До и после: художница раскрасила портреты известных писателей (ФОТО)

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Russia Beyond
Художница Ольга Ширнина, известная на просторах интернета под ником Klimbim, раскрашивает старые черно-белые снимки. Писатели на этих фото словно ожили и смотрят на нас из прошлых столетий.

Лев Толстой

Общественное достояние/Klimbim

Антон Чехов

Общественное достояние/Klimbim

Владимир Маяковский

Общественное достояние/Klimbim

Сергей Есенин

Общественное достояние/Klimbim

Михаил Булгаков

Общественное достояние/Klimbim

Максим Горький с женой Екатериной Пешковой

Общественное достояние/Klimbim

Осип Мандельштам

Общественное достояние/Klimbim

Анна Ахматова

Общественное достояние/Klimbim

Владимир Высоцкий

Общественное достояние/Klimbim

Искусство
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