Как русский посол спас Пекин от британских и французских войск

Спасение Николаем Игнатьевым жителей китайской столицы имело колоссальное значение для истории не только самого Китая, но также и всего русского Дальнего Востока.

В середине 19 века империя Цин переживала далеко не лучший период в своей истории: в стране бушевало масштабное крестьянское восстание тайпинов, направленное против иностранного засилья и правящей маньчжурской династии. Вместе с тем Китай был вынужден в ходе двух Опиумных войн противостоять давлению западных держав, стремившихся усилить свое экономическое влияние в Поднебесной.

Лучше подготовленные и вооруженные войска Великобритании и Франции легко добивались победы над цинской армией. В начале октября 1860 года они стояли у ворот Пекина, готовясь разорить китайскую столицу. Именно в этот критический момент город спас русский посланник генерал-майор Николай Игнатьев. Однако сделал он это не только ради китайцев.

Раздел Дальнего Востока

Жертвы Второй опиумной войны. Общественное достояние Общественное достояние

Российский посланник был отправлен в Китай практически с невыполнимым заданием. В одиночку убедить китайцев исполнить подписанный ранее договор о территориальном разделе с Россией.

Пользуясь слабостью южного соседа, Россия к середине 19 века значительно укрепила свои позиции на Дальнем Востоке. В 1858 года в городе Айгун она заключила с Цин договор, по которому державы определили границу по реке Амур вплоть до реки Уссури. Решение вопроса о разграничении от Ус­су­ри до тихоокеанского побережья оставили на более позднее время.

Император Айсиньгьоро Ичжу, однако, вскоре отказался признавать Айгунский договор, разжаловав заключивших его чиновников. На официальном уровне утверждалось, что «левый берег вовсе не уступлен России во владение», а дан «взаймы» для поселения «бедных русских, скитающихся за неимением земли».

Император Айсиньгьоро Ичжу. Общественное достояние Общественное достояние

Царское правительство, намереваясь решить проблему мирными средствами, направило в Пекин Игнатьева. Почти год он провел в столице империи в бесплодных попытках добиться окончательного определения границы между двумя государствами и признания отхода России приморских территорий, которые уже де-факто ей принадлежали.

В конце концов, министр иностранных дел Александр Горчаков предложил своему посланнику следующий план: направиться в расположение британских и французских войск, вместе с ними идти на Пекин, где выступить в качестве посредника и миротворца, потребовав в награду от Цин ратификации Айгунского договора.

Искусный дипломат

В мае 1860 года Игнатьев скрытно покинул китайскую столицу и вскоре добрался до лагеря союзных войск в Шанхае, где познакомился с бароном Жан-Батистом Луи Гро и графом Джеймсом Брюсом, уполномоченными Парижем и Лондоном добиться победы над Цин и права свободной торговли опиумом в Поднебесной.

Николай Игнатьев в 1900 году. Дмитрий Янчевецкий Дмитрий Янчевецкий

Первоначально дипломаты подозрительно отнеслись к русскому генералу, но тот смог быстро рассеять их опасения. Николай Павлович ввел их в заблуждение, сообщив, что все спорные территориальные вопросы между Россией и империей Цин уже решены, а он находится здесь лишь в качестве миротворца.

Игнатьев смог завоевать доверие союзников, став для них ценным источником знаний о Китае, к которому они обращались при первой необходимости. Он предоставил им важную статистическую и топографическую информацию о стране, биографические данные некоторых цинских чиновников и даже городской план Пекина.

С другой стороны, Николай Павлович завоевывал симпатии и у китайцев. Русская миссия специально следовала чуть позади английских и французских войск, оказывая помощь пострадавшим жителям от притеснений со стороны европейских солдат, проводя встречи с представителями местных властей и торговых кругов. «Замечательно, что жители селений, лежавших по пути на берегах реки, встречали русских как избавителей, как только распознавали, что судно русское, почитая их людьми мирными и приязненными к Китаю, и просили покровительства от грабящих и разоряющих их союзников...» — вспоминал Игнатьев.

Джеймс Брюс. Общественное достояние Общественное достояние

К началу октября 1860 года, когда британские и французские войска добрались до Пекина, Николай Павлович уже смог стать фигурой, одинаково уважаемой и ценимой обеими противоборствующими сторонами. Его помощь пригодилась в самый критический момент.

Спасение города

После провала переговоров между союзниками и представителями цинского правительства несколько англичан и французов оказались в руках китайцев и после продолжительных пыток были казнены. Разъяренные европейцы в ответ захватили и разграбили летнюю резиденцию императора — дворец Юаньминъюань, вынудив последнего бежать из города.

Пекин находился в шаге от того, чтобы подвергнуться масштабному разграблению, когда к Игнатьеву за посредничеством обратился брат монарха, великий князь Гун, фактически исполнявший на тот момент функции правителя. Генерал согласился, но выдвинул ряд условий: ратификация Айгунского договора и разграничение по реке Уссури до Кореи.

Разграбление дворца Юаньминъюань британскими и французскими войсками. Общественное достояние Общественное достояние

Получив согласие, Николай Павлович приложил все свои усилия, чтобы остановить наступление и наладить между враждующими сторонами нормальный диалог. «Если падет династия Цин, то с кем союзники будут подписывать договор? Кто заплатит им контрибуцию? Вместо этого им придется создавать в Китае новую власть, нести новые расходы!» — убеждал он Гро и Брюса.

В конечном итоге, поддавшись на уговоры русского посланника, британцы и французы сели за стол переговоров. Добившись от китайцев широких торговых привилегий, включая легализацию опиумной торговли, они покинули столицу.

В благодарность за помощь в разрешении кризисной ситуации китайцы наконец согласились на переговоры с Игнатьевым. 14 ноября 1860 года был заключен Пекинский трактат, по которому к России отошли земли по правому берегу реки Амур от устья реки Уссури до берега Тихого океана (на востоке) и границы с Кореей (на юге). «Все это без пролития крови, одним уменьем, настойчивостью и самопожертвованием нашего посланника...» — отметил губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский в письме Горчакову.

Великий князь Гун. Общественное достояние Общественное достояние

Именно тогда в общем и целом и определились очертания российско-китайской границы, которые с некоторыми изменениями существуют и сегодня.