Как советская женщина стала танкистом, чтобы отомстить немцам за мужа

Нацисты убили ее любимого. Простая телефонистка продала все, чтобы оплатить выпуск танка, и добилась, чтобы ей разрешили на нем бить врага.

Месть за любимого

Для Марии Октябрьской муж был буквально всем в жизни. Когда в августе 1941 года она узнала, что полковой комиссар 206-й стрелковой дивизии Илья Октябрьский пал смертью храбрых в ходе боев под Киевом, мир для нее перевернулся.

Мария Октябрьская и ее муж Илья Октябрьский. Архив Томского областного краеведческого музея Архив Томского областного краеведческого музея

Горя желанием немедленно отправиться на фронт, безутешная вдова обратилась в военкомат, но тридцатишестилетней телефонистке, да еще и с туберкулезом шейного позвонка отказали.

Тогда Мария Васильевна решила пойти другим путем и стала активно участвовать в сборе средств для Красной Армии: помимо основной работы вышивала и продавала салфетки, скатерти, наволочки и платки. Более того, она распродала почти все свое имущество.

Мария Октябрьская. Архив Томского областного краеведческого музея Архив Томского областного краеведческого музея

В результате собранные деньги Октябрьская весной 1943 года направила в Фонд обороны и тут же написала Сталину письмо с просьбой позволить ей отправиться на войну: «За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в госбанк на построение танка все свои личные сбережения — 50000 рублей. Танк прошу назвать “Боевая подруга“ и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка».

Долгожданный ответ из Кремля вскоре пришел — Сталин пошел навстречу просьбе Марии Васильевны. Уже в октябре 1943 года бывшая телефонистка на «отлично» закончила Омское танковое училище по специальности механик-водитель танка.

В боях

Танк «Боевая подруга». Общественное достояние Общественное достояние

Служить Октябрьской предстояло на построенном на ее средства среднем танке Т-34-76 младшего лейтенанта Петра Чеботько в составе 26-й гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса Западного фронта. Как она и хотела, танк назвали «Боевой подругой».

Первый бой Мария Васильевна приняла в октябре 1943 года в Витебской области советской Белоруссии. «Можете за меня радоваться — получила боевое крещение», — писала Октябрьская сестре: «Бью гадов. Иногда от злости не вижу света».

Мария Октябрьская и ее танк «Боевая подруга». Архив Томского областного краеведческого музея Архив Томского областного краеведческого музея

18 ноября в районе деревни Новое Село «Боевая подруга» раздавила артиллерийское орудие и уничтожила до полусотни вражеских солдат. В результате попадания танк оказался обездвижен и двое суток отбивал атаки противника, пока не подоспела подмога.

В бою у совхоза Крынки 18 января 1944 года Октябрьская снова проявила себя: ее Т-34 подавил три немецких пулеметных гнезда и уничтожил двадцать солдат и офицеров вермахта. Поврежденную гусеницу экипажу пришлось ремонтировать прямо под огнем противника.

Памятник «Боевой подруге». Архив Томского областного краеведческого музея Архив Томского областного краеведческого музея

Именно в этот момент Мария Васильевна была тяжело ранена. Осколок снаряда попал в ее левый глаз и, как вскоре выяснилось, достал до большого полушария мозга.

Несколько месяцев Октябрьской пришлось провести в госпитале, где ей вручили Орден Отечественной войны I степени.

Врачи долго боролись за жизнь танкистки, но чуда не произошло. 15 марта 1944 года Мария Октябрьская скончалась. Ее похоронили у кремлевской стены города Смоленска, а 2 августа того же года за мужество и героизм, проявленные в боях, посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Памятник Герою Советского Союза М. В. Октябрьской в Томске. AndreyTomskiy (CC BY-SA 4.0) AndreyTomskiy (CC BY-SA 4.0)

Танк «Боевая подруга» был подбит под Кенигсбергом, однако в честь знаменитой «тридцатьчетверки» это имя было присвоено еще нескольким боевым машинам.