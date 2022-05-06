Что из себя представляет ракета «Сармат»?

Россия заявила об испытании не имеющего аналогов мощнейшего оружия. Правда ли это?

В конце апреля на полигоне Плесецк Россия провела испытания самой мощной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

Президент Владимир Путин заявил, что это большое и знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. «Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет, и ещё долго не будет», - отметил глава государства.

Однако в Пентагоне, как сообщили Reuters, «считают испытание обычным, не представляющим угрозы для Вашингтона событием». Кто прав?

Ядерная гонка с США

Пресс-служба Министерства обороны РФ Пресс-служба Министерства обороны РФ

Реакцию американцев можно понять. Работа над РС-28 «Сармат» идет не первый год и в рамках действующих договоров о сокращении наступательных вооружении (СНВ) Москва и Вашингтон обмениваются информацией о перспективных разработках стратегических систем, заблаговременно оповещают друг друга о предстоящих ракетных пусках. Все это необходимо для поддержания баланса взаимной безопасности. Впрочем, и тут есть нюанс. США, почивая на лаврах сверхдержавы, не занимались модернизацией своих сил ядерного сдерживания.

Между тем за это время в России были созданы и поставлены на вооружения сразу несколько новых стратегических систем. На флот пришла баллистическая ракета «Булава», в сухопутной группировке появились мобильны и шахтные комплексы «Ярс», а также гиперзвуковые маневрирующие блоки «Авангард».

В итоге еще в 2019 году командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что к 2024 году в войсках не останется ни одной ракеты «советского производства» - группировка РВСН будет обновлена на 100 процентов.

Для понимания в США это процесс только начинается. Новая американская ракета LGM-35A Sentinel компании Northrop Grumman появиться не раньше 2027 года. То есть с этого момента, если все пойдет по плану, Вашингтон только начнет постепенную замену 450 ракет наземного базирования Minuteman-3. Стоимость программы оценивается в $85 млрд.

Чем же так опасен «Сармат»?

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования "Сармат" с космодрома Плесецк в Архангельской области Пресс-служба Министерства обороны РФ/Sputnik Пресс-служба Министерства обороны РФ/Sputnik

По данным сайта «Стратегическое ядерное вооружение России» на начало 2020 года в составе стратегических ядерных сил РФ находилось 532 носителей, способных доставить в любой уголок планеты 2100 ядерных боезарядов.

Из них 46 тяжелых ракет Р-36М2 (SS-18), или как их называют на Западе - «Сатана». На них развернута треть всего ядерного потенциала России в 460 боеголовок.

Для понимания «моноблочный» «Тополь-М» имеет одну боеголовку в 120 килотонн. «Сатана» доставляет от 15 средних или до 10 тяжелых ядерных боеголовок мощностью 550 килотонн каждая. Этой мощи вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли многомилионный город. Ракета невосприимчива к действию электромагнитного импульса, что делает ее надежным оружием ответного удара в случае агрессии против России. Именно за это на Западе ей и дали имя «Рыцарь Апокалипсиса». Проблема только в том, что «Рыцарь» служит с 1975 года. И хотя ветеран без сомнения выполнят свою задачу, но ракеты производились на Украине и в нынешней политической ситуации их поддержание в боевом состоянии крайне затруднительно.

Новая РС-28 «Сармат» отличается от предшественника не только тем, что полностью российская, но и имеет улучшенные характеристики. Бывший замминистра обороны, а ныне вице-премьер отвечающий за оборонный комплекс, Юрий Борисов отмечал, что дальность полета ракеты превысит 11 тыс. км.

Бывший начальник Главного штаба РВСН Виктор Есин добавлял, что «Сармат» «может гибко реагировать на развитие американской Национальной противоракетной обороны (НПРО) до 2030 года». Главные требования к ней «заключаются в повышении ее энергетических характеристик, которые должны обеспечить преодоление существующей и перспективной системы НПРО США».

Кроме того, эта энергетика, по словам Есина, должна позволить ракете наносить удары по целям не только через Северный, но и Южный полюс. При этом, по словам уже Сергея Каракаева, в «Сармате» «предусмотрена возможность установки, кроме существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых нового поколения».

Как сообщили в Министерстве обороны, первые ракеты поступят на вооружение Ужурского ракетного соединения в Красноярском крае. По предварительным планам, уже в этом году.

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