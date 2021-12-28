Как австрийская аристократка стала «Красной графиней» советской разведки

О таких людях обычно говорят: «Она родилась с золотой ложкой во рту». Дочь австрийского шахтовалдельца Макса Хейнсиуса фон Майенбурга Рут принадлежала не только к богатой, но и к тому же старинной аристократической семье. Казалось, ее будущее определено, но скучной светской жизни она предпочла карьеру в советских спецслужбах.

Аристократка-социалист

Левыми идеями Рут фон Майенбург увлекалась с юности. В 1932 году в возрасте 25 лет она вступила в Социал-демократическую рабочую партию Австрии и присоединилась к «Социалистическому молодежному фронту». Тогда же она сочеталась вторым браком с видным деятелем левого движения страны Эрнстом Фишером.

Эрнст Фишер. Общественное достояние Общественное достояние

Супруги с тревогой наблюдали, как Австрия усилиями ее канцлера Энгельберта Дольфуса уверенно встает на путь фашизации по итальянскому образцу. В феврале 1934 году против действующей власти вспыхнуло восстание боевой организации социал-демократов — Республиканского шуцбунда, жестоко подавленное войсками. После этого Рут с мужем немедленно покинули страну.

Новым пристанищем для супругов стала сначала Чехословакия, а потом и Советский Союз. Здесь Рут фон Майенбург 1 мая 1934 года вместе со сбежавшими в Москву шуцбундовцами приняла участие в параде на Красной площади. К этому времени она была уже убежденной коммунисткой.

Разведчик

Солдаты правительственных войск в Вене в феврале 1934 года. Bundesarchiv Bundesarchiv

Для советских спецслужб не составило особого труда завербовать австрийскую аристократку, которая в Разведывательным управлением РККА стала известна под псевдонимом «Лена». С 1934 по 1938 года она активно работала в Европе и, прежде всего, в нацистской Германии.

Самым ценным источником информации для «Красной графини» стал генерал Курт фон Хаммерштейн-Экворд, с семьей которого она много лет поддерживала дружеские отношения. Несмотря на свое высокое положение в вермахте, он был убежденным противником Гитлера и с радостью согласился помочь своей давней знакомой.

Генерал Курт фон Хаммерштейн-Экворд. Общественное достояние Общественное достояние

Детали той информации, что Рут фон Майенбург получала от генерала и передавала в Москву, все еще засекречены. Тем не менее, известно, что она касалась состояния обороноспособности Германии, темпах перевооружения вермахта, планах военного сотрудничества Третьего рейха и Италии, а также отношения германской военно-политической элиты к Гитлеру.

Ценность добытых «Красной графиней» сведений была столь велика, что уже в 1938 году Рут присвоили звание полковника, а Нарком обороны Климент Ворошилов лично высказал ей свою благодарность. Он же передал через нее предложение для Хаммерштейна-Экворда и его семьи переехать в СССР. Генерал, однако, отказался и продолжил участвовать в заговорах против Гитлера вплоть до своей смерти от рака в 1943 году.

Возвращение домой

Заключение договора о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 года. Общественное достояние Общественное достояние

В 1938 году Рут фон Майенбург отошла от работы в разведке и вернулась в Советский Союз. Ее любовь к новой родине сильно поколебали массовые политические репрессии, известные как «Большой террор», а также грянувшее как гром среди ясного неба заключение в 1939 году пакта Молотова-Риббентропа. «Словно часы на кремлевской башне вдруг остановились», — высказалась она позже о советско-германском договоре: «Было очень стыдно, и мы еще очень долго не в силах были преодолеть это чувство стыда».

Тем не менее, «Красная графиня» осталась и в СССР, и в рядах коммунистов (из Коммунистической партии Австрии она уйдет лишь в 1966 году). Рут работала по линии Коминтерна, а также в Главном политическом управлении Красной Армии. В 1943 году ей поручили курировать вопросы, связанные с австрийскими военнопленными, попавшими в плен под Сталинградом.

Рут фон Майенбург. Общественное достояние Общественное достояние

После окончания войны Рут фон Майенбург вместе с мужем вернулась в Австрию, где некоторое время работала на посту Генерального секретаря Австрийско-советского общества дружбы. В дальнейшем вплоть до своей смерти в 1993 году она в основном занималась переводческой деятельностью и написанием мемуаров, посвященных времени, проведенному в Советском Союзе, и своим соратникам по социалистической борьбе.