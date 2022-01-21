Самые смешные имена российских кораблей

Сразу несколько линейных кораблей и даже две плавучие батареи носили имя «Не тронь меня». По морям также ходили «Крикуны», «Микробы», «Мартышки», «Пивоносцы» и «Шутки».

«Грозный», «Храбрый», «Громобой», «Беспощадный» — эти имена кораблей русского и советского флотов должны были внушать гордость морякам и рождать страх у неприятеля. Встречались, однако, такие имена, которые могли вызвать лишь недоумение или улыбку.

«Три рюмки»

Царь Петр I нередко с юмором подходил к вопросу выбора имен для кораблей созданного им военно-морского флота. Так, один из баркалонов (парусно-гребное военное судно) он окрестил «Тремя рюмками», предположительно в честь многочисленных пиров и застолий, которые он так любил устраивать.

36-пушечный корабль, чьим девизом стала фраза «Держи во всех делах меру», был достроен к 1700 году. Его долго готовили к выходу в Азовское море, но этого по неизвестным причинам так и не произошло. «Три рюмки» долго гнил на реке Дон, пока в 1710 году его наконец не разобрали.

«Пивоносец» и «Виноносец»

«Здесь будет город заложен». Николай Добровольский/Центральный военно-морской музей Николай Добровольский/Центральный военно-морской музей

Несмотря на свои характерные имена, «Пивоносец» и «Виноносец» занимались вовсе не развозом горячительных напитков. В ходе Северной войны против Швеции они первоначально использовались как транспортные суда, а в 1705 году были переделаны в бомбардирские корабли для обстрела приморских крепостей и береговых укреплений противника.

Забавные имена для своих кораблей Петр I в данном случае придумал не сам, а позаимствовал у своих учителей в морском деле — голландцев.

«Не тронь меня»

Это необычное имя носил целый ряд линейных кораблей, построенных в период с 1725 года по 1832 год. С предостережением врагу оно, однако, никакой связи не имело.

Корабли были названы так в честь евангельского сюжета, описывающего первое после Воскресения явление Иисуса Христа Марии Магдалине. Спаситель тогда произнес: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20:17).

В 1864 году на воду была спущена броненосная плавучая батарея «Не тронь меня», больше сорока лет прослужившая в составе Балтийского флота, а в 1908 году переделанная в сухогрузную баржу. Свой путь судно завершило в ходе Великой Отечественной войны, затонув на Неве во время блокады Ленинграда.

Броненосная плавучая батарея «Не тронь меня». Архивное фото Архивное фото

Удивительно, но библейское имя «Не тронь меня!» носила также плавучая зенитная батарея советского Черноморского флота, оборонявшая в 1941-1942 годах Севастополь. В данном случае, однако, имя выбрали не как отсылку к евангельскому сюжету, но как дань уважения одноименным кораблям русского императорского флота и особенно служившей на Балтике броненосной плавучей батареи.

«Крикун»

Построенный в Ньюкасле в 1857 году колесный пароход «Крикун» служил на русском Черноморском флоте не только как буксир, но и как военный корабль. Для этого в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 года на него установили два 4-фунтовых орудия.

Судьбоносным и трагическим местом в жизни «Крикуна» стал крымский мыс Ак-Бурун. Именно здесь в 1861 году пароход прославился, спасая экипаж с потерпевшего крушение пароходофрегата «Херсонес». Здесь же 26 апреля 1878 года он уже сам налетел на камни и затонул.

«Шутка»

Первоначально построенный в 1871 году паровой катер «Шутка» предназначался для речных прогулок цесаревича — будущего императора Александра III. Однако заниматься ему в итоге пришлось отнюдь не шуточными вещами.

Накануне русско-турецкой войны 1877-1878 годов Александр передал его в распоряжение Российского императорского флота и в ходе разразившегося вскоре военного конфликта «Шутка» действовала в качестве минного катера.

8 июня 1877 года катер прикрывал постановку минных заграждений в районе острова Мечка на Дунае, необходимых для защиты переправы русской армии через реку. Когда у острова внезапно появился турецкий пароход «Эрекли», «Шутка» тотчас устремилась к нему и атаковала противника шестовой миной — зарядом взрывчатого вещества, расположенного на конце длинного шеста.

Форт «Александр I». Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)

Несмотря на то, что мина так и не взорвалась, напуганный турецкий пароход тотчас же ретировался. Капитан катера Николай Скрыдлов был удостоен за свой подвиг ордена Святого Георгия 4-й степени.

«Микроб»

В 1897 году в форте «Александр I» на искусственном острове в Финском заливе, прикрывающем подходы к столице Российской империи Санкт-Петербургу, открыли чумную лабораторию. Уединенный форт стал идеальным местом для создания и производства вакцины и иммунной сыворотки против опасной болезни.

Связь форта, ставшего впоследствии известным как «Чумной», с внешним миром осуществлялась с помощью небольшого парохода, получившего очень подходящее в тех условиях имя — «Микроб». Зимой врачи добирались до «большой земли» на санях.