Как договор с немцами вывел Советскую Россию из международной изоляции

Советские и германские дипломаты в Рапалло.Photo12/UIG/Getty Images
16 апреля 1922 года произошло событие, которое глубоко шокировало западные европейские державы. В городе Рапалло под Генуей Советская Россия и Веймарская республика заключили договор об установлении между ними дипломатических отношений, урегулировании всех спорных вопросов и налаживании долгосрочного сотрудничества. Оба государства-изгоя тем самым дали ясно понять Антанте, что не намерены прозябать в международной изоляции.
Немцы и русские переживали тогда далеко не лучший период в своей истории. Первые были объявлены главными виновниками развязывания Первой мировой войны и изнемогали под тяжестью непомерных репараций, вторые были практически полностью отрезаны от остального мира, поскольку новообразованное социалистическое «государство рабочих и крестьян» в мире признали лишь Афганистан, Эстония и Латвия.
Советская делегация на конференции в Генуе.Общественное достояние
Державы Антанты были уверены, что Германия и Россия полностью находятся в их власти, и что именно Париж и Лондон будут диктовать им условия, как выходить из сложившегося тяжелого положения. Сближения двух идеологически далеких друг от друга «отверженных» государств, еще недавно бывших врагами на поле боя, никто не ожидал.
Путь в Рапалло для двух стран начался сразу после окончания Первой мировой войны. Не имевшие официальных дипломатических отношений, они, тем не менее, делали небольшие шаги, чтобы наладить экономическое и политическое взаимодействие.
«Разрыв версальского диктата может быть достигнут только тесным контактом с сильной Россией», — утверждал главнокомандующий рейхсвером генерал Ханс фон Сект: «Нравится нам коммунистическая Россия или нет — не играет никакой роли. Что нам нужно — это сильная Россия с широкими границами — на нашей стороне… Для Германии важно посредством Советской России развязать путы Антанты».
Ханс фон Сект.Musvage (CC BY-SA 4.0)
Москва, в свою очередь, искала точки соприкосновения с Берлином, чтобы выйти из международной изоляции и пробить брешь в едином западном антисоветском фронте.
Исторический договор был подписан во время международной Генуэзской конференции, куда представителей большевистского правительства пригласили англичане и французы. Официальная задача мероприятия, в котором приняли участие почти тридцать государств, провозглашалась как «окончательное восстановлению европейского мира».
Полная надежд советская делегация во главе с Народным комиссаром иностранных дел Георгием Чичериным отправилась в северную Италию весной 1922 года. Однако, для того, чтобы возвращение Советской России в семью европейских народов состоялось, ей выдвинули ряд условий: выплатить все долги царского и Временного правительств, компенсировать прежним иностранным владельцам их национализированную собственность, открыть доступ в страну иностранному капиталу, а также прекратить революционную пропаганду в мире.
Георгий Чичерин на конференции в Генуе.Общественное достояние
Советская делегация, в свою очередь, заявила, что готова рассматривать вопросы компенсации, но лишь после того, как Антанта полностью возместит нанесенный стране в ходе интервенции многомиллионный ущерб. Поскольку на такой шаг британцы и французы идти не собирались, переговоры зашли в тупик.
Тогда русские решили договориться с немцами. Те к этому времени также поняли, что эта конференция не принесет им никакого облегчения их тяжелого экономического положения.
На пятый день Генуэзской конференции советская сторона предложила возглавляемой министром иностранных дел Веймарской республики Вальтером Ратенау немецкой делегации открыть новую страницу в двусторонних отношениях, немедленно восстановив дипломатические связи и отказавшись от возмещения финансовых потерь, вызванных Первой мировой войной и революцией. Немцы должны были признать национализацию их частной собственности в России, русские — отказаться от права на получение военных репараций.
Вальтер Ратенау на конференции в Генуе.A.& E. Frankl/Ullstein bild/Getty Images
Всю ночь немецкая делегация провела в дискуссиях касательно советских предложений. Веймарская республика могла заключить первый равноправный договор после уничижительного Версаля, да к тому же — с важнейшей державой на востоке Европы. Вместе с тем, немцы опасались жесткой реакции британцев и французов.
После «пижамного совещания», как эту ночь прозвали на Западе, Ратенау решился на заключение договора с большевиками, что и было осуществлено 16 апреля в небольшом городе Рапалло возле Генуи. Помимо прочего, стороны договорились о долгосрочном экономическом сотрудничестве, а также неофициально выразили готовность к налаживанию связей в военной сфере в обход наложенных союзниками ограничений.
«Рапалльский договор 1922 года был результатом продолжительной и сложной борьбы за право самостоятельного и сепаратного экономического сотрудничества между Россией и Германией вне рамок обязательного международного капиталистического фронта, представлявшего для России своего рода капкан», — писал в статье «Пять лет красной дипломатии» Георгий Чичерин.
Российско-германский договор произвел эффект взорвавшейся бомбы. Антанта моментально потеряла один из важнейших рычагов давления на Советскую Россию. «Это потрясет мир! Это сильнейший удар по конференции», — заявил американский посол в Италии Ричард Чайльд, присутствовавший в Генуе в качестве наблюдателя.
Советские дипломаты в Рапалло.Topical Press Agency/Getty Images
Ратенау незамедлительно подвергся прессингу англичан и французов, требовавших разорвать соглашение. Подавленный, он даже пришел с этим к Чичерину, но получил ответ, что это уже невозможно.
Среди европейских дипломатов раздавались возгласы немедленно свернуть конференцию, однако от такой идеи, скрепя сердце, отказались. Так или иначе, с колоссом на Востоке надо было как-то договариваться.
И в Москве, и в Берлине остались весьма довольны договором, ставшим первым важным шагом в долгосрочном сотрудничестве между двумя государствами. Вместе со стремительными ростом торгового оборота, наладилась и военная кооперация: в скором времени в Советском Союзе был открыт завод «Юнкерс», заработали авиационная и танковая школы рейхсвера. Вместе с тем, после прихода к власти в Германии нацистов в 1933 году все подобные совместные проекты были незамедлительно свернуты по инициативе советской стороны.
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