Как очаровательные молодые ведьмы ездят на наших поездах (КАРТИНКИ)

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Russia Beyond

Юлия Журавлева
Чай в подстаканниках, лапша быстрого приготовления, Баба-Яга и много-много котиков. Российская художница передала волшебную атмосферу путешествий на поезде.

Молодые девушки, вооружившись котиками, гитарами и метлами, отправляются на путешествие в российском поезде - таков основной сюжет серии артов 31-летней художницы из Омска Юлии Журавлевой.  

Юлия Журавлева

Профессионально Юлия рисует восемь лет, ее основные герои - это ведьмы, живущие в российских реалиях. 

Юлия Журавлева

В одной из ее более ранних серий молодые ведьмы жили в обыкновенных хрущевках, летали на метле в магазин продуктов и подрабатывали курьерами в службе доставки.

Юлия Журавлева

«Меня вдохновляют мифология, постсоветский антураж и бытовые сюжеты, и я люблю сочетать их элементы в своих работах. Задумка с поездами пришла мне в голову органично уже после работ, которые я нарисовала ранее. Серия с ведьмами в нашей повседневности мне так полюбилась, что я решила отправить их в путешествие. И конечно, ни один транспорт не так романтичен, как поезд», — рассказала Журавлева об идее создания серии. 

Юлия Журавлева

В рисунках ведьмы пьют чай с лимоном в подстаканниках, с помощью магии удерживают в воздухе бутерброды с колбасой и из окна поезда приветствуют других ведьм, которые предпочли путешествие на метлах.

Юлия Журавлева

На одном из рисунков Баба-Яга закидывает ведьмам пирожки прямо через окно поезда.  

Юлия Журавлева

На другом две ведьмы решили использовать кота для мести пассажиру за его рваные (и вероятно пахнущие) носки.

Юлия Журавлева

На третьем златовласая девушка просто смотрит в окно в мечтах о том, что скоро окажется на природе. 

Юлия Журавлева

По словам художницы, она не путешествовала на поезде несколько лет, за исключением ночного перегона из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, однако у нее по-прежнему остались теплые воспоминания о поездках в студенческой компании.  

Юлия Журавлева

«Безусловно, в поездах, и особенно плацкарте, есть свой дискомфорт, но поехать с друзьями в длительную поездку, когда тебе 18-20 лет, – это отличное времяпровождения, и запомнилось только хорошее. Игры в карты, сладкий чай и ночная болтовня – когда ещё этим насладиться, как не в студенчестве?», — вспоминает Журавлева. 

Юлия Журавлева

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