Конкурс красоты «Мисс уголовно-исполнительная система» (ФОТО)

«Меня зовут Анастасия. Говорят, что мое имя происходит от мужского имени Анастас. Наверное, поэтому меня всегда тянуло в “неженскую” профессию», - говорит Анастасия Околелова в своем профайле. Она одна из 12 финалистов всероссийского конкурса красоты среди сотрудниц Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Девушек отбирали из почти 100 конкурсанток, выигравших местный конкурс в своем регионе.
Анастасия ОколеловаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Помимо фотосессии в рабочей форме и в вечернем платье, конкурсанки снялись в четырех видеороликах, на которых они танцуют, читают стихи, рассказывают о своем регионе и делают «рекламу профессии» - стараются вдохновить зрителей выбрать работу в тюремно-исправительной системе.
«Если вдруг вы захотите фигуру сделать как в кино, вы в УИС к нам приходите, здесь вас заставят все равно», - говорит Анастасия, после чего идет видео с множественными приседаниями сотрудников на улице.
Выбирать «самую красивую» сотрудницу тюрьмы будут зрительским голосованием на сайте ФСИН. Ну а пока посмотрите, кто еще борется за это звание:
Екатерина ВасильеваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Диана СатФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Юлия ОсокинаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Яна КондрашеваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Дарья СтрогановаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Индира ФарсинаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Валерия АгоянФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Вероника ШведФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Татьяна ГрицаенкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)
Вероника УнжаковаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)