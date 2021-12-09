Как российские бьюти-услуги захватывают Запад

Все больше иностранок приходят в салоны за «русским» маникюром, кукольными гиалуроновыми губами и ламинированием бровей от российских мастеров. Что же в них такого?

«Прошел уже месяц, и это удивительно! Гелевое покрытие обычно слезает с ногтей через две недели, но эти девушки знают свое дело!», — пишет в инстаграм-сторис популярная в Нью-Йорке корейская блогер Лия Йу с 268 тыс. подписчиками. Еще одна блогер родом из Италии Наталия Киара с 605 тыс. подписчиков показывает в сторис новые брови.

Обе они нахваливают русский салон красоты в Нью-Йорке «Nail.Manhattan». В аккаунте самого салона более сотни хвалебных отзывов, как от русскоязычных эмигрантов, так и от англоговорящих жителей США.

«На данный момент у нас 60% англоговорящих клиентов, и это не только женщины. Мужчины тоже оценили качество нашей работы. С каждым годом доверие американских клиентов только повышается», — рассказывает Арина Канарски, владелица салона Nail.Manhattan.

По ее словам, а также по мнению других сотрудников салонов красоты из США и Европы, маникюр, брови и прически от российских мастеров становятся настоящим трендом на Западе. Тематические хештеги #russianmanicure и #russianbeauty в TikTok и Instgram суммарно набрали более миллиарда просмотров, а зарубежный глянцевый журнал Allure заявил, что российская косметика может заменить популярные во всем мире корейские уходовые средства. И все дело тут не в везении, а в особой «русской» технике.

Техника «русского маникюра»

Арина открыла салон ногтевого сервиса в Нью-Йорке в 2017 году. Изначально салон пользовался популярностью у российских эмигранток, но благодаря сарафанному радио и рекламе в соцсетях все большие американцев стали узнавать о процедуре, которая получила название «русский маникюр». На деле это просто другая техника, которой не обучают в США, — поэтому найти хороших мастеров из местных безумно тяжело, признается владелица салона.

«В США не используют режущие инструменты при обработке кутикулы, поэтому ее просто отодвигают. В итоге маникюр выходит неаккуратным. В «русском маникюре» есть техника аппаратной обработки кутикулы, без режущих инструментов, которую мы и используем в работе», — поясняет Арина.

Также американки привыкли тратить на быстрый маникюр или педикюр от 15 до 30 минут, в то время как девушки из России готовы тратить на уход несколько часов. В случае с «русским маникюром» процедура длится до двух часов. Впрочем, клиенты, попробовавшие его, готовы и дальше тратить больше времени.

«Русские мастера заботятся о деталях и очень внимательно относятся к процессу. Я не возражаю против дополнительного часа или двух, если у меня будет хороший маникюр или педикюр, который продержится месяц или даже дольше», — признается Джулия (фамилию попросила не указывать — ред.), одна из клиенток салона.

Российские ногтевые студии также популярны и в Европе, заявляет Фаина Хутова Басманте, основательница салона Vernissage в Париже. Она нанимает в салон мастеров только из России и стран СНГ, так как русскоговорящие мастера изучают маникюр и педикюр как отдельную дисциплину, а во французских школах и курсах учат всем услугам сразу без детального изучения.

«До сих пор есть француженки, которые приходят и просят просто покрыть ногти лаком без маникюра. Благо мы их всех переучиваем, для них даже наш базовый уход — это «вау». Потом к нам они возвращаются уже за качеством», — поясняет Хутова.

Оксана (попросила не указывать фамилию — ред.), русская гид, работающая во Франции, также старается посещать только русских мастеров маникюра, а ради покраски и стрижки волос специально каждый раз ездит в Москву – примерно два раза в год.

«Француженки не парятся, я вообще не так часто вижу европеек с маникюром и уж тем более с шеллаком, и в целом они выглядят менее ухоженно. Возможно потому что цены на бьюти-услуги здесь довольно высокие — к примеру, покраска волос может стоить от 200 евро. В России цены совсем другие, поэтому некоторые услуги мне проще получать на родине», — поделилась Оксана.

Тренд на консультации и естественность от бровистов

Второй по популярностью услугой в США является окрашивание и ламинирование бровей и ресниц, рассказывает Дарья Кручинина, бровист и владелица салона красоты в Вильямсбурге, районе Нью-Йорка.

«В США бьюти-сфера — это фастфуд, там так же дешево, быстро, но не совсем качественно. К счастью, с появлением большого сегмента русскоговорящих людей в Нью-Йорке американки стали более трепетно относиться к своей красоте. Они признают тот факт, что русские женщины — одни из самых красивых в мире, это и создает триггер потребления российских бьюти-услуг. Человек приходит к нашим мастерам, чтобы прикоснуться к русской красоте и получить высокий сервис», — поясняет Дарья.

В русский сервис входит в первую очередь консультация, где мастер оценивает состояние волос и выясняет, какой именно результат хочет получить клиент. При этом мастер также дает советы по последующему уходу за бровями, дарит небольшие подарки вроде наборов для ухода и при необходимости дает онлайн-консультации, причем даже ночью. Такие услуги предоставляют лишь отдельные американские салоны.

Также, по мнению Кручининой, далеко не все местные работники бьюти-индустрии умеют правильно делать ламинирование бровей, и нередко ей приходится исправлять ошибки других мастеров.

«У меня есть семь или восемь примеров за полгода, когда один из мастеров начал активно продвигать ламинирование, и все клиенты от него приезжали ко мне с сожженными, завитыми или рыжими бровями. Последствия просто катастрофичны», — делится опытом Кручинина.

Дина Черепко, еще одна мастер по бровям и ресницам, работающая в Бруклине, считает, что вся проблема локальных мастеров заключается в отсутствии качественного обучения. По ее словам, на местных курсах их, как и во Франции, обучают сразу всем услугам и не успевают дать сильной базы в каждом направлении.

Также, несмотря на популярность голливудских звезд и бьюти-блогеров, Россия обгоняет американскую бьюти-индустрию на пять-семь лет, в России тренды разворачиваются гораздо быстрее, считает Дина.

«Многие американки по-прежнему любят делать яркий броский макияж и микроблейдинг (татуаж бровей вручную с помощью скальпеля, может оставлять шрамы на лице — ред.), в то время как русские мастера давно отказались от этой услуги. Мы стараемся сделать образ натуральным, чтобы лицо не выглядело как слоеный пирог. Новых клиентов это всегда удивляет, но сейчас к нам за естественной красотой приходят и испанки, и азиатки, и американки», — поясняет Черепко.

Как работает «кожный детектив»

Услуги российских косметологов с медицинским образованием и лицензией тоже набирают популярность в США. Спросом пользуются не только так называемая техника «Russian lips» — инъекции филлеров с гиалуроновой кислотой для придания формы пухлых «кукольных» губ, но и уход за кожей. У косметолога-холиста Анастасии Ващук 13-летний стаж работы. Клиенты в шутку называют ее «кожным детективом».

«Я смотрю и на анализы клиента, тщательно собираю анамнез их жизни, а затем составляю индивидуальные карты ухода. Мы выстраиваем простую систему ухода для клиента без покупки бесполезных банок», — рассказывает Ващук.

По ее словам, в США не развита культура походов к дерматологам и тщательному уходу за кожей, поэтому ей нередко приходится “спасать” клиентов от самих себя, незнания своей кожи и отсутствия информации о своём организме.

34-летняя Оксана Алиева родом из Азербайджана ходит к Ващук с 2018 года и уверена, что в США нельзя обойтись без услуг русского косметолога.

«Тут сложно найти специалиста, который бы при подборе ухода учитывал не только анализы, но и бюджет клиента. Да и в целом российские специалисты не просто популярны, они — необходимы! Без русских США бы давно столкнулись с кризисом красоты», — безапелляционно заявляет Алиева.

Косметика из России

При такой тесной ассоциации России с качественной бьюти-индустрией, неудивительно, что за рубежом возник спрос и на российскую косметику. Мария Карр, специалист по связям с общественностью родом из Алтайского края, запустила в США свой интернет-магазин по продаже российской уходовой косметики Rumore Beauty в феврале 2021 года. Сегодня 70% ее клиентов не говорят по-русски, заявляет основательница бренда.

«Российская косметика берет свое начало из натуральных рецептов красоты, которыми пользовались наши предшественники не одно поколение. Например, такие, казалось бы, обычные для россиян ягоды, как облепиха, черная, красная или белая смородина, морошка, бузина — редкость не только в составе косметических средств, но и на прилавках магазинов в США», — поясняет Мария.

По ее словам, спросом пользуются продукты с облепихой, крапивой, репеем и шалфеем.