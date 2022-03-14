Первый русский самолет

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Борис Егоров

Общественное достояние
Паровой аэроплан этого русского изобретателя поднялся в воздух на 20 лет раньше знаменитого самолета братьев Райт. Хотя продолжительным этот полет не был.

Мореплаватель, который хотел летать

Всю свою жизнь он провел в море, но при этом всегда мечтал о небе. Дослужившийся до контр-адмирала Александр Федорович Можайский вошел в историю как изобретатель первого русского самолета.

Александр Федорович Можайский.

Александр Федорович Можайский.

Алексей Варфоломеев/Sputnik

Оставив службу в начале 1860-х годов, Можайский полностью посвятил себя авиаконструированию. Часами он наблюдал за полетами птиц, изучал их анатомию, создавал воздушные змеи и сам испытывал их в небе. Такие эксперименты не раз заканчивались для него травмами.

В 1876 году в манеже Берейторской кавалерийской школы в Санкт-Петербурге Александр Федорович продемонстрировал публике свою первую небольшую летающую модель самолета. Тягу лодочке-фюзеляжу создавали воздушные винты, приводимые в движение заведенной часовой пружиной. «Летунья» развивала скорость до 5 м/с, неся груз весом в один килограмм.

Воздушный змей, на котором создатель первого самолета Александр Федорович Можайский поднялся в воздух во время эксперимента в Подольской губернии в 1876 году.

Воздушный змей, на котором создатель первого самолета Александр Федорович Можайский поднялся в воздух во время эксперимента в Подольской губернии в 1876 году.

ТАСС

«Изобретатель весьма верно решил давно стоящий на очереди вопрос воздухоплавания», — писал о модели Можайского инженер-кораблестроитель полковник Павел Богословский: «Аппарат, при помощи своих двигательных снарядов, не только летает, бегает по земле, но может и плавать. Быстрота полета аппарата изумительная; он не боится ни тяжести, ни ветра и способен летать в любом направлении... Опыт доказал, что существовавшие до сего времени препятствия к плаванию в воздухе блестяще побеждены нашим даровитым соотечественником». 

Следующим шагом для Можайского стало создание «воздухоплавательного снаряда» в натуральную величину, «на котором силою машины и направлением аппарата мог бы управлять человек». 

«Жар-Птица» 

Изображение одной из летающих моделей самолёта, изготовленных А.Ф. Можайским.

Изображение одной из летающих моделей самолёта, изготовленных А.Ф. Можайским.

Общественное достояние

Для разработки полноценного самолета авиаконструктору требовалось финансирование.  Учитывая тот факт, что в 1877 году началась война против Османской империи, он полагал, что сможет заинтересовать военное ведомство. Однако специальные комиссии нашли проект Можайского недостаточно убедительным и слишком дорогостоящим, чтобы тратить на него государственные деньги.

«Я желал быть полезным своему Отечеству и занялся разработкой моего проекта, для чего я оставил место своего служения, отказался от другого, тоже выгодного по содержанию и карьере», — сокрушался Александр Федорович: «Сначала я проживал и расходовал небольшие наличные средства, затем делал долги, продавал и закладывал все, что имеет ценное, даже часы и обручальные кольца…  И только доведенный до крайности, до нищеты, не имея уже приличной офицеру одежды, я просил у правительства не награды, а насущного куска хлеба…» 

Рисунок самолета Можайского.

Рисунок самолета Можайского.

Общественное достояние

Государство отказалось полностью финансировать проект, но, тем не менее, выделило ему часть средств для продолжения разработок. Медленно и тяжело, но работа все-равно продолжалась, и к 1884 году первый русский самолет, названный Можайским в честь персонажа славянских сказок «Жар-Птицей», был готов.

Прерванный полет

«Моноплан представлял собой лодку с деревянными ребрами, обтянутыми материей. К бортам лодки прикреплены были прямоугольные крылья, слегка выгнутые, выпуклостью вверх. Все обтянуто тонкой шелковой материей, пропитанной лаком. Переплеты крыльев деревянные (сосновые)... Крылья приходились приблизительно на сажень (чуть больше двух метров — прим. Russia Beyond) от земли. В лодке две мачты. Крылья удерживались проволочными веревками, натянутыми к мачтам и к подставкам. Двигателей два, расположены в передней части лодки… Винтов было три о четырех лопастях каждый…» — так творение Можайского описывала газета «Новое время». 

Модель самолёта Можайского в Государственном Политехническом музее.

Модель самолёта Можайского в Государственном Политехническом музее.

Владимир Галин

Длина весившего почти тонну самолета составляла 15 метров, а размах крыльев — 24 метра. Тягу обеспечивали два паровых двигателя британской компании «Арбекер-Хамкенс» мощностью 10 и 20 лошадиных сил. 

Осенью 1884 года «Жар-Птице» устроили испытания на одном из полей вблизи Санкт-Петербурга. Для разбега самолета здесь соорудили взлетную дорожку в виде наклонного деревянного настила. Ввиду солидного возраста Александра Федоровича (57 лет) было решено, что за штурвал сядет механик.

Модель самолета конструкции Александра Можайского в музее при военно-воздушной, Краснознаменной ордена Кутузова, академии имени Юрия Гагарина.

Модель самолета конструкции Александра Можайского в музее при военно-воздушной, Краснознаменной ордена Кутузова, академии имени Юрия Гагарина.

Рунов/Sputnik

Паровой аэроплан Можайского разогнался по деревянным рельсам, взмыл в воздух и, пролетев по прямой около ста метров, стал снижаться — подвели маломощные двигатели. При посадке было повреждено крыло самолета. 

Авиаконструктор испытывал смешанные чувства: с одной стороны самолет осуществил успешный взлет, с другой — для полноценного полета его надо было еще сильно дорабатывать. Осуществить задуманное скончавшийся в 1890 году Александр Федорович так и не успел. Заброшенная «Жар-Птица» сгорела спустя пять лет после его смерти.

Модель самолета Можайского.

Модель самолета Можайского.

А.Варфоломеев/Sputnik

Наследие изобретателя, тем не менее, не пропало даром. Его разработки были успешно использованы в начале 20 века при создании таких самолетов-гигантов, как «Русский витязь», «Святогор» и «Илья Муромец».      

История
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