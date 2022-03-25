Как в России охотились на ведьм

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Борис Егоров

Олег Степченко/Маринс Групп Интертеймент, Кинокомпания RFG, МУРАВЕЙ продакшн, 2014
В то время как в Европе жгли ведьм и колдунов десятками тысяч, в России такие происшествия были очень редки.

В конце 15 века Западную Европу охватило форменное безумие. Повсюду запылали тысячи костров, на которых жгли подозреваемых в колдовстве женщин и мужчин. Достаточно было малейшего обвинения человека в связи с дьяволом, чтобы его незамедлительно подвергли мучительным пыткам, после которых чаще всего его ожидала не менее мучительная казнь.

Чародеев отправляли на костер и в соседней России, однако тут «охота на ведьм» никогда не носила столь массовый и систематический характер. Почему же так произошло?

Иной подход

Наказание волхвов по приказу Яна Вышатича. Радзивиловская летопись.

Наказание волхвов по приказу Яна Вышатича. Радзивиловская летопись.

Общественное достояние

Наваждения по западноевропейскому образцу России удалось избежать главным образом из-за особого пути развития православной церкви. Здесь не сложилось тщательно проработанной демонологии, которую католики и протестанты унаследовали от античности. Следовательно, таких монументальных религиозно-философских трактатов о ведьмах и демонах, как «Муравейник» Иоганна Нидера, «Бич еретиков» Никола Жаке и, конечно же, «Молот ведьм» Генриха Крамера и Якоба Шпренгера в России появиться просто не могло.

Без фанатизма в восточном христианстве относились и к идее о женщине как безусловном «сосуде зла» и «воплощении греха», которая из-за «недостатка разума» быстрее мужчины отступает от веры и идет на заключение договора с дьяволом. Большинство проходивших по делам о колдовстве в Русском государстве были именно мужчинами. 

Баба-Яга и девы-птицы.

Баба-Яга и девы-птицы.

Иван Билибин

Колдуны и ведьмы не воспринимались русскими в исключительно негативном ключе как исчадия ада и подручные Сатаны, которые получили свою сверхъестественную силу из его рук. Считалось, что они вполне могли родиться с ней, и ничего дьявольского в этом нет. 

Христианство на Русь пришло позже, чем на Запад, и здесь долгое время все еще сохранялись рудименты язычества. В ведьмах, знахарях, травниках и ведунах часто видели наследников служителей древних языческих культов — волхвов. Их побаивались, но часто обращались к ним с просьбой исцелить людей или скот. Колдуна нередко приглашали на свадьбу, чтобы он не затаил обиды на молодоженов и защитил их союз от темных сил.   

Приход колдуна на крестьянскую свадьбу.

Приход колдуна на крестьянскую свадьбу.

Василий Максимов

Чародейство, тем не менее, рассматривалась государством и церковью как дело греховное и всячески осуждалась и преследовалась. Вот только далеко не всегда при этом колдуна или ведьму отправляли на «очищающий» костер. Если они никому не мешали и против них не было никаких обвинений в наведении порчи, на их деятельность часто смотрели сквозь пальцы.   

Мягкие наказания

Когда же все-таки доходило до разбирательств, то следствие по делу о ворожбе вела не инквизиция (ничего подобного в России не было), а, как и в протестантских странах, светские власти. В отличие от западноевропейских коллег они редко интересовались у подозреваемых, летали ли они на метле и участвовали ли в шабашах. Прежде всего, спрашивали о степени нанесенного сельскому хозяйству или конкретным людям посредством колдовства вреда. 

Встреча Олега с волхвом.

Встреча Олега с волхвом.

Виктор Васнецов

Церковь от процессов не дистанцировалась. Опасавшаяся распространения ереси, она была крайне заинтересована установить, какие книги и религиозные атрибуты использовались в ритуалах. 

Чаще всего ведьму и колдуна ждали довольно мягкие наказания. В «Приговорной грамоте» Троице-Сергиевского монастыря 1555 года, направленной властям подвластных ему земель, содержалось указание «скомороха или волхва, или бабу-ворожею, бив да ограбив да выбити из волости вон». 

Ведьма. «Живописная Россия», том 5, 1897 г.

Ведьма. «Живописная Россия», том 5, 1897 г.

Общественное достояние

Нередко обвиненных в колдовстве отсылали «под крепкое начало» в монастырь, где там им надлежало исправиться, проводя свои дни в посте и молитвах. В период правления царя Алексея Михайловича во вторую половину 17 века обличенных в «тайном богомерзком общении с нечистою силою» ссылали в Сибирь, где в местных тюрьмах их приковывали к стене и держали на хлебе и воде.

Жестокая кара

Бывало, что за «волшебство» в России наказывали и куда более сурово. В 1411 году во Пскове сожгли двенадцать женщин, обвиненных в «насылании мора». В 1462 году в подмосковном Можайске за колдовство были сожжены боярин Андрей Дмитриевич с женой.

Колдунья, 1891 г.

Колдунья, 1891 г.

Михаил Клодт

В 1497 году Великий князь Московский Иван III получил донос, что к его супруге Софье Палеолог приходили три «лихие бабы» с «зельем». Всех их нашли и утопили в реке. 

В распоряжении дознавателей и судей был целый ряд орудий пыток, начиная от дыбы и заканчивая испытанием огнем и прокалыванием «дьявольских меток» — бородавок и родинок. Разве что популярное на Западе испытание водой в России особо не практиковалось.

Семь кругов ада пришлось пройти золотошвейке царицы Евдокии Лукьяновны (Стрешневой) Дарье Ломановой. Ее вместе с подругой Авдотьей Ярышкиной и несколькими московскими знахарками обвинили в смертях двух малолетних царевичей в начале 1639 года. 

Знахарка, 1867 г.

Знахарка, 1867 г.

Фирс Журавлев

Девушек привязали к дыбе и оттягивали ремни так, что руки и ноги выходили из суставов. Их били по спине ремнями, прижигали огнем. Однако никто из них страшной вины на себя так и не взял. В конце концов, тех, кто после пыток остался в живых, сослали в отдаленные части государства.

В 1716 году в Воинском уставе царь Петр I писал: «Ежели кто из воинских людей найдется идолопоклонник, чернокнижец, ружья заговоритель, суеверный и богохульный чародей: оный по состоянию дела о жестоком заключении, в железах, гоняемым шпицрутен наказан или весьма сожжен имеет быть». 

Конец «охоты»

Преследование ведьм, чародеев, ведунов и колдунов в России, как и в Европе, сошло на нет в эпоху просвещенного абсолютизма во вторую половину 18 века. 

Предсказание.

Предсказание.

Сергей Соломко

Тогда, в период правления Екатерины II вместо костра обвиненных в ворожбе чаще всего приговаривали к наказаниями плетьми и шести месяцам пребывания в монастыре. Сами «колдовские» случаи все больше и больше становились предметами насмешек в обществе.

Поэтому когда в 1770-е годы на Камчатке капитан Тенгинской крепости Шмалев сжег местную колдунью в деревянном срубе, это было воспринято как несусветная дикость. Барон Владимир Штейнгель писал с негодованием, что, к сожалению, «сей достойный варварских времен поступок, совершенный в царствование премудрой и человеколюбивой императрицы, сошел Шмалеву с рук даром». 

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