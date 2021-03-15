Как СССР захватывал американские самолеты

Для захвата американских истребителей Советы нередко проводили весьма хитроумные операции. Иногда помогал и банальный подкуп пилотов.

Холодная война между США и Советским Союзом стала золотой эрой военной авиации. В ходе многочисленных локальных конфликтов по всему миру поставляемые двумя сверхдержавами враждующим сторонам истребители и бомбардировщики играли далеко не последнюю роль.

От того, чьи самолеты окажутся быстрее, маневреннее и выносливее, нередко зависел исход не только воздушной схватки, но даже конечный результат самой локальной войны. В этих условиях жизненно важным было захватить технику своего противника и узнать о ней буквально каждую мелочь.

Охота за «Сейбром»

«Сейбры». Общественное достояние Общественное достояние

Реактивные истребители МиГ-15 и F-86 «Сейбр» мало уступали друг другу в небе над Кореей в ходе разразившейся здесь в начале 1950-х гг. войны. Заполучить вражеский самолет пытались обе стороны, но удалось это только СССР.

В апреле 1951 года в Северную Корею прибыла специальная группа летчиков испытателей во главе с подполковником Дзюбенко. Ее задачей было принудить F-86 к посадке на северокорейском аэродроме.

Несмотря на то, что группа потерпела неудачу, «Сейбр» все равно вскоре попал в советские руки. В ходе одного из боев 6 октября того же года советский летчик подполковник Евгений Пепеляев так аккуратно повредил американский самолет, что тот почти невредимым сел на северокорейском побережье. Пилота смогла подобрать поисково-спасательная служба ВВС США, но истребитель был захвачен и отправлен в Москву.

Звено F-86 в небе Кореи в 1953 году. Общественное достояние Общественное достояние

В СССР решили скопировать «убийцу МиГов», как прозвали F-86 в западной прессе. На создание «советского Сейбра» конструктору Владимиру Кондратьеву Сталин дал год. Тот, однако, не справился с задачей, а после смерти вождя проект окончательно прикрыли. В итоге было решено освоить для советской авиапромышленности отдельные агрегаты, узлы и материалы трофейного истребителя.

Что же касается американцев, то для захвата МиГ-15 они 1 ноября 1950 года инициировали операцию «Деньжата» (Moolah). За то, чтобы северокорейские летчики сбежали в Южную Корею на исправных истребителях, им обещали большое вознаграждение. Однако операция в целом провалилась. Лишь 21 сентября 1953 года, когда война уже окончилась, пилотируемый перебежчиком Но Гым Соком МиГ-15 приземлился на авиабазе Кимпо вблизи Сеула.

Охота за «Трубкозубом»

F-111, 1964 год. Общественное достояние Общественное достояние

17 марта 1968 года во Вьетнам прибыли шесть новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-111 «Трубкозуб». За свою способность появляться неожиданно и почти бесшумно, стремительно наносить удар и бесследно исчезать северные вьетнамцы прозвали его «шелестящей смертью».

С «Трубкозубом» советская разведка познакомилась еще весной 1967 года на Международном аэрокосмическим салоне в Ле-Бурже. Тщательно охраняемый военной полицией США, он, тем не менее, был многократно сфотографирован советскими агентами с различных ракурсов. Оставалось самое трудное и самое важное — изучить его «начинку».

На деле «Шелестящая смерть» оказалась не такой уж грозной. Уже спустя несколько недель после своего прибытия во Вьетнам два самолета были сбиты силами ПВО Вьетнамской народной армии, а еще один захвачен и отправлен в СССР.

F-111. Общественное достояние Общественное достояние

Существует несколько версий, как удалось заполучить «Трубкозуб». По одной из них, идущий на малой высоте ночью F-111 «заглушили», то есть прервали его связь с базой, поставив радиопомехи. Советский пилот на истребителе при этом прижал самолет к земле и принудил его сесть на северовьетнамском аэродроме.

Однако есть мнение, что советские специалисты не обладали тогда достаточными техническими возможностями, чтобы заглушить самолет. Пилотов просто напросто подкупили, и связь со своей базой они отключили сами.

В целом Вьетнамская война стала богатым источником трофеев для Советского Союза. Помимо F-111, в руки Москвы попали самолеты F-4, A-37 и F-5E, вертолеты СН-47А «Chinook», ракета AIM-7 Sparrow и еще несколько сотен образцов американского вооружения и военной техники.