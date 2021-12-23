Каким странам и какие товары Россия поставила на экспорт в 2021 году

Россия стала продавать больше электроэнергии, автомобилей и водки в этом году. Что еще идет на экспорт?

Экспорт России за первые десять месяцев 2021 года составил 388,4 млрд долларов, увеличившись на 42,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, по данным Федеральной таможенной службы РФ. Такой рост связан с низкой базой прошлого кризисного года, ростом инфляции и восстановлением экономики в этом году.

Основными торговыми партнерами России стали страны дальнего зарубежья (86,9%), среди которых в первую пятерку входят:

Китай (товарооборот 112,4 млрд. долларов), Германия (46,1 млрд. долл.), Нидерланды (37 млрд. долл.), США (28,8 млрд. долл.), Турция (25,7 млрд. долл.).

В основном Россия поставляет в эти страны топливно-энергетические товары, металлы и химическую продукцию. Около 13% приходится на экспорт в страны СНГ, больше всего в Беларусь и Казахстан, товарооборот с которыми составляет 13,4 млрд. долл. и 11,4 млрд. соответственно. Главные поставки в СНГ - это сырье, топливо и продовольствие.

Вот шесть главных экспортных продуктов России по стоимости продукции.

1. Топливо и энергетика – 53,8%

Железнодорожные вагоны-цистерны для перевозки нефти и топлива на железнодорожной грузовой станции "Яничкино" в подмосковных Котельниках. Евгений Одиноков/ Sputnik Евгений Одиноков/ Sputnik

Больше половины экспорта РФ (53,8%) традиционно составляют топливно-энергетические товары. Стоимость экспорта выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Росли объемы экспорта:

электроэнергии на 92%,

керосина на 22%,

каменного угля на 9,1%,

природного газа на 5,7%.

Вместе с тем снизились объемы поставок автомобильного бензина на 26,1% и сырой нефти – на 4,7%. Экспорт нефти снизился из-за ограничений по ее добыче по соглашению ОПЕК+, а также из-за роста потребления на внутреннем рынке.

2. Металлы и изделия из них – 11,2%

В товарной структуре российского экспорта 11,2% составили металлы и изделия из них. В первой половине года цены в этой отрасли значительно выросли.

Стоимость экспорта металлов выросла на 87%, а физический объем — на 13%.

Россия занимает пятое место в мире по производству стали, по данным Мировой металлургической ассоциации (WSA). Согласно ее прогнозам, потребление стали в мире по итогам 2021 года вырастет на 4,5%, и тенденция сохранится в 2022 году.

Тем не менее, зафиксировано снижение поставок меди и медных сплавов на 19,6%, необработанного никеля - на 52,5%. На это повлиял промышленный спад в Китае, одном из основных импортеров меди. Также сказалось намерение Китая использовать собственные резервы для замещения дорогого импорта.

3. Продукция химической промышленности – 7,6%

Доля продукции химической промышленности в структуре российского экспорта составляет 7,6%. При росте объемов на 4,6% стоимость экспорта выросла на 48,6% и составила 29,3 млрд долларов. В отличие от других отраслей (например, автомобилестроения), стагнировавших в прошлом году, у химической отрасли нет низкой базы, в сравнении с которой она могла бы показать скачкообразный рост.

Росли объемы экспорта:

пластмасс и изделий из них – на 17,4%,

каучука и резины – на 16,9%,

удобрений – на 6,7%,

мыла и моющих средств – на 3,3%.

Объемы поставок фармацевтической продукции снизились на 8,3%.

4. Продовольственные товары и сырье для их производства – 7,2%

Рязанская область. Комбайны во время уборки урожая пшеницы на полях ООО "Надежда". Александр Рюмин/ ТАСС Александр Рюмин/ ТАСС

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта составила 7,2% за первые десять месяцев. По стоимости экспорт вырос на 21,1%, при этом физические объемы снизились на 8,1%.

Больше всего продовольствия Россия поставляет в страны ЕС, Турцию и Китай.

Самой главной статьей продовольственного экспорта остается зерно – около трети всех поставок. В денежном выражении экспорт продовольствия находится на историческом максимуме из-за высоких цен, но объемы многих продуктов снизились.

В частности, снизились объемы экспорта:

пшеницы и меслина – на 8,6%,

ячменя – на 14,7%,

подсолнечного масла – на 17,1%,

мяса домашней птицы – на 0,4%.

На 16,2% снизились объемы поставок свежей и мороженой рыбы. Это связано с существенным уменьшением поставок рыбы в Китай (основной импортер российской рыбы), который ужесточил контроль за этим видом товара во время пандемии.

Выросли объемы экспорта:

молока и сливок – на 22,1%,

сыров и творога – на 19,9%,

свежего и мороженного мяса – на 19,1%,

свежей и замороженной свинины – на 14,1%.

Уже несколько лет Россия наращивает экспорт водки. Пока на ее долю в мировом экспорте приходится около 7%, в списке лидеров ее существенно опережают Швеция и Франция. В первые десять месяцев 2021 года Россия поставила 1 млрд 859,7 млн декалитров водки, что на 5,6% больше, чем в 2020 году. В денежном выражении это на 12,3% больше - общий объем выручки составил 127,7 млн долларов.

5. Машины и оборудование – 6,3%

Электромобиль GAZelle e-NN производства Горьковского автомобильного завода на Международной промышленной выставке "Иннопром-2021" в Екатеринбурге. Павел Лисицын/ Sputnik Павел Лисицын/ Sputnik

Доля экспорта машин и оборудования составляет 6,3%. По сравнению с 2020 годом в денежном исчислении экспорт этих товаров вырос на 29,3%.

Выросла стоимость экспорта:

электрического оборудования – на 40,4%,

механического оборудования – на 23,5%,

оптических инструментов и аппаратов – на 16,7%,

средств наземного транспорта, кроме железнодорожного – на 10,1%.

Существенно выросли объемы поставок легковых автомобилей – на 42,3%, что составило 1 млрд 159 млн. долларов. Объем поставляемых за рубеж грузовых автомобилей вырос на 11,5% (272,6 млн долларов). Показатели экспорта данного сегмента растут прежде всего за счет эффекта низкой базы прошлого года — тогда экспорт упал более, чем на треть.

Кроме того, российские автопроизводители расширяют рынок присутствия: не так давно Ульяновский автозавод вернулся на рынок Анголы, группа "ГАЗ" начала продажи автомобилей в Болгарии. При этом большая часть экспорта идет в страны СНГ.

6. Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия – 3,6%

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в январе-октябре 2021 года составила 3,6%. В денежном исчислении экспорт вырос на 37,7%, что объясняется ростом цен в этом году. При этом физический объем остался на прежнем уровне, произошли изменения в его структуре.

Выросли объемы экспорта:

фанеры клееной – на 5,1%,

необработанных лесоматериалов – на 0,3%.

Снизились объемы экспорта:

газетной бумаги – на 17,3%,

пиломатериалов – на 5,2%.

Бонус: Резкий рост секретного экспорта в страны НАТО

Погрузка бронетехники и личного состава подразделений 15-й миротворческой бригады на аэродроме Ульяновск-Восточный для дальнейшей их доставки в Армению. Министерство обороны РФ/ Sputnik Министерство обороны РФ/ Sputnik

По данным ФТС, за январь-сентябрь 2021 года резко вырос экспорт товаров скрытых категорий, куда входят оружие, самолеты, ядерные материалы и другое, в страны НАТО. Экспорт товаров этой категории составил 8,1 млрд долларов. Второй год подряд главным покупателем остается Алжир (985 млн долларов), также традиционно в первой десятке Китай и Индия. Однако в этом году многие страны НАТО неожиданно оказались в первой десятке.

Страны-импортеры российских секретных товаров:

Алжир США Чехия Китай Индия ОАЭ Германия Великобритания Эстония Нидерланды

Отчасти, рост экспорта в Чехию, Нидерланды и Германию может быть техническим и связан с тем, как отражается временный вывоз авиатехники из России на ремонт, - предполагает российское бизнес-издание "РБК".

Известно также, что "продуктов неорганической химии, соединений ... радиоактивных элементов или изотопов" было поставлено в Германию на сумму около 50 млн долларов. Экспорт в США, включающий в том числе поставки обогащенного урана (плутония), составил 841 млн долларов.