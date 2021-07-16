Как очаровательные молодые ведьмы ездят на наших поездах (КАРТИНКИ)

Молодые девушки, вооружившись котиками, гитарами и метлами, отправляются на путешествие в российском поезде - таков основной сюжет серии артов 31-летней художницы из Омска Юлии Журавлевой.

Профессионально Юлия рисует восемь лет, ее основные герои - это ведьмы, живущие в российских реалиях.

В одной из ее более ранних серий молодые ведьмы жили в обыкновенных хрущевках, летали на метле в магазин продуктов и подрабатывали курьерами в службе доставки.

«Меня вдохновляют мифология, постсоветский антураж и бытовые сюжеты, и я люблю сочетать их элементы в своих работах. Задумка с поездами пришла мне в голову органично уже после работ, которые я нарисовала ранее. Серия с ведьмами в нашей повседневности мне так полюбилась, что я решила отправить их в путешествие. И конечно, ни один транспорт не так романтичен, как поезд», — рассказала Журавлева об идее создания серии.

В рисунках ведьмы пьют чай с лимоном в подстаканниках, с помощью магии удерживают в воздухе бутерброды с колбасой и из окна поезда приветствуют других ведьм, которые предпочли путешествие на метлах.

На одном из рисунков Баба-Яга закидывает ведьмам пирожки прямо через окно поезда.

На другом две ведьмы решили использовать кота для мести пассажиру за его рваные (и вероятно пахнущие) носки.

На третьем златовласая девушка просто смотрит в окно в мечтах о том, что скоро окажется на природе.

По словам художницы, она не путешествовала на поезде несколько лет, за исключением ночного перегона из Москвы в Санкт-Петербург и обратно, однако у нее по-прежнему остались теплые воспоминания о поездках в студенческой компании.

«Безусловно, в поездах, и особенно плацкарте, есть свой дискомфорт, но поехать с друзьями в длительную поездку, когда тебе 18-20 лет, – это отличное времяпровождения, и запомнилось только хорошее. Игры в карты, сладкий чай и ночная болтовня – когда ещё этим насладиться, как не в студенчестве?», — вспоминает Журавлева.