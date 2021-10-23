Самые странные магазины СССР

Кажется, что в Советском Союзе не было выбора - все ходили в одинаковой одежде и во многих домах была одинаковая мебель. И все же в магазинах того времени можно было порой купить много необычного.

Радиотовары

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонид Гайдай/ Мосфильм, 1973 Леонид Гайдай/ Мосфильм, 1973

Все мы помни, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» горе-ученый Шурик пытался починить свою машину времени и бегал по магазинам «Радиодетали» и «Радиотовары» в поисках транзисторов.

«Учет» в магазине радиотоваров, 1980 Архив Павла Сухарева/russiainphoto.ru

Действительно, магазины радиотоваров были во многих городах, и советские умельцы порой сами из запчастей собирали радио, чинили телевизоры и, вероятно, могли построить на дому и ракету.

Радиоактивные товары

Магазин "Изотопы" в Москве, 1959 А. Сергеев-Васильев/TASS А. Сергеев-Васильев/TASS

«Изотопы» - так назывался специализированный магазин в Москве, где продавались радиоактивные вещества! В СССР хотели внедрить мирный атом в повседневную жизнь граждан. С помощью изотопов можно было сохранять картофель, избавляться от канализационных течей и даже считать рыбу.

В магазине "Изотопы", 1969 А. Лобов / Sputnik А. Лобов / Sputnik

Конечно, купить изотоп мог не каждый и специальный контейнер, который спасает от радиации, нужно было вернуть в магазин. Читайте подробнее о продаже изотопов тут.

Синтетика

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука" Леонид Гайдай / Мосфильм, 1968 Леонид Гайдай / Мосфильм, 1968

Наверняка все помнят и сюжет из другого советского фильма, «Бриллиантовая рука». Семен Семенович Горбунков бегает по магазинам, где продаются абсолютно одинаковые домашние халаты, и спрашивает «Нет ли у вас такого же, только с перламутровыми пуговицами?» Эта фраза стала настоящим мемом.

В магазине "Синтетика" на проспекте Калинина (Новый Арбат) в Москве, 1965 Муса Селимханов/Sputnik Муса Селимханов/Sputnik

В основном в СССР одежда шилась из натуральных материалов - хлопчатобумажные и ситцевые платья, шерстяные костюмы... Однако все женщины мечтали о заграничных «кримпленовых» нарядах. Во-первых, они были самых разнообразных ярких расцветок, а во-вторых, очень легко стирались и почти не мялись.

В магазине "Синтетика" в Москве, 1973 Фред Гринберг / Sputnik Фред Гринберг / Sputnik

В конце 1950-х - 1960-х профильные магазины «Синтетика» появились в центре Москвы и других крупных городов. Там продавалась и верхняя одежда, и костюмы, и женские наряды. Однако стоили они немало (и сильно электризовались, но красота требовала жертв!)

Грибы

Магазин Грибы на Сретенке, 1970 hrich/PastVu

Сейчас уже сложно представить такой «мономагазин». А ведь грибы были (и остаются) настоящей страстью советского человека. Многие ходили за ними в лес и отлично разбирались в видах грибов, а также знали грибные места. Но не у всех была возможность ехать рано утром в лес - для таких был специализированный магазин «Грибы» на Сретенке.

На прилавках этого магазина были сушеные грибы, а в больших кадках стояли соленые, их можно было купить на развес. Особенной популярностью пользовались лисички и рыжики. Позже магазин стал называться «Грибы-ягоды». Там же на Сретенке в свое время были магазины «Лесная быль» и «Дары природы».

Химикаты

Химические реактивы и высокочистые вещества Архив ЦИГИ Архив ЦИГИ

Недалеко от московского Кремля, на Николькой улице, был магазин «Химические реактивы и высокочистые вещества». В СССР шутили, что это «магазин юного террориста», потому что сюда часто приходили школьники и покупали реактивы для различных опытов по химии.

Магазин будущего

Магазин-автомат "Прогресс" на улице Чехова в Москве "Строительство и архитектура Москвы" №1, 1969 "Строительство и архитектура Москвы" №1, 1969

В центре Москвы был настоящий магазин будущего «Прогресс». В нем была первая в стране автоматическая торговля. Ассортимент был небольшой - фасованные по бутылкам молочные продукты - молоко, кефир, ряженка, а также сметана в банках. Можно было также купить бутерброды, растительное масло на разлив. И непременно каждый, кто приходил, покупал вкуснейшие глазированные сырки.

1000 мелочей

Хозяйственный магазин "1000 Мелочей" Сергей Соловьев / Sputnik Сергей Соловьев / Sputnik

Показательным явлением эпохи были популярные магазины «1000 мелочей», некоторые работают и по сей день. Купить там можно было огромное количество хозяйственных товаров - замки, звонки, гвозди, пуговицы, ложки, карандаши, авоськи и многое другое.

Комиссионки - советский секонд-хенд

Комиссионно-коммерческий магазин фирмы "Клавдия" Акимов Николай/TASS Акимов Николай/TASS

Особой популярностью в СССР пользовались «Комиссионные магазины» или попросту «комиссионки». Советская власть организовала целую сеть таких магазинов, чтобы бороться с черным рынком перекупщиков. По сути такой магазин был посредником между теми, кто продавал (и отдавал процент-комиссию магазину), и тем, кто покупал. В таких магазинах было много старья и никому не нужного хлама и посуды, однако, можно было найти и импортную обувь и одежду, ношеную или отремонтированную - но в приличном состоянии, ее продавали за бесценок. Можно было купить и хорошую, хоть и старую, фото- и видеотехнику.