Животные России, которые скорее всего исчезли навсегда (ФОТО)

Им присвоили последнюю категорию редкости 0. Она означает, что нахождение этих животных в природе не подтверждено.

Российское Министерство природы провело инвентаризацию животного мира и выяснило, что 11 животных и рыб, которые ранее обитали в определенной местности, больше там не встречаются. Их отнесли в список «вероятно исчезнувших» видов - это последняя категория редкости. Встретить их можно, разве что, в национальных парках, заповедниках или зоопарках, но не в дикой природе. Вот некоторые из них.

Лошадь Пржевальского

Алексей Дружинин/Sputnik Алексей Дружинин/Sputnik

Ее дикие особи обитали в Азии, лесостепях Казахстана и юга Западной Сибири. Последний раз в дикой природе их видели в 1969 году в Монголии. Одна из версий резкого сокращения вида - чрезвычайно суровая зима 1944-1945 года: тогда температура опускалась ниже −40 °C и каждый день были свирепые бураны.

Тюлень-монах

Крейг Ловелл/Global Look Press Крейг Ловелл/Global Look Press

Несколько десятилетий назад он обитал в акватории Черного моря, но никто не встречал его последние 50 лет. Считается, что целая популяция вымерла из-за охоты и загрязнения окружающей среды.

Красноногий ибис

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Был распространён от среднего Приамурья в России до провинции Аньхой, Чженьцзян, Шаньси и Ганьсу в Китае. Теперь в России его можно встретить разве что в Ханкайском заповеднике, примыкающем к КНР.

Чернобрюхий глухарь

Самый крупный в своем семействе, внешне он напоминает темную индейку. Старые места обитания - Псковская и Ленинградская области. Главная причина вымирания в России - постоянная охота на него за ценное мясо и перья. Усугубило положение и то, что во время брачного периода эти птицы напрочь теряют бдительность и становятся легкой добычей охотников.

Кулан

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Во времена Советского Союза этот вид из семейства лошадиных, очень напоминающий осла, был распространен по всем степным территориями. Но изменение климата и человеческая экспансия заставили их мигрировать в нее благоприятные условия, что сыграло фатальную роль.

Овсянка Янковского

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Эта птица размером с воробья гнездовалась в западных районах Приморского края, а погубили ее лесные пожары, раскорчевки древесно-кустарниковых зарослей и вырубка лесов.

Балтийский осетр

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Этот вид обитал в Ладожском озере, а также в реках, впадающих в Балтийское, Белое и Черное моря. Но из-за многовекового интенсивного промысла и гидростроительства в местах нереста его больше никто не встречал. Искусственно этот вид также не воспроизводили.