Как в Советском Союзе появилась пицца?

Про “Маргариту” или “Пепперони” в СССР не знали, ведь даже с пиццей у нас был свой путь и свои рецепты.

Первые пиццерии в России открылись лишь в 1980-х, когда началась перестройка. Некоторые, кстати, до сих пор работают. Но несмотря на то, что в СССР не было рекламных баннеров с пиццей, и нельзя было заказать доставку как сегодня, каждый знал, что это такое. И готовил итальянское блюдо дома по собственным российским рецептам.

Ветер перемен

«Железный занавес» не смог утаить от советских граждан традиционную итальянскую еду, превратившуюся в американский фаст-фуд. Первые рестораны, где можно было попробовать вкус «западной жизни», стали открываться на волне Олимпиады-80 в Москве и других крупных городах. Стране были нужны заведения с высоким уровнем сервиса и современными блюдами.

Блюда итальянской кухни, приготовленные в пиццерии на улице Горького в Москве. 1982. Владимир Вяткин/Sputnik Владимир Вяткин/Sputnik

Так, на улице Горького (сегодня Тверская) открылась пиццерия с «а-ля» итальянскими блюдами и скатертями в красно-белую клетку. Кроме пиццы и пасты, здесь же подавали и игристое вино Lambrusco.

Пиццерия "Каприччо", Москва, 1983. Владимир Сварцевич, Виталий Созинов/TASS Владимир Сварцевич, Виталий Созинов/TASS

Попасть сюда, как и во многие другие «приличные» заведения Москвы, было удачей. Пицца была похожа на современную, хотя и отличалась небольшими размерами.

А вот в Симферополе (Крым) в середине 1980-х открылась невероятно по-советски аутентичная пиццерия, где не было ни «Маргариты», ни «Неаполитаны», ни прочих канонических блюд.

В этом доме в Симферополе с 1980-х работает пиццерия. A.Savin, WikiCommons/TASS A.Savin, WikiCommons/TASS

Крымские пиццайоло предложили советским гражданам настоящие кулинарные эксперименты: пиццу с ветчиной и яйцом, с курицей и грибами, с крабовыми палочками. И похожа она была на открытый пирог на толстом тесте. Это кафе работает и сегодня, причем примерно с таким же меню. Отзывы просто потрясающие: «Вряд ли в те времена, когда было открыто это кафе, кто-то реально представлял, что такое пицца, - пишет Сергей из Санкт-Петербурга, который посетил пиццерию на отдыхе. - При всем этом она чертовски вкусная. И главное начинки очень много».

В Одессе пиццерия заняла в 1984 году помещение бывшей блинной и была оформлена в красно-черных тонах. Пиццы-пироги с кальмарами, говядиной или яйцом стоили не дороже 50 копеек (100 рублей, или $2 по сегодняшним ценам).

Свои пиццерии с вариациями на тему итальянских блюд были во многих городах: Киеве, Риге, Львове.

Автоматизированная гриль-пиццерия "Адажи" на автомагистрали Рига-Таллин, построенная латвийской агрофирмой "Адажи" совместно с югославскими фирмами "Астра" и "Стелла". 1988. Семенов Владимир/TASS Семенов Владимир/TASS

Но настоящая итальянская и американская пицца появилась в СССР лишь в конце 1980-х, после переговоров генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана. В 1987 году разрешили создание так называемых «совместных предприятий», и в страну хлынул заграничный фаст-фуд и прочие западные вещи.

Пицца на колесах

Повар Винсент Дениэла во время приготовления пиццы в передвижной пиццерии "Астропицца". 1988. Подэрни Роман/TASS Подэрни Роман/TASS

Весной 1988 году на Ленинских горах (сегодня это Воробьевы горы) появился огромный грузовик с советским и американским флагом. Вокруг сразу собралась толпа людей, а за прилавком итало-американские повара показывали фокус, который раньше можно было увидеть только в кино: они подбрасывали тесто, растягивая его в воздухе, а затем кидали на него колбасу и сыр и предлагали попробовать настоящую пиццу, как в Америке. Это был передвижной киоск-кафе Astro Pizza, совместное российско-американское предприятие.

Президент компании "Рома Фуд Энтерпрайсис" Луис Пьенконе во время угощения пиццей молодоженов на Ленинских горах в Москве. 1988. Подэрни Роман/TASS Подэрни Роман/TASS

Цена, конечно, кусалась: 1 рубль 25 копеек за один треугольник (не за целую пиццу!) по нынешним меркам - почти 300 рублей ($5). Но очереди было колоссальными. Интрига была и в том, что москвичи никогда не знали, где в следующий раз окажется грузовик. В день Astro Pizza продавала 150-200 пицц, что было, в целом, довольно прибыльным бизнесом.

Луис Пьенконе возле автопиццерии, 1988. Подэрни Роман/TASS Подэрни Роман/TASS

И все же, спустя всего полгода, компания ушла из СССР - юридическая форма совместных предприятий оказалась неудобна для американцев. Также была проблема с конвертированием советских рублей в американскую валюту. Но вслед за ними на советский рынок пришли другие «мастодонты» ресторанной индустрии.

Обед за валюту

Ресторан "Пицца Хат" в 1990. А.Бабушкин/TASS А.Бабушкин/TASS

В 1990 году в Москве открылось сразу два ресторана американской сети Pizza Hut, в центре и на западе города (это было также совместное предприятие). Спустя несколько месяцев они обслуживали около 80 тысяч гостей в месяц и производили 5 тысяч пицц в день! Московские рестораны Pizza Hut были крупнейшими в мире на тот момент и предлагали все современные виды пиццы.

Изначально руководство компании планировало использовать по большей части советские продукты, но оказалось, что в стране просто нет поставщиков моцареллы, а зимой было почти невозможно найти свежие овощи в нужных масштабах.

Кроме того, рестораны Pizza Hut оказались также довольно дорогими для местных жителей, и не воспринимались как место, где можно было быстро перекусить.

Здесь принимали к оплате не только рубли, но и американские доллары, которые были в СССР у единиц (по большей части, иностранцев). Большая пицца стоила около 18 рублей (4 000 рублей сегодня), а в валюте ее стоимость была почти в два раза выше. Но иностранцы часто шли в валютные залы, чтобы не ждать в очереди.

Pizza Hut довольно успешно продолжила работу и после распада СССР. В 1997 году в рекламе этой сети снимался и сам Михаил Горбачев, но кризис 1998 года компания не пережила. В 2013 году в Москве снова открылись рестораны Pizza Hut, но теперь они были уже российскими и предлагали относительно недорогую пиццу (600-700 рублей, около $10).

Фаст-фуд по госту

У многих советских жителей не было возможности часто ходить по ресторанам, но это не значило, что они не готовили пиццу дома. В дело шло все, что оставалось в холодильнике, а незнакомые продукты вроде анчоусов заменяли на привычную селедку. «У нас в Рязани, когда построили кожзавод, оборудование заказали в Италии. Налаживать его и обучать персонал прибыла большая группа итальянцев, - вспоминает Константин Степанов. - Готовили они и пиццу, по эффекту сарафанного радио рецепт ушёл в народ. Бабушка моя, помню, пыталась делать».

В конце 1980-х Ленинградский институт советской торговли разработал рецепты приготовления пиццы, которые можно было встретить в кулинарных книгах тех лет. В основе - самое обычное дрожжевое тесто, которое предлагается намазать томатной пастой. Советская рецептура позволяла добавить еще майонез - один из любимейших продуктов в то время. А далее предлагалось сделать пиццу с рыбой или мясом. На одну пиццу нужно было 75 грамм рыбы (вид не уточнялся), 10 грамм лука, немного оливок (их можно было заменить солеными огурцами) и 30 грамм сыра. Сверху можно было посыпать зеленью. Мясная пицца состояла из отварного фарша или курицы, вареного яйца, сыра, помидор и зелени. Все нужно было запекать в течение 8 минут при 300 градусах.