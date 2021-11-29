Когда автор плана атаки на Перл-Харбор сражался и против России?

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Борис Егоров

Russia Beyond (ФОТО: Общественное достояние)
Исороку Ямамото приложил руку к самому страшному поражению в истории российского флота. Однако померяться силами с советским флотом судьба ему возможности не предоставила.

В воскресенье 7 декабря 1941 года жители США испытали сильный шок: японская авиация нанесла внезапный мощный удар по их Тихоокеанскому флоту, дислоцированному на военно-морской базе Перл-Харбор в Гавайском архипелаге. В результате нападения был потоплен или поврежден 21 корабль, уничтожено 188 самолетов и погибло почти 2400 американских моряков, летчиков и гражданских.

Линкор «Аризона» горит после взрыва, вызванного попаданием японской бомбы

Линкор «Аризона» горит после взрыва, вызванного попаданием японской бомбы

Общественное достояние

Для автора плана этой сокрушительной атаки адмирала Исороку Ямамото наносить великим державам болезненные удары было не в новинку. За тридцать пять лет до этих событий он внес свой вклад в то, что Российская империя потерпела самое страшное морское поражение в своей истории.

Против Российской империи

В начале 20 века когда-то закрытая от всего мира, а теперь модернизированная и перевооружившаяся Япония бросила вызов доминирующему положению России на Дальнем Востоке, намереваясь пошатнуть ее позиции в Корее и северо-восточном Китае. Ход разразившейся русско-японской войны (1904-1905 гг.) поразил мировую общественность: царская армия не могла одержать ни одной значимой победы, а русский флот преследовали постоянные неудачи. 

В ноябре 1904 года, в самый разгар конфликта 20-летний Исороку Ямамото (носивший в то время фамилию Такано) окончил Военную академию Императорского флота Японии и в звании Сёи кохосэй (кандидат в лейтенанты, гардемарин) поступил на службу на вспомогательное судно «Карасаки». Однако уже в январе 1905 года его перевели на броненосный крейсер «Ниссин», в составе экипажа которого он 27 и 28 мая того же года принял участие в Цусимском сражении, ставшем черной страницей в истории русского флота.

Ямамото в 1905 году.

Ямамото в 1905 году.

Общественное достояние

Потеряв всего три миноносца, японцы смогли полностью разгромить прибывшую в Тихий океан из Балтийского моря русскую эскадру. Больше двадцати кораблей были уничтожены в бою или подорваны своими экипажами после полученных повреждений, еще семь судов подняли белый флаг. Около 5 тысяч русских моряков погибло, 7 тысяч оказалось в японском плену.

«Ниссин» за время боя получил 11 попаданий, на нем был снесен мостик, а осколки попавшего в носовую башню крупного снаряда влетели в смотровые щели боевой рубки, ранив вице-адмирала Мису Сотаро. Он стал единственным японским адмиралом, пострадавшим в Цусимском сражении.

Сильно досталось и самому Ямамото. «С оглушительным грохотом снаряд врезался в еще остававшуюся носовую 8-дюймовую пушку», — вспоминал он: «Ядовитый дым окутал носовую часть корабля, а меня чуть не снесло силой жестокого взрыва. Я проковылял несколько шагов — и тут обнаружил, что… два пальца левой руки отхвачены и висят на одной коже». Кроме того, молодой офицер получил ранение в левое бедро. 

Броненосный крейсер «Ниссин» после Цусимского сражения.

Броненосный крейсер «Ниссин» после Цусимского сражения.

Общественное достояние

Находившиеся на борту британские наблюдатели позже утверждали, что причиной разрыва орудия на «Ниссине» был не точный вражеский обстрел, а слишком чувствительный взрыватель собственного японского снаряда.   

«Месть» 

Исороку несказанно повезло. Потеряй он вдобавок к среднему и указательному еще один палец он был бы немедленно уволен из рядов вооруженных сил. 

В итоге, увечья не помешали Ямамото сделать успешную военную карьеру на флоте, а русско-японская война стала для него хорошей боевой школой и героической страницей в биографии. «Как и следует ожидать от человека, побывавшего на войне и соприкасавшегося со смертью, его трудно испугать», — писала об адмирале японская пресса в 1930-е годы. 

Ямамото в 1940 году.

Ямамото в 1940 году.

Общественное достояние

30 августа 1939 года Исороку Ямамото стал главнокомандующим Объединенным флотом — основными силами дальнего радиуса действия Императорского флота. После Перл-Харбора вплоть до битвы за Мидуэй в июне 1942 года военно-морские силы Японии под его руководством были практически непобедимы.

Исороку Ямамото успел поучаствовать в войне против Российской империи, но померяться силами с советским Тихоокеанским флотом в августе 1945 года ему было не суждено. За два года до начала советско-японской войны американцы успешно провели операцию «Месть» по устранению адмирала. Перехватив и расшифровав японскую радиопередачу, они узнали весь маршрут перелетов флотоводца по Соломоновым островам. 18 апреля 1943 года самолет Ямамото попал в организованную группой американских истребителей засаду и был уничтожен.

История
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