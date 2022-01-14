Как Су-27 воевали против МиГ-29 в небе Африки

Два главных истребителя российского производства никогда в истории не встречались в бою как противники. Это был первый и единственный случай.

Долгие годы эти два истребителя четвертого поколения были основой ВВС России: легкие фронтовые МиГ-29, предназначенные для завоевания господства в воздухе непосредственно над районом боевых действий, и тяжелые сверхзвуковые Су-27, способные перехватывать вражескую авиацию на дальних подступах.

Эти боевые самолеты, выполняя различные задачи, должны были дополнять друг друга в ходе боевых действий. Их соперничество ограничивалось тренировочными боями, однако в 1999 году в ходе эфиопо-эритрейского вооруженного конфликта им пришлось сойтись между собой в смертельной схватке.

Считалось, что в прямом столкновении с более крупным и лучше вооруженным Су-27 у МиГ-29 мало шансов на победу. Тем не менее, исход боя мог решить целый ряд факторов, включая уровень мастерства сидящих за штурвалами истребителей пилотов.

Давний партнер

Российская военная техника появилась в Восточной Африке в конце 1990-х годов не случайно. Десятилетиями Советский Союз поставлял в Эфиопию оружие, направлял туда военных советников и инструкторов, готовивших ее армию.

МиГ-29. Общественное достояние Общественное достояние

После распада СССР эти связи полностью не прекратились. Более того, на Россию в вопросе вооружений после выхода из состава Эфиопии в 1993 году стала частично ориентироваться еще и Эритрея.

Когда в конце 1998 году между этими двумя африканскими государствами начал разгораться вооруженный конфликт за пограничные территории, обе страны обратились к России с намерением приобрести для себя военную технику, в частности — боевые самолеты. Правда, финансовые возможности двух стран были различными.

Летом 1998 года Эритрея закупила у Москвы восемь истребителей МиГ-29А и два МиГ-29УБ. Экономически более развитая Эфиопия смогла себе позволить более дорогостоящие, но и более мощные «сушки». В декабре того же года был заключен контракт на приобретение шести Су-27СК и двух Су-27УБ.

В рамках эфиопо-российского соглашения летчики ВВС Эфиопии прошли на авиабазе Дебре-Зейт теоретическую и практическую подготовку под руководством российских инструкторов. Часть летного и технического состава была направлена на стажировку в Краснодарское высшее военное авиационное училище.

Су-27. Rob Schleiffert (CC BY-SA 2.0) Rob Schleiffert (CC BY-SA 2.0)

Асмэра, в свою очередь, сделала ставку на украинских военных специалистов: пилотов-инструкторов, а также техников, прибывших в Эритрею для обслуживания ее немногочисленного авиапарка ВВС.

Воздушные схватки

Первое боевое столкновение «сушек» и МиГов произошло 21 февраля 1999 года. Два эритрейских самолета попытались организовать для эфиопского истребителя засаду. Су-27, тем не менее, сумел не только вырваться из западни, но и вывести из строя одного из нападавших. Потерю своего самолета эритрейцы, однако, не признали.

25 февраля в небе над эритрейским городом Бадме два Су-27 сошлись в схватке с четверкой МиГов. Последовал обмен ракетными ударами на средней дистанции, не приведший в итоге ни к каким результатам. В ближнем маневренном бою небо вновь осталось за «cушками»: потеряв один самолет, эритрейцы отступили.

16 мая того же года два МиГ-29 патрулировали небо над эритрейским городом Баренту, когда внезапно их атаковали несколько Су-27. Бой был недолгим: один МиГ был сбит, второй был сильно поврежден, но сумел дотянуть до аэродрома в Асмэре. Истребитель, однако, пришлось списать.

Победа всухую

Впервые встретившись со своими собратьями в настоящем воздушном бою, Су-27 одержали над ними уверенную победу. Они завоевали господство в воздухе и стали активно привлекаться к штурмовке наземных целей.

Общественное достояние Общественное достояние

Обеспечив победу в воздухе, «сушки» помогли сухопутным войскам Эфиопии добиться ее и на земле. К лету 2000 году спорные территории были заняты эфиопской армией, и стороны сели за стол переговоров. Тем не менее, для окончательного урегулирования конфликта между странами понадобилось еще 18 лет.

Эритрейцы были восхищены боевыми качествами Су-27СК. Вскоре после окончания боевых действий они, несмотря на тяжелое экономическое положение, нашли средства, чтобы закупить у России для своих ВВС несколько этих истребителей.