Конкурс красоты «Мисс уголовно-исполнительная система» (ФОТО)

12 женщин, работающих в тюрьмах по всей России, поборются за это звание. Что ж, красота проникает повсюду.

«Меня зовут Анастасия. Говорят, что мое имя происходит от мужского имени Анастас. Наверное, поэтому меня всегда тянуло в “неженскую” профессию», - говорит Анастасия Околелова в своем профайле. Она одна из 12 финалистов всероссийского конкурса красоты среди сотрудниц Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Девушек отбирали из почти 100 конкурсанток, выигравших местный конкурс в своем регионе.

1. Анастасия Околелова

Анастасия Околелова Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

Помимо фотосессии в рабочей форме и в вечернем платье, конкурсанки снялись в четырех видеороликах, на которых они танцуют, читают стихи, рассказывают о своем регионе и делают «рекламу профессии» - стараются вдохновить зрителей выбрать работу в тюремно-исправительной системе.

«Если вдруг вы захотите фигуру сделать как в кино, вы в УИС к нам приходите, здесь вас заставят все равно», - говорит Анастасия, после чего идет видео с множественными приседаниями сотрудников на улице.

Выбирать «самую красивую» сотрудницу тюрьмы будут зрительским голосованием на сайте ФСИН. Ну а пока посмотрите, кто еще борется за это звание:

2. Екатерина Васильева

Екатерина Васильева Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

3. Диана Сат

Диана Сат Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

4. Юлия Осокина

Юлия Осокина Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

5. Яна Кондрашева

Яна Кондрашева Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

6. Дарья Строганова

Дарья Строганова Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

7. Индира Фарсина

Индира Фарсина Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

8. Валерия Агоян

Валерия Агоян Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

9. Вероника Швед

Вероника Швед Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

10. Татьяна Грицаенко

Татьяна Грицаенко Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

11. Вероника Унжакова

Вероника Унжакова Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН)

12. Дарья Тарасевич