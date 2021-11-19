В чем российские ядерные силы превосходят американские?

РФ и США обеспечивают количественный паритет по стратегическим вооружениям, имея различную их структуру. Однако американское руководство крайне беспокоит отставание от РФ в области создания перспективных РК СН. В определенный момент США недооценили российский военный потенциал и тратили слишком много на вооруженные конфликты (в первую очередь, в Афганистане и Ираке), что требовало ежегодно порядка 100 млрд долл. После вывода американских войск из Афганистана и существенного сокращения их численности в Ираке ситуация начинает меняться. В оборонном бюджете США на 2022 финансовый год планируется выделение значительных финансовых средств на разработку новых, в том числе стратегических вооружений.

Новые разработки России

Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. Министерство обороны РФ/Sputnik Министерство обороны РФ/Sputnik

Российские специалисты создали ракетный комплекс стратегического назначения (РК СН) РС-28 «Сармат». Этот стационарный РК СН шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) позволит заменить советский РК «Воевода», до сих пор находящийся на вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Особенностью боевого применения РК «Сармат» является возможность нанесения удара по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли. Если иметь в виду под целью США, это позволяет, например, нанести удар со стороны Мексиканского залива, где американцы не имеют развернутых систем противоракетной обороны (ПРО). Следует заметить, что первые серийные образцы РК «Сармат» начнут поступать в ракетную дивизию РВСН, находящуюся в г. Ужур Красноярского края в 2022 году. Это практически исключит любые попытки США по перехвату МБР на самом уязвимом активном участке полета.

Для морских стратегических ядерных сил (СЯС) России исключительно важное значение имеет разработка океанской многоцелевой системы «Посейдон», основанной на применении беспилотных подводных аппаратов с ядерной энергетической установкой. Практически неограниченный ресурс указанных аппаратов по нахождению под водой позволяет им уничтожать авианосные и корабельные ударные группы противника на любых направлениях, а также поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности. При этом скорость движения такого аппарата с термоядерной головной частью может достигать 200 км/ч. В настоящее время носителем аппаратов указанного типа являетсяатомная подводная лодка специального назначения К-329 «Белгород».

Для воздушной компоненты СЯС России разрабатывается низколетящая, малозаметная крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой, обладающая практически неограниченной дальностью полета. Она также будет оснащаться термоядерной головной частью. И хотя скорость движения является дозвуковой, эта крылатая ракета будет способна обходить рубежи перехвата перспективных систем как ПРО, так и противовоздушной обороны противника.

Все вышеуказанные отечественные разработки не имеют мировых аналогов. В связи с этим внутри США под жестким огнем критики оказался Пентагон и американская администрация в целом. Однако быстро этого дисбаланса в ядерных силах с Россией США исправить не удастся, так как создание аналогов подобных систем требует не только значительных финансовых средств, но и времени.

Количественный паритет

USAF Boeing B-52H Getty Images Getty Images

Сравнение нынешнего состояния СЯС России и США показывает, что в целом соблюдается количественный паритет, что отражено в продленном Новом (Пражском) договоре о стратегических наступательных вооружениях (2010 г.).

Однако Вашингтон основную ставку делает на морскую компоненту СЯС, имея существенное превосходство по численности ПЛАРБ (ракетным подводным крейсерам стратегического назначения) и числу БРПЛ на них. В частности, ПЛАРБ типа «Огайо» имеет на борту 24 БРПЛ, а российский РПК СН «Борей» - 16 БРПЛ. Москва же опирается на РВСН, имея как стационарные (шахтные), так и подвижно-грунтовые РК. Последние отсутствуют в структуре СЯС США.

У российской стороны есть претензии к США из-за превышения установленного в договоре потолка по развернутым и неразвернутым стратегическим носителей. В МИД России считают, что на май 2021 г. такое превышение составило 56 пусковых установок (ПУ) баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) «Трайдент-II» и 41 тяжелый бомбардировщик В-52Н. В США утверждают, что указанные вооружения непригодны для боевого применения.

Согласно официальным данным, СЯС России включают 768 развернутых и неразвернутых пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (ПУ МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых (стратегических) бомбардировщиков, а США — 800 (ограничение по потолку). Однако американские данные не учитывают указанные выше вооружения, что говорит о возможности превышения американцами потолка на 101 стратегический носитель. В тоже время стороны выполняют свои обязательства по развернутым носителям: 517 у России и 651 у США (по договору это количество не должно превышать 700). Выполняются условия договора и по ядерным боезарядам на развернутых МБР и БРПЛ (у России – 1456, а у США – 1357), с учетом правила зачета за каждым тяжелым бомбардировщиком одного ядерного боезаряда (предельно допустимое их количество по договору – 1550 у каждой стороны). Конечно, за счет так называемой «разгрузки» боевых ступеней ракет, что создает у сторон серьезный возвратный потенциал.

Автор - заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ.