До и после: фото героев Великой Отечественной теперь в цвете

Слева направо: младший лейтенант Жилеостов, младший лейтенант Анатолий Григорьевич Иванов, младший лейтенант Болдырев, старший лейтенант Николай Петрович Александров, Дмитрий Андрианович Шпигун, Н.А. Крицын, Владимир Горбачев. Левашово, Ленинградская область, 1943 год
Участвовала в Вильнюсской и Инстербургско-Кёнигсбергской операциях и западные СМИ прозвали ее «невидимым ужасом Восточной Пруссии». Скончалась от ран, полученных в бою.
Заместитель командирa эскадрильи 125-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 4-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии, Долина выполнила 72 боевых вылета на пикирующем бомбардировщике Пе-2, сбросила на противника 45 тонн бомб. В шести воздушных боях сбила 3 истребителя противника.
Эти женщины могли не только толкать грузовик, они состояли в 46-ом гвардейском ночном бомбардировочном авиационному полку. Они наводили страх на немцев, которые даже прозвали их «Ночные ведьмы».
Командир «Ночных ведьм»: Евдокия Бершанская (слева) и штурман полка Лариса Розанова.
Имя этой девушки не известно, но известно, что она была лейтенантом медицинской службы и имела две медали «За боевые заслуги», а также медаль «За оборону Кавказа».
Этих двоих молодых людей можно представить героями фильма «В бой идут одни старики», но они воевали по-настоящему, служили в противотанковой артиллерии.
Берлин в первые дни после Победы, 1945 год. Военная регулировщица направляет машины у Бранденбургских ворот.
Легендарный снайпер 163-й стрелковой дивизии старший сержант Семён Данилович Номоконов (1900—1973), эвенк по национальности, потомственный охотник, ликвидировал 367 солдат и офицеров противника, включая одного немецкого генерал-майора. 1942. Автор фото: Петр Бернштейн
Михаилу Смирнову был всего 21 год, когда закончилась война. У молодого танкиста было три медали и четыре ордена.