13 птиц, которые обитают только в России

По последним данным, в России обитает около восьмисот видов птиц. Но только эти считаются эндемиками, то есть их больше нигде нельзя встретить.

13. Охотский и пепельный улиты

Jason Thompson (CC BY 2.0), Ariefrahman (CC BY-SA 4.0) Jason Thompson (CC BY 2.0), Ariefrahman (CC BY-SA 4.0)

Это птицы из очень разветвленного семейства бекасовых - околоводных птиц, то есть тех, что обитают у воды. Охотский улит обитает на побережья Охотского моря и на острове Сахалин, а у пепельного область гнездования гораздо больше - это горы Северо-Восточной Сибири (в том числе плато Путорана), Чукотки и Камчатки.

12. Песочники

Marek Szczepanek (CC BY-SA 3.0) Marek Szczepanek (CC BY-SA 3.0)

Большой, длиннопалый, острохвостый песочник, а также краснозобик (на фото) - все эти близкие виды из семейства бекасовых обитают только в России. Они гнездятся на севере Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и даже в суровых условиях арктической тундры.

11. Кулик-лопатень

tareq's Photography (CC BY-SA 4.0) tareq's Photography (CC BY-SA 4.0)

Еще одна птица из семейства бекасовых обитает в основном на приморских берегах Чукотки. Название вида произошло от уникальной формы клюва, похожей на плоскую угловатую лопатку. Это редкий вид, который находится на грани исчезновения.

10. Кроншнеп-малютка

Wayne Cheng (CC BY 2.0) Wayne Cheng (CC BY 2.0)

Эта птица «малютка» только по сравнению с другими видами кроншнепов, ведь размах крыльев у нее более полуметра. Гнездится малютка у рек, в таежных районах Восточной Сибири, а зимовать улетает в Австралию.

9. Чирок-клоктун

Formosa (CC BY 2.0) Formosa (CC BY 2.0)

Этот красавец из утиных - единственный в роде Sibirionetta, что подсказывает нам о месте обитания - Сибирь, а если точнее, то северные районы от полуострова Таймыр до Охотского моря.

8. Дрозд Науманна

M.Nishimura (GNU Free) M.Nishimura (GNU Free)

Дрозд, названный в честь немецкого орнитолога, является подвидом рыжего дрозда. Отличают его характерные пятна ржаво-красного цвета на груди и по бокам. Обитает в южной Сибири.

7. Сибирская завирушка

Jargal Lamjav (CC BY 2.0) Jargal Lamjav (CC BY 2.0)

У этой певчей птички охристо-желтые брови и грудь, а на бурая полоска на глазах напоминает маску. Обитает она по большей части в северной тайге.

6. Сибирская чечевица

M.Nishimura (GNU Free) M.Nishimura (GNU Free)

Ярко-малиновых самцов этого вида ни с кем не спутать. (У чечевицы обыкновенной красная только голова). Они обитают в горной тайге Восточной Сибири.

5. Сибирский конёк

pofoto.club pofoto.club

Неопытный бердвочер легко перепутает эту птичку с воробьем и осуждать его мы не будем - ведь эта птица из семейства воробьиных. Сибирский конек, как и следует из названия обитает в Сибири - ее можно встретить на территории всей материковой тундры, а также на Чукотке, Камчатке и близлежащих к ней Командорских островах.

4. Дикуша

Е.Медведева / Public Domain Е.Медведева / Public Domain

Иногда этот вид птицы из фазановых (точнее его подсемейства, тетеревиных) называют Азиатской или Амурской дикушей. Она обитает на Дальнем Востоке - в горно-таежных участках Амурской области и на острове Сахалин, где ее в народе называют «смиренным рябчиком».

3. Краснозобая казарка

Егор Власов/Фото предоставлено фестивалем природы «Первозданная Россия» Егор Власов/Фото предоставлено фестивалем природы «Первозданная Россия»

Это редкий вид птицы из семейства утиных, которая гнездится в тундре северных районов - Таймыра и Ямала, а зимует на юге - близ Черного моря и Каспия.

2. Желтобровая овсянка

Devonpike (GNU Free) Devonpike (GNU Free)

Эту птицу из семейства овсянковых можно легко узнать по характерным желтым «бровям». Она обитает в Восточной Сибири, и ее размер всего 15-16 см в длину.

1. Журавль-стерх

Алексей Дружинин / Sputnik Алексей Дружинин / Sputnik

Одна из самых красивых птиц в нашем списке находится на грани исчезновения. Причем многие особи погибают во время сезонной миграции. Для того, чтобы как можно больше из них достигали мест гнездования, ученые придумали «Полет надежды», во время которого человек на мотодельтаплане, напоминающем размах крыльев журавля, задает направление их перелету. (В 2012 году в акции принял участие Владимир Путин, сам посидев за штурвалом дельтаплана).

Преимущественно в России обитает еще один вид журавлей - черный, но зимовать они часто улетают в Японию, Южную Корею и Китай.

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