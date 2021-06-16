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До и после: художница раскрасила портреты известных писателей (ФОТО)
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16 ИЮНЯ 2021
Russia Beyond
Художница Ольга Ширнина, известная на просторах интернета под ником Klimbim, раскрашивает старые черно-белые снимки. Писатели на этих фото словно ожили и смотрят на нас из прошлых столетий.
Лев Толстой
Общественное достояние/Klimbim
Антон Чехов
Общественное достояние/Klimbim
Владимир Маяковский
Общественное достояние/Klimbim
Сергей Есенин
Общественное достояние/Klimbim
Михаил Булгаков
Общественное достояние/Klimbim
Максим Горький с женой Екатериной Пешковой
Общественное достояние/Klimbim
Осип Мандельштам
Общественное достояние/Klimbim
Анна Ахматова
Общественное достояние/Klimbim
Владимир Высоцкий
Общественное достояние/Klimbim
Искусство
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