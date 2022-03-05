5 фактов о «русском Маркесе» – Фазиле Искандере

Абхазские пальмыВладислав Микоша/МАММ/МДФ
Фазиль Искандер (1929-2016) родился в Сухуме в семье иранца и девушки из абхазского села Чегем. Сухум был столицей советской республики Абзахия, входившей тогда в состав Грузии. Писатель с любовью вспоминал многонациональный город, в котором мирно жили рядом и абхазы, и грузины, и армяне, и русские (серьезные разногласия между Абхазией и Грузией начались в 1990-х, а в 2008 году после вооруженного конфликта с Грузией Абхазия объявила себя независимой республикой).
Город Новый Афон в Абхазии, 1900-еСергей Прокудин-Горский
Распад СССР Искандер назвал «огромной трагедией»: «Распалась по-живому реально существовавшая человеческая общность. В некогда многонациональном государстве теперь присутствует ксенофобия, неприязнь, в том числе и к кавказцам. Вот сын недавно меня спросил, испытывал ли я дискомфорт из-за того, что отношусь, как теперь считается, к "лицам кавказской национальности". Да никогда раньше у нас таких глупостей не было!»
Улица Ленина в СухумеВладислав Микоша/МАММ/МДФ
«Я – русский писатель, но певец Абхазии», – говорил Искандер. Его opus magnum – сборник рассказов «Сандро из Чегема». Это настоящий эпос, воспевающий Абхазию, ее патриархальный уклад жизни. «Сандро из Чегема» переведен на многие европейские языки, издан в США и Японии.
Кадр из фильма «Расстанемся, пока хорошие» по мотивам новеллы «Дудка старого Хасана» из цикла «Сандро из Чегема»Мосфильм, 1991
«Читатель тоскует по такому гармоничному миру, с одной стороны, с другой – в "Сандро" он узнает реалистические детали истинной жизни, в которой есть место и лукавству, и коварству, и обману. Поэтому "Сандро" – произведение и о современности, и о детстве человечества. Мне кажется, это соединение дает чувство правды и чувство гармонической законченности, о которой тоскует всякий человек», – говорил писатель в интервью «Российской газете».
Фазиль Искандер, 1980-еЮрий Садовников/МАММ/МДФ
Искандер получил множество государственных наград, как русских, так и абхазских, и был номинирован на Нобелевскую премию за «Сандро из Чегема». В нобелевской заявке писатель Андрей Битов, представлявший русский ПЕН-центр писал: «Не зная ничего о том, что называется "магическим реализмом", он к нему пришел, по счастливой случайности родившись в маленькой, уникальной стране Абхазии на побережье Черного моря. Она стала для него лупой, через которую он смог увидеть всю Советскую империю».
Кадр из фильма «Маленький гигант большого секса» по мотивам новеллы «О, Марат!» из цикла «Сандро из Чегема»Мосфильм, 1992
Произведения Искандера «Маленький гигант большого секса» и «Возмездие» вошли в альманах неподцензурной литературы «Метрополь». В нем также были опубликованы произведения таких авторов, как Василий Аксенов, Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина и многие другие.
Произведения, не допущенные до официальной печати, распространялись в самиздате – печатались на печатной машинке и вручную переплетались. В 1979 году в Москве тайно было выпущено 12 экземпляров сборника. Один из них попал в Америку и был опубликован издательством Ардис.
Советские писатели слева направо: Владимир Войнович, Илья Зверев, Фазиль Искандер, Георгий ВладимовВиктор Ахломов/ОАО «Газета Известия»
Одно из самых известных произведений Искандера – «Кролики и удавы», - было впервые издано в СССР в 1982 году. Философская притча о взаимоотношениях высших и низших слоев общества, показанных на примере сказочного государства кроликов и удавов, была задумана автором как «модель демагогического государства».
Книга стала хитом среди советских интеллектуалов. Масса цитат из нее «ушло в народ» («Там, где много говорят о победах – или забыли истину, или прячутся от нее»), а имя автора стали ставить в один ряд с классиками – Антоном Чеховым, Львом Толстым, Джорджем Оруэллом, – и называть «русским Габриэлем Гарсиа Маркесом».