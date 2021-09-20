«Ночные ведьмы»: летчицы, наводившие страх на фашистов

Фашисты называли их «ночными ведьмами», французские летчики из авиаполка «Нормандия – Неман» – «ночными колдуньями», а свои – «сестренками».

Вскоре после начала Великой Отечественной войны в правительстве страны скопилось большое количество писем от летчиц аэроклубов, летных школ, транспортной авиации. Все они настойчиво просили направить их на фронт, чтобы воевать наравне с мужчинами.

В то же время герой Советского Союза летчица Марина Раскова, известная всей стране по легендарному беспосадочному перелету Москва – Дальний Восток на самолете АНТ-37 «Родина», выступила с идеей сформировать специальный женский полк. Ее выслушали и обещали подумать, но подобных формирований практика мировой авиации не знала, поэтому у идеи Расковой нашлось множество противников. А письма все шли и шли…

В конечном итоге летчица добилась от Сталина разрешения сформировать женский авиаполк, и уже осенью 1941-го года начался набор добровольцев. После ускоренного курса подготовки был сформирован 46-й Гвардейский полк, который стал единственным в мире женским подразделением ночных бомбардировщиков.

Справа налево: Мария Кузнецова, Екатерина Буданова и Лидия Литвяк Борис Цейтлин/МАММ/МДФ

Первый приказ по авиагруппе предписывал девушкам постричься «под мальчика», оставив спереди волосы «до пол-уха». Косы можно было оставить только с личного разрешения Марины Расковой, но никто не стал обращаться к знаменитой летчице с таким «пустяком».

27 мая 1942 года авиаполк «Ночные ведьмы» в количестве 115 девушек в возрасте от 17 до 22-х лет прибыл на фронт. Первый боевой вылет состоялся уже 12 июня.

«За Любу!», «За Веру!»

После выполнения задания, 1944 Аркадий Шайхет/Частное собрание

Девушки-летчицы летали на маленьких тихоходных бипланах По-2. Их называли «кукурузниками» или «этажерками». На них до войны обучались летчики. Открытая кабина с плексигласовым козырьком не могла защитить экипаж не только от пуль, но даже от сильного ветра. Радиосвязи не было, скорость самолета всего 120 км/час, высота – 3 км. Единственное вооружение – пистолеты ТТ. Пулеметы на этих самолетах появились только в 1944-м году.

Бомбового отсека не было, и бомбы подвешивались прямо под брюхо самолёта. Много бомб По-2 поднять не мог, но зато они попадали в цель с исключительной точностью. Мелкие бомбы штурманы возили у себя на коленях и сбрасывали руками через борт самолета. Девушки летали ночью, делая до десяти вылетов. Пилоты выключали мотор, и в тишине на врага падали бомбы. Перевозили летчицы и грузы для партизан: медикаменты, боеприпасы, продовольствие, почту.

Летчицы 46-го женского авиационного Таманского полка, 1942 Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Немцы называли ПО-2 «рус фанер» из-за деревянного каркаса, обшитого фанерой. За каждый сбитый самолет немецкий летчик получал высшую награду – «железный крест».

На бомбах летчицы писали «За Родину!», но после первых погибших подруг появились надписи: «За Любу!», «За Веру!»

Кем на самом деле были Ночные ведьмы?

Штурман Елена Саликова и летчица Анна Высоцкая Евгений Халдей/МАММ/МДФ

Экипаж ПО-2 состоял из летчика и штурмана. Штурманами в основном были студентки вузов. Полина Гельман училась на историческом, Ирина Ракобольская – на физическом факультете Московского университета, Раиса Аронова – в Московском авиационном институте. Они вносили в полк особую атмосферу: читали лекции, выпускали журналы, писали стихи.

Командиром 46-го Гвардейского авиаполка была Евдокия Бершанская, единственная женщина – кавалер полководческого ордена Суворова. Под ее командованием полк сражался до конца войны. Всего за годы войны летчицы 46-го Гвардейского Таманского ордена Красного Знамени и ордена Суворова авиаполка совершили около 24 тысяч боевых вылетов.

Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка Евгений Халдей/МАММ/МДФ

День Победы девушки встретили недалеко от Берлина. Они вспоминали своих подруг, не доживших до этого счастливого дня. В боях за Родину геройски погибли 33 летчицы. Девять летчиц стали Героями Советского Союза.