10 самых вкусных блюд из картофеля

Завезенный Петром I овощ вошел в нашу жизнь, как родной. Среди миллиона способов его готовить, мы нашли самые-самые...

1. Жареная картошка с грибами

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Наиболее вкусным блюдо получается, конечно, со свежесобранными грибами, но и шампиньоны из магазина тоже подойдут. У блюда есть несколько секретов. Порезанный на ломтики картофель перед приготовлением нужно ополоснуть холодной водой, чтобы смыть крахмал, - в этом случае он не склеится. Жарить лучше небольшими порциями, крышку от сковородки не закрывать и не часто перемешивать. Грибы и мелко порезанный лук лучше обжарить отдельно и лишь в конце смешать.

2. Драники

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Это оладьи из тертого картофеля, лука, яиц и муки. Традиционно их подают горячими со сметаной. Иногда к классическим ингредиентам добавляют мясной фарш или кабачок - будет тоже вкусно!

3. Вареники с картофелем

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Это одно из традиционных блюд славянской кухни, аналог итальянских равиоли. Вареники подают с обжаренным луком, со сметаной, мелко порубленной зеленью или сливочным маслом. Главный секрет незамысловатого блюда - эластичное тесто, которое не рвется при варке и не трескается при заморозке.

4. Шаньги

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Шаньги - это уральские открытые пирожки с начинкой. Часто в ее роли выступает картофель, яйцо и сливочное масло. Такие круглые лепешки дают даже детям в детском саду.

5. Мясное рагу с картофелем в горшочке

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Ломтики картофеля, кусочки мяса и овощей (морковь, баклажаны, грибы, помидоры, фасоль или горошек) запекаются в керамическом горшочке в духовке - получается очень сытное блюдо.

6. Печеный картофель с сыром и мясом

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Один из популярных видов российского фастфуда - огромная запеченная картофелина с тертым сыром и сливочным маслом внутри. Начинки в разрезанную пополам картофелину могут быть добавлены самые разные, от крабового салата, маринованных грибов до соленой рыбы. Блюдо хорошо тем, что быстро готовится дома в духовке или камине.

7. Картофельное пюре

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Классика жанра, главный гарнир в студенческих столовых и любых застолий. В русское пюре добавляют небольшое количество сливочного масла, подогретое молоко, чтобы пюре не стало серым, и мнут толкушкой (блендер используется редко).

8. Картофельная запеканка

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Это блюдо едят в России с детского сада. Запеканка может готовиться как из порезанного кружочками картофеля, так и из пюре. Распространенный вариант - когда между двумя слоями пюре кладут мясной фарш с мелко нарезанным луком и запекают в духовке. Подают со сметаной.

9. Жареные пирожки с картошкой

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В русской кухне множество закрытых пирожков с солеными и сладкими начинками, но, пожалуй, самый популярный - с картофельным пюре и луком. Иногда внутрь добавляют и обжаренные грибы.

10. Картофельный салат с луком

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Картофельный салат в американской или немецкой кухнях - обычное дело. На русском столе он не столь распространен, но тоже присутствует. Советская «Книга о вкусной и здоровой пище» рекомендует готовить его так: отваренный и нарезанный кубиками картофель заправить смесью из растительного масла и небольшого количества уксуса, посыпать укропом, петрушкой, зеленым луком, посолить и поперчить. Такой салат подается к мясу и рыбе или как отдельное блюдо.