200 народов, в которые входят как коренные народы страны, так и народы бывших советских республик. Практически в любом городе страны живут армяне, азербайджанцы, таджики и киргизы. Граждане многих постсоветских стран имеют возможность безвизового въезда в Россию, и вот они-то в основном и образуют в России наиболее многочисленные диаспоры. Хотя самые старые диаспоры ведут историю своего существования в России со времен XVI века, современная официальная российская статистика, позволяет составить лишь примерное представление о наличии различных национальных общин и их численности.

В феврале 2022 заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что численность крупных диаспор в стране колеблется от 1 до 5 млн человек.

1. Армяне

Праздник «Абрикос» на территории ВДНХ, который проводится Союзом армян России. Никеричев Андрей / Агентство «Москва» Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Армянская диаспора - одна из старейших и крупнейших в России. По разным оценкам, в России проживает от 1,7 млн до 2,5 млн армян, большинство из которых живут на юге России: в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Также есть крупные диаспоры в Москве и Петербурге. Учитывая численность населения самого государства Армения (около 3 млн человек), россияне любят шутить, что все армяне, наверное, переехали в Россию. И это не только люди, мигрировавшие в Россию в постсоветские годы, но и потомки армян, проживающих в стране с царских времен. В Москве, например, армянская община появляется в конце XVI века, память об этом сохранилась в топонимике: это и Армянский переулок в центре города, и несколько улиц, носящих имена известных представителей армянского народа. В Петербурге осталось старинное армянское кладбище на Васильевском острове. В России насчитывается также 120 армянских храмов: больше всего - на юге, а меньше всего - на Дальнем Востоке.

2. Азербайджанцы

Участники азербайджанского танцевального ансамбля на праздновании Навруза в павильоне №14 Азербайджанской Республики на ВДНХ. Максим Блинов /Sputnik Максим Блинов /Sputnik

Российские азербайджанцы - это один из коренных народов Дагестана (республика российского северного Кавказа, которая граничит с Азербайджаном), причем азербайджанский язык считается одним из официальных в этой кавказской республике.

Однако по всей России сегодня живут и тысячи азербайджанцев, приехавших из Азербайджана. Всего, согласно переписи 2010 года, в России живет более 600 тысяч азербайджанцев, однако некоторые данные приводят цифры куда больше - до 2 млн. Исторически их большая диаспора живет в Астрахани с XIX века: азербайджанцы занимались там поисками и добычей нефти. После распада СССР в России образовались азербайджанские общины, которые сконцентрировались на торговле фруктами и овощами. «Если вы не пробовали азербайджанские помидоры — значит, вы не знаете, что такое настоящие помидоры», - считает Шахин Шыхлински, лидер азербайджанской диаспоры на Урале.

3. Узбеки

Открытие центра узбекского языка и культуры в Московском государственном лингвистическом университете. Тихонова Пелагия / Агентство «Москва» Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Массовая миграция узбеков в Россию началась в 2000-е годы, когда в стране уже начался подъем экономики. Представители этого народа, по большей части, приезжают на работу вахтами: они занимаются строительством, торговлей, сервисом по уборке, отправляя заработки на родину. По оценкам 2017 года, в России около 2 млн мигрантов из Узбекистана, а также чуть менее 300 тысяч человек, которые получили российское гражданство. Наибольшее число узбеков живет в Московском регионе, Санкт-Петербурге, на Урале - и здесь есть региональные общества, которые помогают узбекам в получении документов для работы и решении юридических проблем. Также узбекские диаспоры нередко участвуют в разных фестивалях народов России, угощая гостей пловом и лепешками из тандыра. Кстати, узбекская кухня в России пользуется большой популярностью, и национальные рестораны можно найти в любом крупном городе страны.

4. Грузины

Праздник грузинской культуры «Тбилисоба в Москве» в саду «Эрмитаж». Игорь Иванко / Агентство «Москва» Игорь Иванко / Агентство «Москва»

Как и армяне, грузины образуют старейшую диаспору в России. В Москве долгие годы существовала Грузинская слобода, место, где селились грузины (примерно в районе нынешнего зоопарка), и до сих пор здесь есть известный храм Георгия Победоносца, духовный центр грузин в столице. Грузия есть, конечно же, и в названиях улиц. По данным переписи 2010 года, в России живет почти 160 тысяч грузин, хотя эксперты оценивают количество представителей этого народа до полумиллиона. Грузинская диаспора объединяет множество региональных обществ и проводит различные культурные форумы, по большей части, в Москве. И конечно, грузинская кухня с советских времен остается самой популярной в России, потому что пятьдесят видов хачапури способны покорить любое сердце.

5. Таджики

Артистка из Таджикистана на фестивале «Этномир» в Москве. Стас Этвеш /Sputnik Стас Этвеш /Sputnik

Таджики, как и узбеки, стали приезжать в Россию на заработки в 2000-е годы. Сегодня их насчитывается около миллиона (из них 300 тысяч в Московском регионе), однако точных данных нет, так как они работают вахтами. В крупных городах России есть ряд таджикских организаций, которые помогают своим соотечественникам найти здесь работу, оформить правильно документы и адаптироваться к жизни в другой культуре. «Мы стараемся не дать чувствовать себя одинокими землякам, которые по разным причинам оказались вдали от Родины», – говорят руководители организации «Нур» («Свет») в Москве, одной из крупнейших в диаспоре. Сотрудники организации помогают детям мигрантов подготовиться к школе, сдать экзамены по российским стандартам и найти общий язык с местными детьми. Все это на безвозмездной основе.

6. Молдаване

На избирательном участке в Москве во время выборов в Молдавии. Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

В России живет от 200 до 600 тысяч молдаван по разным данным. Из-за тяжелой экономической ситуации люди стали уезжать из Молдовы в начале 2000-х годов, но главным направлением для них стала Россия, которая оказалась ближе по менталитету и традициям. Молодежь из Молдовы нередко приезжает в Россию после школы, чтобы получить здесь образование и найти работу. Также среди молдаван есть и трудовые мигранты, которые работают вахтами. Русским языком владеет 99% молдаван в России. При этом молдаване, которые живут за рубежом, участвуют в различных объединениях и даже проводят свой «Конгресс молдавских диаспор», чтобы сохранить традиции и связи с родиной.

7. Украинцы

Ресторан украинской кухни в Москве. Legion Media Legion Media

Украинцы составляют одну из самых больших диаспор в России - от 2 до 5 млн человек, как граждан России, так и иммигрантов. Украинский язык входит в топ-10 самых распространенных в России, причем наибольшее количество его носителей проживает на севере страны: на Ямале и в Тюменской области, где находятся вахтовые поселки по добыче газа и нефти.

8. Белорусы

У посольства Белоруссии. Станислав Красильников /TASS Станислав Красильников /TASS

Белорусская община в России насчитывает чуть более полумиллиона человек, и это самое большое сообщество белорусов за рубежом. Интересно, что культурные центры этого народа расположены вдали от их границы: в Новосибирске, Самаре, Ярославле, Нижнем Новгороде.

9. Киргизы

Киргизское поселение в Тульской области. Александр Рюмин/TASS Александр Рюмин/TASS

По данным 2018 года, в России насчитывается около 650 тысяч представителей киргизского народа и 100 диаспор. «Южные кыргызы, связывают свое будущее только с Россией. Там, как правило, кто-то один из семьи обязательно работает в России», - говорит владелец салона красоты в Москве Амир.