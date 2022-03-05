5 фактов о «русском Маркесе» – Фазиле Искандере

1. Родился в СССР и считал трагедией его распад

Абхазские пальмы Владислав Микоша/МАММ/МДФ

Фазиль Искандер (1929-2016) родился в Сухуме в семье иранца и девушки из абхазского села Чегем. Сухум был столицей советской республики Абзахия, входившей тогда в состав Грузии. Писатель с любовью вспоминал многонациональный город, в котором мирно жили рядом и абхазы, и грузины, и армяне, и русские (серьезные разногласия между Абхазией и Грузией начались в 1990-х, а в 2008 году после вооруженного конфликта с Грузией Абхазия объявила себя независимой республикой).

Город Новый Афон в Абхазии, 1900-е Сергей Прокудин-Горский Сергей Прокудин-Горский

Распад СССР Искандер назвал «огромной трагедией»: «Распалась по-живому реально существовавшая человеческая общность. В некогда многонациональном государстве теперь присутствует ксенофобия, неприязнь, в том числе и к кавказцам. Вот сын недавно меня спросил, испытывал ли я дискомфорт из-за того, что отношусь, как теперь считается, к "лицам кавказской национальности". Да никогда раньше у нас таких глупостей не было!»

2. Писал национальные саги в духе Фолкнера

Улица Ленина в Сухуме Владислав Микоша/МАММ/МДФ

«Я – русский писатель, но певец Абхазии», – говорил Искандер. Его opus magnum – сборник рассказов «Сандро из Чегема». Это настоящий эпос, воспевающий Абхазию, ее патриархальный уклад жизни. «Сандро из Чегема» переведен на многие европейские языки, издан в США и Японии.

Кадр из фильма «Расстанемся, пока хорошие» по мотивам новеллы «Дудка старого Хасана» из цикла «Сандро из Чегема» Мосфильм, 1991 Мосфильм, 1991

«Читатель тоскует по такому гармоничному миру, с одной стороны, с другой – в "Сандро" он узнает реалистические детали истинной жизни, в которой есть место и лукавству, и коварству, и обману. Поэтому "Сандро" – произведение и о современности, и о детстве человечества. Мне кажется, это соединение дает чувство правды и чувство гармонической законченности, о которой тоскует всякий человек», – говорил писатель в интервью «Российской газете».

3. Был номинирован на Нобелевскую премию

Искандер получил множество государственных наград, как русских, так и абхазских, и был номинирован на Нобелевскую премию за «Сандро из Чегема». В нобелевской заявке писатель Андрей Битов, представлявший русский ПЕН-центр писал: «Не зная ничего о том, что называется "магическим реализмом", он к нему пришел, по счастливой случайности родившись в маленькой, уникальной стране Абхазии на побережье Черного моря. Она стала для него лупой, через которую он смог увидеть всю Советскую империю».

4. Участвовал в самиздате

Кадр из фильма «Маленький гигант большого секса» по мотивам новеллы «О, Марат!» из цикла «Сандро из Чегема» Мосфильм, 1992 Мосфильм, 1992

Произведения Искандера «Маленький гигант большого секса» и «Возмездие» вошли в альманах неподцензурной литературы «Метрополь». В нем также были опубликованы произведения таких авторов, как Василий Аксенов, Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина и многие другие.

Произведения, не допущенные до официальной печати, распространялись в самиздате – печатались на печатной машинке и вручную переплетались. В 1979 году в Москве тайно было выпущено 12 экземпляров сборника. Один из них попал в Америку и был опубликован издательством Ардис.

5. Ставят в один ряд с Львом Толстым и Антон Чеховым

Советские писатели слева направо: Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер, Георгий Владимов Виктор Ахломов/ОАО «Газета Известия»

Одно из самых известных произведений Искандера – «Кролики и удавы», - было впервые издано в СССР в 1982 году. Философская притча о взаимоотношениях высших и низших слоев общества, показанных на примере сказочного государства кроликов и удавов, была задумана автором как «модель демагогического государства».

Книга стала хитом среди советских интеллектуалов. Масса цитат из нее «ушло в народ» («Там, где много говорят о победах – или забыли истину, или прячутся от нее»), а имя автора стали ставить в один ряд с классиками – Антоном Чеховым, Львом Толстым, Джорджем Оруэллом, – и называть «русским Габриэлем Гарсиа Маркесом».