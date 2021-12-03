Как голуби помогли Красной Армии победить в Великой Отечественной

Нередко за советскими крылатыми посыльными на поле боя охотились специально подготовленные немецкие ястребы и соколы.

Со времен древнего Китая и Римской империи военно-голубиная почта считалась крайне эффективной и активно применялась в ходе войн и конфликтов. Даже в годы Второй мировой войны голуби продолжали делать свое важное дело, выручая солдат, когда их радиостанции выходили из строя.

Голубей в той или иной степени применяли вооруженные силы почти всех участвовавших в мировом конфликте держав. Не стал исключением и Советский Союз, чьи крылатые солдаты должны были не только доставлять информацию, но даже атаковать вражеские самолеты.

Голубиная армия

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В середине 1920-х годов интерес к голубиной связи в Красной Армии, несколько утраченный после окончания Первой мировой войны, вспыхнул вновь. Прежде всего, маленькие пернатые помощники понадобились Рабоче-крестьянскому Красному воздушному флоту.

В связи с более чем скромным развитием средств авиационной радиосвязи голубей стали применять для отправки разведданных или координат в случае вынужденной посадки самолета. Голубеграммы (депеши) писали на тонкой бумаге и вкладывали в легкий металлический контейнер (поддепешник), прикрепленный к лапке птицы.

Также проводились эксперименты по запуску голубей с самолетов, летящих на высоте от 300 метров до нескольких километров. После сброса птицы моментально ориентировались в пространстве, пикировали к земле и немедленно устремлялись в родную голубятню.

Леонид Великжанин/ТАСС Леонид Великжанин/ТАСС

В 1928 году заместитель наркома по военным и морским делам СССР Иосиф Уншлихт даже предложил ввести в стране «военно-голубиную повинность», чтобы удовлетворить потребность Красной Армии в военное время почтовыми голубями, необходимыми для службы связи. Уже на следующий год в вооруженных силах была учреждена военно-учетная специальность — «военный тренер-селекционер почтовых голубей».

Способные птицы служили в сухопутных войсках, авиации и на флоте, а также использовались в охране государственных границ. Активно развивалась сеть как постоянных (стационарных), так и подвижных военно-голубиных баз на автомобильном и гужевом транспорте. На 1936 год в СССР действовало свыше 250 станций с 30 тысячами птиц.

Тем не менее, несколько военных операций Красной Армии в конце 1930-х годов (конфликт с Японией на реке Халхин-Гол, советско-финская война) продемонстрировали неэффективность голубиной почты. Стремительное передвижение войск и частая смена дислокаций часто делало ее применение просто невозможным.

Леонид Великжанин/ТАСС Леонид Великжанин/ТАСС

«Этот вид связи в современных формах операции себя оправдать не может», — докладывал в августе 1940 года начальник связи Западного особого военного округа генерал-майор Андрей Григорьев своему руководству: «Полагал бы возможным голубей как средство оперативной связи исключить из состава средств связи и передать их разведотделам для обеспечения доставки служебной информации».

В боях

Тем не менее, начавшаяся вскоре война против нацистской Германии показала, что на голубиной почте пока рано ставить крест и пернатые солдаты все еще могут принести немалую пользу на поле боя.

Дрессированные голуби использовались для оперативной связи штабов с подразделениями на передовой. Когда радиостанции выходили из строя, одна надежда оставалась на безотказных крылатых связистов.

Голубиная связь стала важным звеном в системе обороны Москвы. За свой вклад в спасение столицы орденами и медалями были награждены около тридцати голубеводов.

Немцы, сами использовавшие голубиную связь, прекрасно понимали, какой вред им могут нанести пернатые солдаты в руках партизан и подпольщиков. Они требовали у населения на захваченных территориях сдавать всех имеющихся у них голубей в комендатуры. Неподчинение часто каралось смертью. Так, 16-летнего жителя Ростова-на-Дону Виктора Черевичкина нацисты расстреляли 28 ноября 1941 года за то, что он неделю прятал своих птиц.

Для перехвата советских голубей немцы держали обученных соколов и ястребов. Сохранилось донесение о нелегкой судьбе голубя под номером 48, несколько раз атакованного ястребом, но в конечном итоге сумевшего добраться до дома: «Уже в сумерках под ноги голубеводу Попову упал 48-й. Одна лапка у него была поломана и держалась на тонкой коже, спина ободрана, а грудь в запекшейся крови. Голубь тяжело дышал и жадно хватал воздух раскрытым клювом. После передачи в штаб части донесения от разведчиков голубь был прооперирован ветеринарным врачом и спасен».

Крылатые связисты бесперебойно обеспечивали связь штабов с группами армейской и дивизионной разведки, действовавшими в ближнем тылу противника. Для этого на некоторые задания вместе с бойцами уходил голубевод с 20-30 голубями, помещенными в плетеные из ивняка корзины. Птицы стали чуть ли не самым надежным оперативным средством получения и передачи секретной информации для многочисленных партизанских отрядов.

В 1944 году на 2-м Прибалтийском фронте даже сформировали специальную роту голубиной связи. Пятьсот голубей под надзором 80 военнослужащих надрессировали летать в 22 направлениях в радиусе 10-15 км. За полгода они доставили более 4 тысяч голубеграм.

Помимо голубей-связистов в Красной Армии могли появиться так называемые голубеснаряды. Птицы с закрепленными снарядами нажимного действия, должны были садиться на авиабомбы, подвешенные к крыльям немецких самолетов. Снаряд автоматически отстегивался, позволяя пернатому диверсанту улететь, после чего срабатывал взрыватель.

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Однако, проект голубеснарядов так и не был применен на практике: птицы совершенно не отличали авиабомбы на вражеских самолетах от авиабомб на советских бомбардировщиках и могли тем самым представлять большую опасность для собственной авиации.

Советская голубиная армия понесла громадные потери в ходе Великой Отечественной войны. Тем не менее, она сумела внести свой значительный вклад в дело общей победы, доставив до адресата десятки тысяч важных сообщений. После окончания войны технический прогресс окончательно вытеснил голубей из системы военной связи, и вместе с расформированием голубиных станций пернатые солдаты отправились на заслуженный отдых.