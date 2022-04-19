Кем были русские писатели по профессии?

Александр Грибоедов - дипломат

Иван Крамской. Портрет А. С. Грибоедова, 1873 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Многие дворяне XVIII-XIX века, а особенно представители столичной знати, умели сочинять стихи, музицировали или рисовали - разные виды искусства были частью дворянского воспитания. Так и Александр Грибоедов, более всего известный как автор комедии в стихах «Горе от ума», был еще и композитором. Однако основным родом деятельности у него была государственная служба - он работал секретарем в Коллегии иностранных дел. Его приглашали участвовать в русской миссии в Америке, но он отказался, зато много лет прослужил в русской дипмиссии в Персии. Там он трагически погиб при разгроме российского посольства в Тегеране. Читайте подробнее тут.

Александр Пушкин - служил при дворе

Орест Кипренский. Портрет А. С. Пушкина, 1827 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Пушкин окончил престижное учебное заведение - императорский царскосельский лицей и был определен служить в Коллегию иностранных дел. Вскоре за вольнодумные стихи его отправили в ссылку на юг России, но и там он официально состоял на государственной службе в канцелярии местного генерал-губернатора. После возвращения из ссылки, Пушкин был формально восстановлен на службе в Москве, однако, ему позволили заниматься историей и писательством - он собирал материалы для книги о Петре I и работал над Историей Пугачевского бунта. Позже император присвоил ему придворное звание камер-юнкера, во многом для того, чтобы жена Пушкина чаще могла танцевать на балах при дворе. Звание это было довольно низким для возраста и положения Пушкина, который надеялся стать историографом (званием придворного историографа был удостоен старший современник Пушкина писатель Николай Карамзин).

Михаил Лермонтов - военный

Петр Заболотский. Портрет М. Ю. Лермонтова в ментике лейб-гвардии Гусарского полка, 1873 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Главный русский поэт-романтик служил в лейб-гвардии Гусарского полка и на портретах появляется именно в форме гусара. За стихотворение «Смерть Поэта», написанное после гибельной дуэли Пушкина, Лермонтова понизили в чине и отправили служить на Кавказ (состояние ссылки и горные пейзажи благотворно повлияли на творчество, дав вдохновение для поэм «Демон» и «Мцыри», а также сюжеты и реалии для романа «Герой нашего времени»). Там он, как и Пушкин, погиб на дуэли в 26 лет.

Антон Чехов - врач

А. П. Чехов, 1889 Общественное достояние Общественное достояние

Главный мастер короткого рассказа окончил медицинский факультет Московского университета (и первый рассказ опубликовал еще будучи студентом). Он работал врачом в подмосковной больнице, затем принимал пациентов на дому. Даже в годы настоящего литературного успеха, он не переставал врачебную практику. У себя в усадьбе Мелихово он организовал амбулаторию, где бесплатно принимал крестьян. Также активно боролся с эпидемией холеры и профилактикой заболевания, кроме того интересовался прогрессом медицинской науки. Оставил врачевание Чехов уже под конец жизни, когда больной туберкулезом уехал в Крым.

Максим Горький - разнорабочий

Максим Горький, 1905 Общественное достояние Общественное достояние

Прежде чем стать писателем и драматургом, Горький сменил огромное количество профессий, зарабатывал на жизнь как мог. Он странствовал по Волге и югу России, где работал грузчиком, батраком, помощником в булочной в Казани, рабочим в железнодорожной мастерской в Абхазии и на нефтепромыслах в Баку. Не окончив среднего образования и поэтому не имея возможности поступить в университет, Горький при этом он испытывал настоящую тягу к знаниям и к философии, много читал. А наблюдая народную жизнь, начал описывать ее в своих первых литературных опытах. Его рассказы были опубликованы в нескольких изданиях, после чего ему предложили оставить физический труд и стать журналистом и писать очерки. Впоследствии многие советские писатели работали журналистами, будучи вынужденными получать постоянное жалование и иметь официальную «работу».

Михаил Булгаков - врач

Михаил Булгаков, 1928 Sputnik Sputnik

Еще один успешный писатель-врач в русской литературе - Михаил Булгаков. Свою врачебную практику он описал в нескольких произведениях, в том числе «Записки юного врача» и рассказе «Морфий», по которым был снят сериал с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Еще один известный герой Булгакова - профессор Преображенский из повести «Собачье сердце» - был списан автором с собственного дяди, во многом под влиянием которого он и решил стать доктором. Булгаков работал врачом на фронте Первой мировой и Гражданской войны, а также вел частную практику как врач-венеролог. В 1920-х он переехал в Москву и фактически оставил практику, решив посвятить себя писательству и драматургии.

Борис Пастернак - переводчик

Борис Пастернак ullstein bild via Getty Image ullstein bild via Getty Image

В советское время, чтобы быть писателем, необходимо было состоять в Союзе писателей и сотрудничать с официальными изданиями. Цензура не допускала к печати многие работы, отдельных писателей могли и вовсе «запретить». И сколько они бы ни обивали пороги издательств и журналов, их не печатали. Поэтому многие авторы вынуждены были подрабатывать переводами. Борис Пастернак знал несколько языков и с успехом переводил Шекспира, Гете, Байрона, Рильке и Верлена, а также целый ряд грузинских поэтов.

Александр Солженицын - учитель математики

Александр Солженицын, 1962 Александр Лесс/Sputnik Александр Лесс/Sputnik

Солженицын увлекся литературой еще в старших классах школы, но решил получить и другую специальность, поэтому окончил физико-математический факультет Ростовского университета. Он пошел добровольцем на фронт Второй мировой, и прямо там был арестован за критику Сталина (за искажение идеалов Ленина). Он провел в лагерях около восьми лет - некоторое время работал математиком в тюремном конструкторском бюро. После освобождения в 1953 году, работал учителем математики и физики, прежде чем в 1962 году его первое произведение «Один день Ивана Денисовича» было опубликовано, и его приняли в Союз писателей.

Иосиф Бродский - «тунеядец» и преподаватель

Бродский преподает в Университете Мичигана, 1973 Общественное достояние Общественное достояние

Семья Бродского жила в послевоенном Ленинграде очень бедно. Иосиф бросил школу после восьмого класса и устроился учеником фрезеровщика на завод, чтобы заработать немного денег. Позже он работал в морге, истопником в котельной, рабочим в геологических экспедициях. При том, что фундаментального образования он так и не получил, он был невероятно эрудированным человеком и очень много читал - и начал сочинять стихи, выступая с ними на поэтических вечерах и публикуя в самиздате, подрабатывал также переводами. И все же на официальной работе он не состоял, как и в Союзе писателей, поэтому по законам советского времени его судили за «антиобщественный паразитический образ жизни», чему поспособствовала местная газета «Вечерний Ленинград», которая назвала его «Окололитературный трутень» и «тунеядец». После ссылки влиятельные друзья-писатели добились, чтобы его официально устроили переводчиком. В начале 1970-х КГБ вынудил Бродского покинуть страну, и поэт эмигрировал в США, где преподавал русскую и мировую литературу.

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