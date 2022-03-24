Как в России боролись с матом в разные времена

Кира Лисицкая (Фото: Unsplash; Общественное достояние) Кира Лисицкая (Фото: Unsplash; Общественное достояние)

Мат - одна из ярких особенностей русского языка. Кажется, он всегда был полноправной частью культуры, и с его помощью настроение или мысли обретают даже более ясное значение. Такого разнообразия и количество матерных слов не встретить в других языках, хотя в русском это лишь производные от нескольких «корней».

Как относились к мату в древности

Кира Лисицкая (Фото: Unsplash; Общественное достояние) Кира Лисицкая (Фото: Unsplash; Общественное достояние)

Бранными словами пользовались еще славянские языческие племена. С их помощью проводили обряды - например, изгоняли нечистую силу из избы.

Чтобы показать, какими варварами были язычники, в первой русской летописи «Повести временных лет» говорится, что до крещения Руси славянские племена «жили в лесу, как и все звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при снохах».

В христианской традиции сквернословие считается грехом, а те, кто употребляет матерные слова - обуреваемыми бесами. В житиях святых нередко встречаются эпизоды, где героя, сквернословящего и, особенно, хулящего Иисуса, начинает истязать нечистый дух.

Хотя сквернословие не одобряется церковью, бранные слова встречаются в самых разных источниках, в том числе берестяных грамотах XI века и различных документах. И даже представитель духовенства протопоп Аввакум в своем житие весьма активно пользуется разнообразной бранью - это было одной из причин, почему собственное житие, написанное им в XVII веке, было долгое время запрещено и опубликовано только в начале XIX века.

Первые запреты и наказания

Кира Лисицкая (Фото: Unsplash; Общественное достояние) Кира Лисицкая (Фото: Unsplash; Общественное достояние)

«Лай», то есть бранная ругань, не одобрялась и многими князьями древней Руси. По расхожему мнению, за мат в общественных местах при Иване III и Василии III наказывали розгами или кнутом. Иван Грозный проводил антиматерную пропаганду по всей стране.

В 1648 году царь Алексей Михайлович издал первый указ о запрете сквернословия с отметкой о каре - «за такие супротивные христианскому закону ... быти от Нас в великой опале и в жестоком наказаньи». Царь преследовал и скоморохов - уличных музыкантов, чьи песни были весьма фривольного содержания.

Расцвет мата и жестокие наказания

Кира Лисицкая (Фото: Unsplash; Общественное достояние) Кира Лисицкая (Фото: Unsplash; Общественное достояние)

Впрочем, запреты практически не работали, а при Петре I разгул только усилился - царь и сам не гнушался скверных слов. При этом он требовал строгого порядка в армии, и в «Воинском уставе» 1715 года несколько пунктов посвящено сквернословию и наказаниям богохульников. Последним грозило прижигание языка раскаленным железом и даже отсечение головы.

Чуть мягче было наказание для ругани, которая не содержала богохульства, а прозвучала «токмо из легкомыслия». На первый и второй раз солдат-матершинник мог был заключен в карцер и лишен жалования, но на третий и расстрелян.

С XVIII века цензура бдительно следила за тем, чтобы мат не появлялся в печатной продукции, поэтому его стали называть «нецензурной» лексикой. При этом личная переписка высокообразованных людей вполне могла содержать бранные слова, а главный русский поэт Александр Пушкин известен в том числе и тем, что писал веселые матерные стихи.

Мат в СССР

Кира Лисицкая (Фото: Общественное достояние) Кира Лисицкая (Фото: Общественное достояние)

Советская власть вместе с ликвидацией безграмотности, ставила задачу облагородить язык. И все же мат по-прежнему был в обращении среди народных масс - и особенно в тюрьмах и лагерях.

В советском печатном и публичном слове мат был недопустим. В Уголовном кодексе не были четко прописаны наказания именно за «матерные слова», хотя за «оскорбительное проявление неуважения», «публичное оскорбление» и «проявление неуважения к отдельным гражданам или обществу в целом», граждан могли лишить свободы до шести месяцев или даже до года.

Впрочем, запреты только усиливали желание исследовать «народный язык» - в советской неофициальной литературе и музыке мат все же встречался и распространялся посредством самиздата.

Можно ли материться сейчас?

Кира Лисицкая (Фото: Unsplash; Getty Images) Кира Лисицкая (Фото: Unsplash; Getty Images)

С 2014 года в России действует закон о запрете ненормативной лексики в публичном пространстве - в литературе, в СМИ, в театре и кино, на концертах и массовых мероприятиях. А печатная и аудиовизуальная продукция с использованием ненормативной лексики должна содержать особую пометку. За нарушение закона предусмотрен штраф или даже арест до 15 суток. С 2021 года в России штрафом наказывают и за мат в Интернете, если он и другие неприличные высказывания направлены в отношении других лиц и с целью оскорбления.

По подсчетам экспертов, количество мата в интернете после введения запрета, только увеличилось. Филолог Андрей Щербаков из Института русского языка имени А.С. Пушкина считает, что государство, конечно, должно регулировать сферу публичной коммуникации, но невозможно приставить «лингвистического полицейского» ко всем гражданам: «Гораздо важнее сосредоточить усилия на повышении общего культурного уровня».

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