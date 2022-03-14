Первый русский самолет

Паровой аэроплан этого русского изобретателя поднялся в воздух на 20 лет раньше знаменитого самолета братьев Райт. Хотя продолжительным этот полет не был.

Мореплаватель, который хотел летать

Всю свою жизнь он провел в море, но при этом всегда мечтал о небе. Дослужившийся до контр-адмирала Александр Федорович Можайский вошел в историю как изобретатель первого русского самолета.

Александр Федорович Можайский. Алексей Варфоломеев/Sputnik Алексей Варфоломеев/Sputnik

Оставив службу в начале 1860-х годов, Можайский полностью посвятил себя авиаконструированию. Часами он наблюдал за полетами птиц, изучал их анатомию, создавал воздушные змеи и сам испытывал их в небе. Такие эксперименты не раз заканчивались для него травмами.

В 1876 году в манеже Берейторской кавалерийской школы в Санкт-Петербурге Александр Федорович продемонстрировал публике свою первую небольшую летающую модель самолета. Тягу лодочке-фюзеляжу создавали воздушные винты, приводимые в движение заведенной часовой пружиной. «Летунья» развивала скорость до 5 м/с, неся груз весом в один килограмм.

Воздушный змей, на котором создатель первого самолета Александр Федорович Можайский поднялся в воздух во время эксперимента в Подольской губернии в 1876 году. ТАСС ТАСС

«Изобретатель весьма верно решил давно стоящий на очереди вопрос воздухоплавания», — писал о модели Можайского инженер-кораблестроитель полковник Павел Богословский: «Аппарат, при помощи своих двигательных снарядов, не только летает, бегает по земле, но может и плавать. Быстрота полета аппарата изумительная; он не боится ни тяжести, ни ветра и способен летать в любом направлении... Опыт доказал, что существовавшие до сего времени препятствия к плаванию в воздухе блестяще побеждены нашим даровитым соотечественником».

Следующим шагом для Можайского стало создание «воздухоплавательного снаряда» в натуральную величину, «на котором силою машины и направлением аппарата мог бы управлять человек».

«Жар-Птица»

Изображение одной из летающих моделей самолёта, изготовленных А.Ф. Можайским. Общественное достояние Общественное достояние

Для разработки полноценного самолета авиаконструктору требовалось финансирование. Учитывая тот факт, что в 1877 году началась война против Османской империи, он полагал, что сможет заинтересовать военное ведомство. Однако специальные комиссии нашли проект Можайского недостаточно убедительным и слишком дорогостоящим, чтобы тратить на него государственные деньги.

«Я желал быть полезным своему Отечеству и занялся разработкой моего проекта, для чего я оставил место своего служения, отказался от другого, тоже выгодного по содержанию и карьере», — сокрушался Александр Федорович: «Сначала я проживал и расходовал небольшие наличные средства, затем делал долги, продавал и закладывал все, что имеет ценное, даже часы и обручальные кольца… И только доведенный до крайности, до нищеты, не имея уже приличной офицеру одежды, я просил у правительства не награды, а насущного куска хлеба…»

Рисунок самолета Можайского. Общественное достояние Общественное достояние

Государство отказалось полностью финансировать проект, но, тем не менее, выделило ему часть средств для продолжения разработок. Медленно и тяжело, но работа все-равно продолжалась, и к 1884 году первый русский самолет, названный Можайским в честь персонажа славянских сказок «Жар-Птицей», был готов.

Прерванный полет

«Моноплан представлял собой лодку с деревянными ребрами, обтянутыми материей. К бортам лодки прикреплены были прямоугольные крылья, слегка выгнутые, выпуклостью вверх. Все обтянуто тонкой шелковой материей, пропитанной лаком. Переплеты крыльев деревянные (сосновые)... Крылья приходились приблизительно на сажень (чуть больше двух метров — прим. Russia Beyond) от земли. В лодке две мачты. Крылья удерживались проволочными веревками, натянутыми к мачтам и к подставкам. Двигателей два, расположены в передней части лодки… Винтов было три о четырех лопастях каждый…» — так творение Можайского описывала газета «Новое время».

Модель самолёта Можайского в Государственном Политехническом музее. Владимир Галин Владимир Галин

Длина весившего почти тонну самолета составляла 15 метров, а размах крыльев — 24 метра. Тягу обеспечивали два паровых двигателя британской компании «Арбекер-Хамкенс» мощностью 10 и 20 лошадиных сил.

Осенью 1884 года «Жар-Птице» устроили испытания на одном из полей вблизи Санкт-Петербурга. Для разбега самолета здесь соорудили взлетную дорожку в виде наклонного деревянного настила. Ввиду солидного возраста Александра Федоровича (57 лет) было решено, что за штурвал сядет механик.

Модель самолета конструкции Александра Можайского в музее при военно-воздушной, Краснознаменной ордена Кутузова, академии имени Юрия Гагарина. Рунов/Sputnik Рунов/Sputnik

Паровой аэроплан Можайского разогнался по деревянным рельсам, взмыл в воздух и, пролетев по прямой около ста метров, стал снижаться — подвели маломощные двигатели. При посадке было повреждено крыло самолета.

Авиаконструктор испытывал смешанные чувства: с одной стороны самолет осуществил успешный взлет, с другой — для полноценного полета его надо было еще сильно дорабатывать. Осуществить задуманное скончавшийся в 1890 году Александр Федорович так и не успел. Заброшенная «Жар-Птица» сгорела спустя пять лет после его смерти.

Модель самолета Можайского. А.Варфоломеев/Sputnik А.Варфоломеев/Sputnik

Наследие изобретателя, тем не менее, не пропало даром. Его разработки были успешно использованы в начале 20 века при создании таких самолетов-гигантов, как «Русский витязь», «Святогор» и «Илья Муромец».