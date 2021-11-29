Когда автор плана атаки на Перл-Харбор сражался и против России?

Исороку Ямамото приложил руку к самому страшному поражению в истории российского флота. Однако померяться силами с советским флотом судьба ему возможности не предоставила.

В воскресенье 7 декабря 1941 года жители США испытали сильный шок: японская авиация нанесла внезапный мощный удар по их Тихоокеанскому флоту, дислоцированному на военно-морской базе Перл-Харбор в Гавайском архипелаге. В результате нападения был потоплен или поврежден 21 корабль, уничтожено 188 самолетов и погибло почти 2400 американских моряков, летчиков и гражданских.

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Для автора плана этой сокрушительной атаки адмирала Исороку Ямамото наносить великим державам болезненные удары было не в новинку. За тридцать пять лет до этих событий он внес свой вклад в то, что Российская империя потерпела самое страшное морское поражение в своей истории.

Против Российской империи

В начале 20 века когда-то закрытая от всего мира, а теперь модернизированная и перевооружившаяся Япония бросила вызов доминирующему положению России на Дальнем Востоке, намереваясь пошатнуть ее позиции в Корее и северо-восточном Китае. Ход разразившейся русско-японской войны (1904-1905 гг.) поразил мировую общественность: царская армия не могла одержать ни одной значимой победы, а русский флот преследовали постоянные неудачи.

В ноябре 1904 года, в самый разгар конфликта 20-летний Исороку Ямамото (носивший в то время фамилию Такано) окончил Военную академию Императорского флота Японии и в звании Сёи кохосэй (кандидат в лейтенанты, гардемарин) поступил на службу на вспомогательное судно «Карасаки». Однако уже в январе 1905 года его перевели на броненосный крейсер «Ниссин», в составе экипажа которого он 27 и 28 мая того же года принял участие в Цусимском сражении, ставшем черной страницей в истории русского флота.

Ямамото в 1905 году. Общественное достояние Общественное достояние

Потеряв всего три миноносца, японцы смогли полностью разгромить прибывшую в Тихий океан из Балтийского моря русскую эскадру. Больше двадцати кораблей были уничтожены в бою или подорваны своими экипажами после полученных повреждений, еще семь судов подняли белый флаг. Около 5 тысяч русских моряков погибло, 7 тысяч оказалось в японском плену.

«Ниссин» за время боя получил 11 попаданий, на нем был снесен мостик, а осколки попавшего в носовую башню крупного снаряда влетели в смотровые щели боевой рубки, ранив вице-адмирала Мису Сотаро. Он стал единственным японским адмиралом, пострадавшим в Цусимском сражении.

Сильно досталось и самому Ямамото. «С оглушительным грохотом снаряд врезался в еще остававшуюся носовую 8-дюймовую пушку», — вспоминал он: «Ядовитый дым окутал носовую часть корабля, а меня чуть не снесло силой жестокого взрыва. Я проковылял несколько шагов — и тут обнаружил, что… два пальца левой руки отхвачены и висят на одной коже». Кроме того, молодой офицер получил ранение в левое бедро.

Броненосный крейсер «Ниссин» после Цусимского сражения. Общественное достояние Общественное достояние

Находившиеся на борту британские наблюдатели позже утверждали, что причиной разрыва орудия на «Ниссине» был не точный вражеский обстрел, а слишком чувствительный взрыватель собственного японского снаряда.

«Месть»

Исороку несказанно повезло. Потеряй он вдобавок к среднему и указательному еще один палец он был бы немедленно уволен из рядов вооруженных сил.

В итоге, увечья не помешали Ямамото сделать успешную военную карьеру на флоте, а русско-японская война стала для него хорошей боевой школой и героической страницей в биографии. «Как и следует ожидать от человека, побывавшего на войне и соприкасавшегося со смертью, его трудно испугать», — писала об адмирале японская пресса в 1930-е годы.

Ямамото в 1940 году. Общественное достояние Общественное достояние

30 августа 1939 года Исороку Ямамото стал главнокомандующим Объединенным флотом — основными силами дальнего радиуса действия Императорского флота. После Перл-Харбора вплоть до битвы за Мидуэй в июне 1942 года военно-морские силы Японии под его руководством были практически непобедимы.

Исороку Ямамото успел поучаствовать в войне против Российской империи, но померяться силами с советским Тихоокеанским флотом в августе 1945 года ему было не суждено. За два года до начала советско-японской войны американцы успешно провели операцию «Месть» по устранению адмирала. Перехватив и расшифровав японскую радиопередачу, они узнали весь маршрут перелетов флотоводца по Соломоновым островам. 18 апреля 1943 года самолет Ямамото попал в организованную группой американских истребителей засаду и был уничтожен.